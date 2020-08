Po sramoti ne razmišlja o odhodu: Zakaj pa? Življenje teče dalje, kajne? #foto

Sinonim za slovenske nastope v evropskih tekmovanjih, nogometaši Maribora so se po šoku v Ljudskem vrtu kot prvi od slovenskih predstavnikov poslovili od Evrope. Po streljanju enajstmetrovk jih je izločila polamaterska severnoirska ekipa Coleraine in poskrbela za novo bolečo klofuto za izbrance Sergeja Jakirovića. Ta po sramoti moral odgovarjati tudi na neprijetna vprašanja.

Če smo od koga pričakovali, da se bo s pol moči uvrstila v drugi krog lige Europa, je to ravno od nogometašev Maribora, a zgodilo se je nepričakovano. Borbeni in trdoživi Otočani so Štajerce ujeli na levi nogi in na koncu poskrbeli za enega največjih uspehov severnoirskega klubskega nogometa. V drugi krog kvalifikacij se jim ni uspelo prebiti že 18 let, kar le govori o tem, da se je v Ljudskem vrtu zgodil čudež, po drugi strani pa za trikratnega udeleženca skupinskega dela lige prvakov izpad proti takemu tekmecu pomeni zelo hud udarec, da ne rečemo sramoto.

Mariborčani po izpadu iz Evrope niso mogli verjeti, kaj se jim je zgodilo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Izpad zelo boli"

"Za nami je težek večer, zelo smo razočarani. Težko nam je, ne samo meni, ampak celotni ekipi. Imeli smo vse pod kontrolo, bili boljši nasprotnik, imeli veliko priložnosti, ki jih nismo izkoristili, zgrešili smo tudi enajstmetrovko, ... na koncu pa smo bili za našo nezbranost in napake kaznovani. Ostali smo brez Evrope, kar zelo boli, a sam ne bi govoril o sramoti. Kaj to sploh pomeni? To je nogomet in ravno zaradi tega je tako zanimiv. Življenje gre dalje, kajne? Pomembno je, da se iz tega poraza kaj naučimo," je po bolečem porazu dejal trener Maribora.

Fotagalerija s tekme v Ljudskem vrtu (fotograf: Blaž Weindorfer/Sportida):

1 / 48 2 / 48 3 / 48 4 / 48 5 / 48 6 / 48 7 / 48 8 / 48 9 / 48 10 / 48 11 / 48 12 / 48 13 / 48 14 / 48 15 / 48 16 / 48 17 / 48 18 / 48 19 / 48 20 / 48 21 / 48 22 / 48 23 / 48 24 / 48 25 / 48 26 / 48 27 / 48 28 / 48 29 / 48 30 / 48 31 / 48 32 / 48 33 / 48 34 / 48 35 / 48 36 / 48 37 / 48 38 / 48 39 / 48 40 / 48 41 / 48 42 / 48 43 / 48 44 / 48 45 / 48 46 / 48 47 / 48 48 / 48

Kaj bi bilo, če bi Dervišević zadel?

Mariborčani so imeli ves čas rahlo pobudo, a ne tako, da bi imel človek občutek, da bo tekmo z lahkoto dobili. Po slabem prvem polčasu nismo videli zadetkov, v 62. minuti pa je sledil šok. Izjemen zadetek je dosegel James McLaughlin in povedel goste v vodstvo. Maribor se je sicer hitro odzval in štiri minute kasneje prek rezervista Rudija Požega Vancaša izenačil, to pa je bilo tudi vse, kar je Maribor pokazal v drugem polčasu.

Polamaterska ekipa, večina igralcev hodi tudi v službe, iz Severne Irske je rajala v Ljudskem vrtu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Tekma se je zapeljala v podaljške, kjer so bili domači boljši in si priigrali tudi enajstmetrovko. Izvajal jo je ohlajeni Amir Dervišević, ki je v igro vstopil le dve minute prej, a jo zapravil. Njegova bomba je končala v prečki, o potniku v drugi krog kvalifikacij pa so odločali streli z bele pike. Gostje so kot zastavo premagovali Ažbeta Juga, pri Mariborčanih pa je odločilni peti strel v vratnico poslal Požeg Vancaš.

Kdo je glavni krivec za izpad Maribora iz evropskih tekmovanj? Odlična ekipa Coleraine. 0 +

Trener Sergej Jakirović 1 +

Igralci Maribora. 2 +

Športni direktor Oliver Bogatinov. 0 +

Pomanjkanje športne sreče. 1 + Oddanih 4 glasov

V tem sistemu brez težav izpade tudi favorit

"Razočaranje je veliko, vsekakor rezultat ni tak, kot smo si ga želeli, a zdaj ne moremo več ničesar popraviti. Življenje teče naprej. Nov sistem je takšen, kot je, malce slabši dan in ni te več. Brez težav izpade tudi favorit, a ne strinjam se, da smo igrali slabo, imeli smo dovolj priložnosti, da tekmo rešili k sebi v prid, a nismo," je nadaljeval Jakirović, ki se po slabem koncu lanske sezone, ko je s porazame proti Olimpiji in Celju izpadel iz boja za prvaka, in se slabšemu začetku nove, poraza proti polprofesionalni ekipi si ne glede na vse, ne bi smel privoščiti, ne razmišlja o kakšen predčasnem odhodu s klopi slovenskih podprvakov.

Vratar Gareth Deane je na koncu zbral šest obramb in bil eden glavnih razlogov za senzacijo v Ljudskem vrtu. Jasmin Mešanović ga bo še dolgo sanjal. Obramba v podaljšku je bil res fantastična. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Zakaj pa?" je začudeno z vprašanjem odgovoril hrvaški strokovnjak in dodal: "Tukaj sem, da svoje delo opravljam pošteno. Temu delu sem povsem predan. Na treningih se dela zelo dobro in kvalitetno, žal pa nam vse skupaj ne uspe pokazati še na tekmah. Z Oliverjem Bogatinovim še nisem govoril, bo še čas za to, če mislite, da razmišlja drugače kot jaz, morate vprašati njega, ne mene."

Že v nedeljo pričakuje drugačen Maribor

Po (pre)hitrem izpadu iz evropskih tekmovanj Mariborčane že v nedeljo pa ga čaka težko gostovanje v Domžalah, ki so vedno neugoden nasprotnik. "Veliko mi pomeni, da so nam navijači, ki so se nam pridružili ob zaključku tekme, izkazali podporo. Ravno za njih se moramo hitro prebuditi in v prvenstvo stopiti tako kot se za Maribor spodobi. Pred nedeljskim gostovanjem bomo osvežili ekipo, analizirali tekmo in verjamem, da lahko že čez nekaj dni pokažemo nekaj povsem drugega," je optimističen Jakirović.

Nedeljska tekma v Domžalah se bo začela ob 20.15.

Preberite še: