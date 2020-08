V živo: Messi na voljo, a snubci se držijo za glavo

Po izteku pogodbe pri PSG nogometni svet ugiba, kje bo kariero nadaljeval ostrostrelec Edinson Cavani. V svoje vrste naj bi ga skušal zvabiti tudi Juventus, a se jim je Urugvajec zaradi spoštovanja do Napolija zahvalil za ponudbo. Cavani je pred odhodom v Pariz tri sezone igral za Neapeljčane in dosegel več kot 100 zadetkov.

Na nov Cavanijev klub bo treba še malce počakati. Veliko se omenja Atletico Madrid, Benfico, zanimivo pa tudi Aston Villa in Leicester City. A za zadnja ima izkušeni napadalec previsoko plačo. No, vsaj tako se zdi.

