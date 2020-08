V živo: nova draga okrepitev za Chelsea, Barcelona se bo za Messija borila do konca

Potem ko so Luisu Saurezu pri Barceloni sporočili, da nanj v prihodnje ne računajo več, so se pojavile govorice, da bi lahko Urugvajec svojo kariero nadaljeval v ZDA v profesionalni ligi MLS.

V svoje vrste naj bi ga vabil eden izmed lastnikov in predsednik ekipe David Beckham. Suarez pri Barceloni tedensko zasluži skoraj pol milijona evrov in čeprav mu Inter toliko ne more ponuditi, je Suarez naklonjen selitvi, poroča Independent.

