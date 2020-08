V Barceloni vre. Messi res želi drugam. Obeta se vojna.

Številni španski in tudi tuji mediji pišejo o tem, da je zgodba Lionela Messija v Barceloni končana. Šestkratni najboljši nogometaš leta na svetu se je dokončno odločil, da zapusti Barcelono, pri kateri je že več kot dve desetletji, in o tem obvestil klubsko vodstvo. Na uradne odzive iz kluba še čakamo, a zdi se, da gre zdaj zares. Da je vrag vzel šalo, potrjujejo tudi prizori navijačev, ki protestirajo pred stadionom Camp Nou.

V torek dopoldne so se španski mediji razpisali o čistki novega trenerja Barcelone Ronalda Koemana, ki je o tem, da nanje ne računa več, obvestil številne prvokategornike Barcelone. Med njimi seveda ni bilo Lionela Messija, na katerega je Nizozemec resno računal in z njim tudi opravil pogovor. Na dan so že prišle informacije o tem, da se njun pogovor ni izšel najbolje.

"Bližje sem odhodu kot ostanku," naj bi Koemanu povedal Messi, a so tamkajšnji mediji o govoricah, ki so okoli njega prisotne že dlje časa, sprva pisali bolj sramežljivo. Nekaj ur pozneje je postalo jasno, da je vrag vzel šalo. Kapetan in najboljši strelec v zgodovini Barcelone je namreč očitno res odločen, da po več kot dveh desetletjih, kolikor že igra v Barceloni, odide drugam.

V klub naj bi Argentinec poslal faks, v katerem je vodstvo na čelu s predsednikom Josepom Mario Bartomeujem obvestil, da je konec in zahteval odhod. Da tokrat ne gre zgolj za natolcevanja, je postalo jasno kmalu za tem, saj so informacijo potrdili številni viri, blizu argentinskega zvezdnika, javljati pa so se začeli tudi številni pomembni akterji iz zgodovine Barcelone.

Predsednik Barcelone Josep Maria Bartomeu in njen največji zvezdnik sta že dolgo časa na nasprotnih bregovih. Foto: Reuters

Kup neumnosti klubskega vodstva, ki so sodu izbile dno

"Spoštovanje in občudovanje. Leo. Imaš mojo podporo, prijatelj," je na Twitterju zapisal nekdanji kapetan Barcelone Carles Puyol, z emotikonom, ki simbolizira aplavz, pa se je pod njegov zapis javil Luis Suarez. Zdajšnji zvezdnik Barcelone, ki pa to ne bo več dolgo. Novi trener Barcelone Koeman ga je namreč v ponedeljek kar prek telefona obvestil, da nanj ne računa več. Urugvajski napadalec bo tako po šestih letih pri Barceloni odšel leto pred iztekom pogodbe. Prav njegov odhod in predvsem način, na kakršnega so se tretjemu najboljšemu strelcu v zgodovini kluba predčasno zahvalili za sodelovanje, pa je prav gotovo zmotil tudi Messija.

Ni skrivnost, da sta s Suarezom zelo dobra prijatelja, a to zagotovo ni glavni razlog, da odhaja. Bolj ga motijo številne nelogične poteze klubskega vodstva, ki so se vrstile v zadnjih letih in kumulirale v letošnji razpad sistema in najslabšo sezono Barcelone, odkar je njen član Messi. Vrhunec je sledil v četrtfinalu lige prvakov v Lizboni, kjer so Katalonci proti poznejšemu evropskemu prvaku Bayernu Münchnu izgubili kar z 2:8.

Obeta se (pravna) vojna

Foto: Reuters Messi, ki je v preteklosti sicer večkrat poudaril, da bo, če bo želja in prizadevanje obojestransko, kariero končal v Barceloni, je očitno res na izhodnih vratih kluba, a razhod ne bo enostaven. Zdaj bodo namreč na dan prišle podrobne informacije o fantomski klavzuli, ki jo ima v pogodbi z Barcelono oziroma kar dveh.

Pogodbo z Barcelono ima namreč podpisano do leta 2021, a ima v njej zapisano tudi klavzulo, po kateri lahko Camp Nou brez odškodnine, če tako hoče. To klavzulo je pred časom potrdil tudi predsednik Bartomeu. Ob tem je v Messijevi pogodbi zapisana tudi klavzula, po kateri lahko iz kluba predčasno odide ob plačilu odškodnine v višini 700 milijonov evrov, kar je ob spoštovanju finančnega fair playa praktično nemogoča misija za vsakega snubca, ki si ga želi v svojih vrstah.

Prav tu pa vstopamo na teren, na katerem bi se lahko v naslednjih dneh in tednih bila pravcata vojna. V omenjeni klavzuli o predčasnem odhodu brez odškodnine namreč piše, da bi moral Messi vodstvo kluba o svoji želji obvestiti do najpozneje 31. maja, ko je bil predviden konec sezone, a zaradi specifične sezone, ki je iz znanih razlogov trajala do konca avgusta, v Messijevem taboru vztrajajo pri tem, da so stvari nekoliko drugačne od teh, kot si jih tolmačijo v vodstvu Barcelone. Argentinčeva odvetniška služba naj bi že pripravljala način, kako doseči svoje, vse pa kaže, da se na relaciji med vodstvom Barcelone in njenim najboljšim strelcem v zgodovini obeta pravcata vojna.

Da v Barceloni vlada obsedeno stanje, pa kažejo prizori, ki so le kakšno uro po tem, ko se je informacija o Messijevem odhodu razširila po svetu, nastali pred stadionom Barcelone. Pred njim se zbirajo njeni navijači in protestirajo proti klubskemu vodstvu. Prav lahko se zgodi tudi to, da bo zadnje dogajanje usodno za Bartomeuja in bo predčasno odstopil s svojega položaja. Kdo ve, kaj bi sledilo potem.

Protesti navijačev pred stadionom Barcelone:

Inter, Manchester City, PSG ...

Kam bo Messi odšel? Jasno je, da v Olimpijo zagotovo ne, se pa okoli njega že nekaj časa sučejo številni evropski nogometni velikani. V zadnjem času predvsem Inter, pri katerem predstavniki kitajskega podjetja Sunin Holding, ki imajo v lasti 70-odstotni delež kluba, že nekaj časa pripravljali ponudbo za posel stoletja. Da do njega res lahko pride, je v teh dneh povedal tudi legendarni nekdanji predsednik Interja. "Mislim, da si ga zdajšnji lastniki Interja res želijo in bodo naredili vse, da ga pripeljejo," je povedal Massimo Moratti.

Bo pri Man Cityju združil moči s Josepom Guardiolo, s katerim sta bila dvakrat evropska prvaka? Foto: Reuters

Vedno aktualna je seveda tudi ponovna združitev moči z njegovim nogometnim očetom Josepom Guardiolo, s katerim sta osvojila tri naslove španskega prvaka in bila dvakrat tudi evropska prvaka, ki jo je ravno na dan bombastične novice iz Barcelone v javnost spravil ESPN, pri katerem trdijo, da so šli v Manchester Cityju že v akcijo zanj. Po vstopu milijarderjev iz Združenih arabskih emiratov City z denarjem nima težav in bi lahko na Argentinčevo mizo položil ponudbo, ki je ne bi mogel zavrniti.

Podobno velja tudi za katarske lastnike PSG, ki se ga tudi omenja kot morebitno novo Messijevo destinacijo. Če bi res odšel v Pariz, bi v vrstah evropskega podprvaka združil moči z Brazilcem Neymarjem, s katerim sta Barceloni leta 2015 prinesla njen zadnji evropski naslov.

Takoj po objavi novice o Messijevi nepreklicni odločitvi o odhodu iz Barcelone so se seveda v vrsto zanj zvrstili še številni preostali evropski velikani. Omenja se celo Juventus, pri katerem bi zaigral ob svojem velikem tekmecu Cristianu Ronaldu, Manchester United, Chelsea …