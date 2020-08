Planet Barcelona se ob nizozemski čistki spet trese

Lizbonskih 2:8 proti poznejšemu evropskemu prvaku Bayernu Münchnu v četrtfinalu lige prvakov, s katerim je Barcelona pod vodstvom Quiqueja Setiena končala katastrofalno sezono 2019/20, v kateri je ostala brez samcate lovorike, navijače Barcelone še vedno boli. Medtem so dobili novega trenerja, ki je pošteno pljunil v roke in začel delo na stadionu Camp Nou. Navijači z zanimanjem spremljajo, kaj sledi.

"Imeli smo sijajno ekipo. Kombinacijo nogometašev, ki so igrali sijajen nogomet. Igrali smo zelo napadalno in osvajali lovorike. To je cilj, ki ga imam tudi zdaj. Želim igrati nogomet, ki bo zabaval navijače, a ob tem seveda tudi zmagovati. Rezultati so najpomembnejši," je ob povratku v Barcelono v trenerski vlogi povedal Ronald Koeman in spomnil na obdobje med letoma 1989 in 1995, ko je pod vodstvom legendarnega Johana Cruyffa kot nogometaš osvojil kopico lovorik. Štirikrat je bil španski prvak in leta 1992 zmagal tudi v takratnem pokalu državnih prvakov, zdajšnji ligi prvakov.

Predsednik Josep Maria Bartomeu v družbi novega trenerja ob njegovi predstavitvi prejšnji teden. Foto: Reuters

Nizozemec, ki je bil v Barceloni med letoma 1998 in 2000 tudi v vlogi pomočnika še enega rojaka, Louisa van Gaala, bo nogometaše Barcelone na treningu ob začetku priprav na novo sezono prvič pozdravil prihodnji ponedeljek, a medtem že pospešeno oblikuje kader, s katerim bo krenil v nov izziv.

O tem, koga bo Barcelona poleti kupila, za zdaj v Španiji še ni veliko govora. Še vedno se zdi prva izbira argentinski zvezdnik milanskega Interja Lautaro Martinez. Ko beseda nanese na odhode, je zgodba povsem drugačna. Koeman je v roko prijel metlo in začel čistko, po kateri naj bi Barcelono zapustili njeni številni nosilci igre v zadnjem obdobju.

Boleč konec za Luisa Suareza

Luis Suarez je za Barcelono zabil 198 golov v 283 nastopih. Foto: Reuters Največ prahu je dvignil napovedan odhod tretjega najboljšega strelca v zgodovini kluba Luisa Suareza, ki je z Barcelono od leta 2014, ko je k njej prišel, osvojil kar 13 lovorik. Štirikrat je bil tudi španski prvak in vrhunec dočakal leta 2015, ko se je tukaj veselil svojega edinega naslova evropskega prvaka.

Nizozemec naj bi ga v ponedeljek poklical in Urugvajcu kar prek telefona sporočil, da nanj ne računa več.

Suarez, ki ima pogodbo do leta 2021, naj bi takšno odločitev mirno sprejel in že začel izbirati med ponudbami, ki jih ima na mizi. Najbolj mikavna naj bi bila tista, ki naj bi jo dobil iz vrst evropskega podprvaka PSG, pri katerem bi spet lahko združil moči z Brazilcem Neymarjem.

Za Suareza naj bi se zanimali tudi pri njegovem nekdanjem klubu Ajaxu, a selitvi v Amsterdam menda ni naklonjen. Morda se vrne nazaj na Otok, kjer je že navduševal v majici Liverpoola, ali pa v Italijo, kjer naj bi bil prav tako zelo zaželen.

Odhajata tudi čilski vezist Arturo Vidal in francoski branilec Samuel Umtiti. Foto: Reuters

Odhajata tudi Arturo Vidal in Samuel Umtiti

Kdo naj bi bil še na listi za "odstrel"? Zagotovo odhaja Čilenec Arturo Vidal. Tudi on ima pogodbo še za eno leto, a ga v novi sezoni najverjetneje ne bomo več gledali v Barceloni. Koeman naj bi izkušenemu nekdanjemu vezistu Bayerna Münchna in Juventusa prav tako sporočil, da nanj ne računa več. Tudi zanj naj bi se zanimal PSG, bil pa naj bi tudi na radarju nekaterih italijanskih klubov, predvsem Juventusa in Interja.

Naslednji na dolgem seznamu nezaželenih je francoski branilec, ki je imel v zadnjem času veliko zdravstvenih težav, Samuel Umtiti. Čeprav ima pogodbo z Barcelono sklenjeno do leta 2023, naj bi zagotovo odšel. Najverjetneje v Italijo.

Tja naj bi se odpravil tudi Junior Firpo, ki v tej sezoni ni igral prav veliko. Bočni branilec, ki ima z Barcelono sklenjeno dolgoročno pogodbo do leta 2024, naj bi v Italijo odšel kot posojen nogometaš.

Ivan Rakitić na poti nazaj v Sevillo

Na izhodnih vratih je tudi Ivan Rakitić, ki se bo po šestih letih in številnih lovorikah, ki jih je z Barcelono osvojil, najverjetneje vrnil tja, od koder je v Barcelono prišel. Izkušeni hrvaški reprezentant, ki ima pogodbo s Katalonci še za eno leto, naj bi se vrnil k Sevilli, katere nove zmage v ligi Europa se je pred dnevi močno razveselil in z objavo veselja na enem od družabnih omrežij tudi nekoliko razjezil navijače Barcelone.

Za strelca gola v finalu lige prvakov leta 2015, ko je Barcelona zadnjič postala evropski prvak, naj bi se sicer zanimali še nekateri angleški in italijanski klubi.

Ivan Rakitić se poslavlja po 310 nastopih, 35 golih in 42 asistencah v majici Barcelone. Foto: Reuters

Nova vloga za Sergia Busquetsa

Z nekoliko slabšim statusom naj bi se moral v novi sezoni sprijazniti še en staroselec med zvezdniki Barcelone, katere član je že vso svojo kariero. Sergio Busquets, na katerega Koeman sicer še računa, a naj bi mu sporočil, da se bo moral za svoj status v moštvu močno potruditi.

V prednosti na sredini igrišča naj bi namreč bila njegov mladi rojak Frenkie de Jong in prva zveneča okrepitev Barcelone v poletju 2020 Miralem Pjanić. Mimogrede, nekdanji zvezdnik Juventusa se bo svojim novim soigralcem priključil z zakasnitvijo. Okužen je namreč z novim koronavirusom.

Philippe Coutinho ne želi (p)ostati član Barcelone

V novi sezoni v dresu Barcelone menda ne bomo videli niti Philippeja Coutinha. Brazilec se po sezoni, v kateri se je z Bayernom kot posojen nogometaš Kataloncev dokopal do naslova evropskega prvaka, vrača v Barcelono, a naj tam ne bi ostal. Ne po Koemanovi, ampak svoji želji.

Nadvse si naj bi namreč prizadeval, da bi se vrnil na Otok, kjer je blestel kot član Liverpoola, preden je v začetku leta 2018 v kar 145 milijonov evrov vrednem prestopu prišel na Camp Nou. Zanj naj bi se zanimali pri Arsenalu, Chelseaju in Manchester Unitedu.

Lionel Messi naj bi bil bližje odhodu, kot je kadarkoli bil

Po naštevanju nogometašev, ki naj bi jih po poročanju španskih medijev "pometel" Koeman, pridemo do v Barceloni vedno najpomembnejšega vprašanja. Kaj bo z Lionelom Messijem?

"Užitek bo sodelovati s takšnim nogometašem, kot je on. Njegova kakovost bo ekipi pomagala, da napreduje," je Koeman ob prihodu v klub povedal o argentinskem superzvezdniku, s katerim se je medtem že pogovarjal.

Lionel Messi naj bi imel dovolj nebuloz, ki se dogajajo pri Barceloni, in si želi oditi. Foto: Reuters

Toda če gre verjeti nekaterim španskim medijem, Messi po pogovoru o tem, v kakšno smer bo šla Barcelona s prihodom novega trenerja, ni bil najbolj navdušen. Nizozemcu naj bi rekel, da je bolj kot ostanku naklonjen odhodu iz kluba.

O velikem strahu za vsakega navijača katalonskega nogometnega velikana in tem, da bi iz Barcelone odšel, se namiguje že nekaj časa, a naj bi bil 33-letnik zdaj bližje odhodu iz Barcelone, kot je kadarkoli bil. Ni namreč skrivnost, da ni najbolj navdušen nad zdajšnjim predsednikom Josepom Mario Bartomeujem, še bolj pa naj bi bil razočaran po tem, na kakšen način se nameravajo v klubu znebiti njegovega velikega prijatelja Suareza.

Na to temo se je v teh dneh oglasil tudi nekdanji predsednik Barcelone Joan Laporta in močno kritiziral zdajšnje klubsko vodstvo. "To je dokaz, kako slabo zdajšnje vodstvo vodi klub. Suarezu so novico, da nanj ne računajo več, sporočili prek telefona. To je zelo hinavsko in izkaz nespoštovanja do igralca, ki je klubu dal veliko. Imam občutek, da se želijo znebiti tudi Messija, kar bi bila zgodovinska napaka," je na družbenem omrežju Twitter zapisal Španec, ki je na čelu Barcelone sedel sedem let, do leta 2010, in še dodatno dvignil prah okoli šestkratnega najboljšega nogometaša na svetu, ki za člansko ekipo Barcelone igra od leta 2004.

Han dit a #Suárez q no compten amb ell per telèfon?

Em sembla un acte de covardia del President i una falta de respecte al jugador. Aquesta forma d'actuar és impresentable i perjudica la imatge del Club. Em fa sospitar q volen vendre al #Messi el q seria un error històric.(1/2) — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) August 25, 2020

Inter in Man City pozorno spremljata dogajanje

Razmere okoli Messija sicer pozorno opazujejo pri Interju, predstavniki kitajskega podjetja Sunin Holding, ki imajo v lasti 70-odstotni delež kluba, naj bi že nekaj časa pripravljali ponudbo za posel stoletja. Da do njega res lahko pride, je v teh dneh povedal tudi legendarni nekdanji predsednik Interja. "Mislim, da si ga zdajšnji lastniki Interja res želijo in bodo naredili vse, da ga pripeljejo," je povedal Massimo Moratti.

Bosta s Josepom Guardiolo v Manchestru spet združila moči? Foto: Reuters

Ta teden so se z namigovanji oglasili tudi pri ESPN, pri katerem trdijo, da so šli v akcijo za Messija tudi pri Manchester Cityju, pri katerem bi lahko združil moči s svojim nogometnim očetom Josepom Guardiolo, s katerim sta osvojila tri naslove španskega prvaka in bila dvakrat tudi evropska prvaka.

Če bo do prestopa res prišlo, bo zanimivo videti, kako bi ga, bodisi Inter bodisi Manchester City, ob spoštovanju finančnega fair playa izpeljala. Messi ima namreč v pogodbi zapisano odkupno klavzulo v višini neverjetnih 700 milijonov evrov, iz Barcelone pa so že večkrat sporočili, da ga ne mislijo pustiti niti za 50 centov manj, a po drugi strani možnosti odpira tudi vsebina Messijeve pogodbe, ki je precej negotova.

Naj spomnimo, pogodbo ima podpisano do leta 2021, v klubu so si prizadevali, da bi jo podaljšal do leta 2023, se o tem že začeli pogovarjati, a potem pogovore prekinili. Prav tako veliko prahu dviguje še ena klavzula, ki naj bi jo v pogodbi imel. Po njej naj bi lahko klub zapustil po vsaki sezoni, če bi aktiviral omenjeno klavzulo, a za zdaj vsaj uradno še nikoli ni bilo natančno pojasnjeno, ob kakšnih pogojih. Zanimivo bo ...