V živo: Suarez besen kot ris, City poskuša nemogoče

Potem ko so se v medijih pojavile novice, da se Lionel Messi v prihodnje ne vidi več pri Barceloni, to naj bi povedal tudi Koemanu, so bogati evropski klubi začeli razmišljati, kako čarovnika pripeljati v svoj klub. Eden teh je Manchester City, ki ga vodi nekdanji Messijev trener Josep Guardiola.

Sinjemodri po poročanju ESPN razmišljajo, kako Barceloni plačati skoraj milijardo evrov in s tem ne kršiti finančni fair-play. Odkupna klavzula za Messija ni nič nižja kot 700 milijonov evrov.

