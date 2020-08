Noro, kaj počne Chelsea!

Londončani so po več tednih pogajanj z Bayerjem vendarle prišli do dogovora za prestop nemškega bisera Kaia Havertza, za katerega so lekarnarji ves čas zahtevali sto milijonov evrov. Te bodo na koncu tudi dobili, a ne takoj, ampak prek dodatkov v naslednjih sezonah. Chelsea bo tako Bayerju za njihovega kapetana plačal 80 milijonov evrov, 20 milijonov evrov pa bo Bayer dobil prek bonusov.

To pa še ni vse vse. Pred vrati Stamford Bridgea naj bi bil tudi levi bočni branilec Leicester Cityja Ben Chilwell. Lisjaki zanj zahtevajo 50 milijonov funtov, kar je skoraj 57 milijonov evrov, obrambo modrih pa naj bi okrepil tudi branilec PSG Thiago Silva. Brazilcu se je pri evropskih klubskih podprvakih iztekla pogodba, zato se v London seli brez odškodnine.

Chelsea se je pred tem za sodelovanje že dogovoril s Timom Wernerjem in Hakimom Ziyechom. Nemec je Chelsea stal 53 milijonov evrov, Maročan, ki je do zdaj blestel v dresu Ajaxa, pa 40 milijonov evrov. Londončani so v poletnem prestopnem roku, ki se izteče 16. oktobra, tako zapravili že 173 milijonov evrov. Če štejemo še bonuse za nakup Havertza in odškodnino za Chilwella, se znesek približa četrtini milijarde evrov.

Nekaj so tudi prodali. V Madrid se je dokončno vrnil Alvaro Morata (53 milijonov evrov), Mario Pašalić je dokončno postal član Atalante (15 milijonov evrov), Nathan pa se je za tri milijone vrnil v domovino k Atleticu.

Preberite še: