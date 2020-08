Za bavarskim nogometnim strojem Bayernom iz Münchna je izjemna sezona, ki so jo v nedeljo kronali s šestim naslovom evropskega klubskega prvaka. Obračun, poln priložnosti na obeh straneh, je po lepi podaji Joshue Kimmicha v 59. minuti po strelu z glavo odločil Kinglsey Coman. Francoz je po osvojeni evropski kroni pred sedmo silo stopil z mešanimi občutki.

Veselje, a tudi nekaj žalosti Foto: Getty Images

"Neverjetni občutki, izjemno veselje, a hkrati tudi nekaj žalosti zaradi Pariza. Malce me boli srce, pa čeprav sem stoodstotni Bayernovec, a prihajam iz tega mesta. Sočustvujem z njimi," je dejal 24-letni Parižan, ki je šel skozi PSG-jevo nogometno šolo. "Od začetka srečanja smo poskušali nadzirati tekmo, imeli so kar nekaj protinapadov, vedeli smo, da bodo nevarni. Pariz je odigral odlično tekmo, a tudi mi smo jo, to je bil super finale. Neverjeten večer, ne le za klub, pač pa za vse navijače," je še dodal francoski reprezentant, ki si je prislužil naziv najboljšega igralca finala. Coman je prvi Francoz po Zinedinu Zidanu in letu 2002, ki je odločil finale lige prvakov.

V PSG prišel kot veliki nogometni up, odšel kot nezaželen najstnik



Pri The Times so med drugim zapisali, da je pariško pravljico v ligi prvakov končal igralec, rojen v Parizu, ki je kot osemletni up vstopil skozi vrata akademije PSG, deset let pozneje pa od tam odkorakal kot nezaželen najstnik.

Zadnja leta so ga precej pestile poškodbe (kolena), leta 2018 je v čustvenem intervjuju celo razmišljal o koncu kariere, a se naposled odločil drugače.

Joshua Kimmich v družbi "bratov", s katerimi je letos osvojil vse, kar se je dalo. Foto: Getty Images

Po 11 zmagah na 11 tekmah lige prvakov – Bavarci so postali prva ekipa, ki je v sezoni tekmovanja zmagala na vseh tekmah – te nenavadne sezone se je seveda smejalo tudi Kimmichu, ki je poskrbel za odločilno podajo. "Nismo odigrali brez napak, nismo bili brezhibni, a čutili smo, da smo tudi tokrat nepremagljivi. Težko je po takem uspehu opisati občutke. Ko z brati osvojiš takšno lovoriko, je to maksimum, kar si lahko želiš," navdušenja ni skrival 25-letni Nemec.

Zmagala je ekipa Manuel Neuer v objemu z najboljšim strelcem sezone Robertom Lewandowskim, ki je pri 32 letih prvič osvojil ligo prvakov. Foto: Getty Images

Tudi kapetan, nepremagljivi Manuel Neuer, ni našel pravih besed, s katerimi bi po trojni kroni opisal počutje. "Težko je v teh trenutkih opisati to veselje. Sanjski razplet za vse nas. V igri nismo bili tako sproščeni, kot je morda kdo pričakoval, morda nam je manjkalo nekaj samozavesti. A na koncu smo pokazali ekipni obraz, zmagala je ekipa. Še nikoli se nisem tako zabaval v igri z ekipo," je soigralce pohvalil eden najboljših čuvajev mreže na svetu, ki je tudi na nedeljskem obračunu večkrat pokazal svoje veščine.

Nikoli se ne predajte

Po zmagi mu je v objem padel zvezdnik Robert Lewandowski, ki je pri 32 letih vendarle prišel do prve velike lovorike. "Nikoli ne nehajte sanjati, nikoli se po padcu ne predajte. Delajte trdo, da boste dosegli svoje cilje. Hvala za podporo, hvala, ker ste verjeli v nas, v naše zmožnosti. Prvaki Evrope smo," je na družbenem omrežju zapisal s 15 zadetki najboljši strelec letošnje sezone lige prvakov.

Hansi Flick po lovoriki ni želel izpostavljati nobenega varovanca, a je dal vedeti, da bi moral biti Lewandowski na vrhu seznama kandidatov za zlato žogo, ki je letos ne bodo podelili. Foto: Getty Images

Zaslužil bi si zlato žogo

Sprva začasna rešitev, nato mož, ki je Bayern peljal do treh letošnjih lovorik, Hansi Flick, po tekmi ni želel govoriti o posameznikih, dal pa je vedeti, da bi si Lewandowski zaslužil zlato žogo, ki je letos ne bodo podelili. "Po tem uspehu ne želim izpostavljati posameznika, je pa dejstvo, da je najboljši strelec lige prvakov in zelo pomemben člen naše ekipe. Ne želim niti ocenjevati, kdo je najboljši igralec na svetu, a če bi nagrado podelili, upamo, da bi bil na vrhu," je razmišljal 55-letni strateg, ki je aprila podaljšal sodelovanje do leta 2023.

Za Silvo ob slovesu od PSG še težje

Thiago Silva bi si želel durgačen zaključek zgodbe s PSG, a treba bo dvigniti glave in iti naprej. Foto: Getty Images Na drugi strani pa je svojo zgodbo z letošnjim finalistom končal kapetan PSG Thiago Silva, ki je odigral zadnjo tekmo v dresu tega bogatega francoskega kolektiva.

"Razočaranje je veliko, a treba bo iti naprej, dvigniti glave. Ne pridejo vsi do finala. Tekmo so odločili majhni detajli. Zavedali smo se, od kod pretijo njihove nevarnosti, a bili kljub temu kaznovani. Žal je bila to moja zadnja tekma za PSG, tako da je zame še težje. Upam, da se bom kdaj lahko vrnil, a v drugačni vlogi. Hvaležen sem temu klubu, upam, da me tu čaka prihodnost, a najprej bi rad igral še dve, tri leta …" je proti prihodnosti pogledal 35-letnik, ki naj bi se pridružil Chelseaju.

Več kot 120 milijonov evrov: Bayernu smetana lige prvakov Še tretja zaporedna zmaga v nogometni ligi prvakov na turnirju v Lizboni, s katero je Bayern München z 1:0 proti PSG osvojil šesti naslov v zgodovini, je bavarskemu klubu prinesla 115,69 milijona evrov nagrade. Pod pogojem, da Evropska nogometna zveza (Uefa) zaradi manjših trženjskih prihodkov med koronavirusno pandemijo nagrad ne bo znižala. Poleg tega obstaja še skoraj dvomilijonski znesek iz tako imenovanega trženjskega sklada, pa tudi dohodek od prodaje vstopnic s tremi domačimi tekmami v skupinski fazi tekmovanja, ki so jih lahko igrali v razprodani münchenski Allianz Areni pred pandemijo novega koronavirusa. Torej skupno več kot 120 milijonov evrov nagrade. Kot še piše nemška agencija DPA, Uefa zgolj zmagovalcu nameni 19 milijonov evrov. Bayern pa je znesek nagrade še obogatil, saj je kot prva ekipa do zdaj zmagal na vseh tekmah sezone v ligi prvakov, skupno na enajstih. Vir: STA

