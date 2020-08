Bayern po drami do šeste evropske krone!

Nemški Bayern je v finalu nogometne lige prvakov z 1:0 ugnal francoski Paris Saint-Germain in osvojil svojo šesto lovoriko med evropsko elito. Izjemno zanimivo tekmo je z golom v drugem polčasu odločil Kingsley Coman, ki je Parižanom preprečil prvenec v ligi prvakov. Bayern je z zmago v najmočnejšem evropskem tekmovanju prišel do slovitega trojčka lovorik v tej sezoni, (DP, pokal in liga prvakov), kar mu je uspelo že leta 2013.

Čeprav rezultat priča drugače, pa je finalni obračun dveh velikanov PSG-ja in Bayerna ponudil z izjemno zanimivo in vrhunsko predstavo na obeh straneh. Prvi polčas se je sicer končal brez zadetkov, najlepšo priložnost prvega dela pa si je priigral Robert Lewandowski, ki je v 22. minuti zadel vratnico. Le nekaj minut kasneje je zaradi poškodbe iz igre moral Jerome Boateng, ekipi pa sta si do konca prvega dela priigrali še številne priložnosti, a žoga ni hotela v gol. Z nekaj izjemnimi obrambami sta se izkazala tudi oba vratarja Bayernov Manuel Neuer in PSG-jev Keylor Navas.

Kingsley Coman je zadel za zmago Bayerna. Foto: Getty Images

Odločitev o zmagovalcu je padla v drugem polčasu, ko je v 59. minuti Joshua Kimmich v kazenskem prostoru PSG-ja lepo našel Kingsleyja Comana, ta pa je z glavo premagal Keylorja Navasa. V nadaljevanju srečanja je PSG pritisnil na vrata Bayerna, a do prave priložnosti Parižani niso prišli. Bayern je tako še šestič v zgodovini dvignil pokal za najboljšega v ligi prvakov, s tem pa so se Bavarci po številu osvojenih najprestižnejših evropskih lovorik izenačili z Liverpoolom. Sedemkrat je naslov osvojil AC Milan, rekorder s trinajstimi naslovi pa ostaja Real Madrid.

Bayern pod vodstvom Hansija Flicka leti. Na zadnjih 21 uradnih tekmah ne poznajo drugega kot zmage, uspešni pa so bili tudi na zadnji tekmi nenavadne sezone 2019/20, v zrak pa so tako dvignili 73,5 centimetra visok in 7,5 kilograma težak pokal. Za Nemčijo je to deveti naslov evropskega klubskega prvaka; 1983 je slavil Hamburger SV, 1997 pa Borussia Dortmund.

Flick je postal tudi šesti trener s trojčkom naslovov (liga prvakov, državni in pokalni naslov) po Alexu Fergusonu (Manchester United 1999), Josepu Guardioli (Barcelona 2009), Joseju Mourinhu (Inter 2010), Heynckesu (Bayern 2013) in Luisu Enriqueju (Barcelona 2015). Bayern pa je prvi trojček vpisal leta 2013.

Prvič zaključni turnir

Finale najbolj prestižnega evropskega klubskega tekmovanja bi sicer moralo biti na sporedu že 30. maja v Istanbulu, a je pandemija novega koronavirusa v prvi polovici marca prekinila tekmovanje sredi osmine finala. Po daljšem posvetovanju je Evropska nogometna zveza (Uefa) sprejela odločitev, da skrajšane zaključne boje v avgustu gosti portugalska Lizbona.

Bayern, ki je ligo prvakov nazadnje osvojil leta 2013, ki je na zaključnem turnirju v četrtfinalu povozil Barcelono (8:2), nato pa je v polfinalu ugnal še Lyon (3:0). PSG, ki ostaja brez lovorike v ligi prvakov, je v četrtfinalu najprej srečno napredoval proti Atalanti (2:1), nato pa je odpravil še Leipzig (3:0). Parižani so prvič nastopili v finalu, pred tem so le enkrat igrali v polfinalu, in sicer v sezoni 1994/95, ko jih je izločil Milan.

