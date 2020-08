Nogometaš Man Uniteda spet na prostosti

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je bil 27-letni angleški reprezentant Maguire soudeležen v sporu več ljudi. Pripor in zaslišanje pred sodnikom pa so potrdili tudi v klubu, kjer so izpostavili, da se je Maguire izrekel za nedolžnega. V klubu dodajajo, da nadaljnji komentarji v času trajanja postopka niso na mestu in da Maguire lahko potuje nazaj na Otok, saj njegova prisotnost v torek v Grčiji ni potrebna.

Nogometaši Manchestra so po porazu v polfinalu Evropske lige proti Sevilli dobili nekaj prostih dni. Maguire, ki je v klub prišel lani iz Leicester Cityja za 87 milijonov evrov in velja za najdražjega branilca na svetu, se je odločil, da jih bo preživel v Grčiji.

