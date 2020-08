Samir Handanović ni mogel skriti razočaranja

Slovenski nogometni vratar Samir Handanović po porazu v finalu evropske lige proti Sevilli ni mogel skriti razočaranja. Vseeno pa nekdanji reprezentančni čuvaj mreže verjame, da je to za Inter odskočna deska za prihodnost. Medtem Sevilla s šestim naslovom v zadnjih 14 letih še naprej uživa status specialista za to evropsko tekmovanje.

Popolnoma drugačno zgodbo ima za seboj Handanović z Interjem. Še vedno namreč z moštvom, za katerega igra že osem let, čaka sploh prvo lovoriko.

"To je finale. Odloča nekaj malenkosti. Imeli smo priložnosti, a jih nismo izkoristili." Foto: Gulliver/Getty Images

Handanović: Moramo se pobrati in vrniti še močnejši

Lepa priložnost za to je v petek zvečer splavala po vodi, ko ga je z avtogolom premagal Belgijec Romelu Lukaku, Sevilla pa je unovčila izkušnje in se še šestič prebila na prestol evropske lige, prvič po štirih letih.

"To je finale. Odloča nekaj malenkosti. Imeli smo priložnosti, a jih nismo izkoristili, oni pa so izkoristili vse svoje," je sprva za klubsko televizijo Interja dejal slovenski čuvaj mreže.

"Čeprav smo razočarani, je to za nas dobra odskočna deska za naprej. Moramo ostati pozitivni in se učiti iz takšnih porazov. V tej sezoni nam je vedno nekaj malega zmanjkalo, ne samo na tej tekmi. V naslednji moramo priti nazaj močnejši. Zdaj se moramo spočiti po teh desetih dneh," je poudaril kapetan Interja Handanović, ki se ni mogel znebiti grenkega priokusa po nesrečnem porazu.

"Lahko bi igrali bolje. Škoda. Želeli smo si osvojiti lovoriko za naše navijače, zase. Želeli smo imeti nekaj, da pokažemo po tej sezoni. Na žalost se to ni zgodilo, zato se moramo pobrati in vrniti močnejši. Kaj drugega nam ne preostane," je zaključil Handanović.

Foto: Gulliver/Getty Images

Dvakrat ga je premagal Nizozemec Luuk de Jong. Seveda je bilo razpoloženje v taboru zdaj šestkratnih prvakov evropske lige po tekmi veselo. "Neverjetno. To je bila zelo zahtevna tekma in na koncu smo jo odločili v svojo korist. Tudi v naslednji sezoni si želim zabijati gole, a po pravici povedano ni pomembno, kdo dosega zadetka. V finalu se je z dvema zadetkoma pač poklopilo meni," je za spletno stran kluba dejal junak petkovega obračuna v Kölnu.

"Za ekipo je to fantastičen uspeh. Vsi smo se izkazali, bili čvrsti in osvojili pokal. To je velik dan za vse navijače Seville. Niso nam mogli pomagati s tribun, ampak čutimo njihovo podporo. Ta pokal je za njih in tudi za nas," je še sklenil de Jong.

Postali so še večji klub

Trener Seville, Julen Lopetegui, je ob uspehu dejal, da je to v zahtevnih časih, ko ljudje trpijo, žarek upanja. "Naredili smo še en korak naprej in postali večji klub. Ponosen sem na vse igralce. Zares so izjemna skupina nogometašev, tudi tisti, ki niso igrali niti minute. Vsi so zaslužni za ta uspeh," je moštvu polaskal nekdanji selektor Španije in trener Reala iz Madrida.

"Na dresih imamo zapisano, da se nikoli ne vdamo. To je zasidrano v naših srcih. V nogometu je tako, da če daješ veliko, tudi dobiš veliko nazaj," je še dejal in zmago posvetil tudi umrlima nogometašema andaluzijskega velikana Jose Antoniu Reyesu in Antoniu Puerti.