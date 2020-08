Sevilla po drami do šestega naslova, Handanović ostal praznih rok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španska Sevilla je še šestič v zgodovini postala zmagovalka evropske lige in potrdila primat v drugem najmočnejšem evropskem tekmovanju. V finalu so Andaluzijci v Kölnu s 3:2 ugnali italijanski Inter, pri katerem je Samir Handanović branil celo tekmo, naskakoval svojo prvo lovoriko, a je na koncu ostal praznih rok. Tragični junak tekme je bil Belgijec Romelu Lukaku, ki je v zaključku tekme z avtogolom odločil srečanje.

Liga Europa, finale: Petek, 21. avgust:

Sevilla : Inter 3:2 (2:2)

de Jong 12. 33., Carlos 74.; Lukaku 5./11-m., Godin 36.



Začetni enajsterici:

Sevilla: Bono, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón, Fernando, Jordán, Banega, Ocampos, Suso, De Jong.

Inter: Handanović, Godin, de Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozović, Gagliardini, Young, Lukaku, Lautaro.

V finalu letošnjega drugega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja sta se pomerila španska Sevilla in italijanski Inter, ki sta v tem tekmovanju skupno najuspešnejša z - vključno današnjim - že devetimi naslovi. Danes se je spet veselila Sevilla, ki je v šestem finalu ohranila stoodstotni izkupiček.

Tekmeca sta odločno krenila v tekmo. V tretji minuti so napadali nogometaši Seville, Samir Handanović je storil napako, a so se obrambni igralci Interja ubranili, v protinapad pa je ekspresno krenil Romelu Lukaku. V kazenskem prostoru je Belgijca podrl Diego Carlos, Lukaku pa je prevzel odgovornost na svoja pleča in z enajstmetrovko Inter popeljal v vodstvo. Izjemni 27-letni napadalec je zadel že 34. v tej sezoni.

Diego Carlos je v kazenskem prostoru podrl Lukakuja. Foto: Reuters

A veselje Interja ni trajalo dolgo. Po golu italijanske ekipe so nogometaši Seville močno napadli. V 12. minuti je po podaji Jesusa Navasa natančno in močno z glavo meril Luuk de Jong in premagal Handanovića ter izid poravnal na 1:1. Hud ritem tudi v nadaljevanju ni pojenjal, v 17. minuti je Diego Carlos v kazenskem prostoru Seville igral z roko, a je glavni sodnik Danny Makkelie ocenil, da je bila njegova roka ob telesu.

V nadaljevanju je bil Handanović premagan še drugič. V 33. minuti je do strela z glavo znova prišel vroči de Jong in z izjemnim lobom premagal slovenskega vratarja. A tako kot po prvem zadetku, je tudi tokrat ekspresno prišlo do izenačenja. S prostega strela je Diega Godina v kazenskem prostoru našel Marcelo Brozović, Urugvajec pa je z glavo izid poravnal na 2:2. Tik pred koncem prvega polčasu je proti golu Interja nevarno sprožil še Lucas Ocampos, a se je z obrambo izkazal Handanović.

V drugem polčasu sta obe ekipi nekoliko stopili na zavoro, v 75. minuti pa so nogometaši Seville spet povedli. Po prostem strelu je v kazenskem prostoru Interja s škarjicami atraktivno poskusil Diego Carlos, nesrečno pa je posredoval strelec prvega Interjevega zadetka Lukaku, ki je žogo spravil za hrbet Handanovića in postavil končni izid srečanja. Zadetek so sicer pri Uefi nato vendarle pripisali Carlosu.

Nogometaši Interja po koncu niso mogli skriti razočaranja. Foto: Reuters

Handanović še brez lovorike

Handanović se je pred sezono 2011/12 iz Udineseja preselil k Interju, a v devetih letih še ni okusil slasti zmage v italijanskih ali evropskih tekmovanjih. Inter tako ostaja pri treh naslovih, saj je trikrat osvojil nekdanji pokal Uefa, predhodnika tekmovanja, kot ga poznamo v zdajšnji različici. Nazadnje mu je to uspelo v sezoni 1997/98.

Sevilla je v tem tisočletju kar šestkrat osvojila evropsko ligo. Klub velja za pravega specialista v tem tekmovanju, šesti naslov pa je prvi po letu 2016, ko so bili v finalu boljši od Liverpoola. Angleški in španski klubi so to tekmovanje dobili v zadnjih devetih sezonah.

Sevilla se v ligi Europa počuti kot "otrok v peskovniku". Osvojila je že svoj šesti naslov. Foto: Reuters

V Nemčiji je Inter na zaključnem turnirju evropske lige, spremenjeni sistem tekmovanja je posledica pandemije novega koronavirusa, na poti do finala ugnal Getafe (2:0), Bayer Leverkusen (2:1) in v polfinalu še Šahtar iz Donjecka s 5:0.

Andaluzijski velikan je v polfinalu izločil Manchester United (2:1), v četrtfinalu Wolverhampton (1:0) in v osmini finala še Romo (2:0).

Najuspešnejše ekipe v ligi Europa: 6 - Sevilla (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020)



3 - Liverpool (1983, 1976, 2001)

Juventus (1977, 1990, 1993)

Inter (1991, 1994, 1998)

Atletico Madrid (2010, 2012, 2018)



2 - Borussia Mönchengladbach (1975, 1979)

Tottenham (1972, 1984)

Feyenoord (1974, 1984)

Göteborg (1982, 1987)

Real Madrid (1985, 1986)

Parma (1995, 1999)

Porto (2003, 2011)

Chelsea (2013, 2019)

1 - ...

