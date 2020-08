Super začetek tedna za Inter. Handanović je na pragu velikega podviga.

Predhodnik prvega zvezdnika slovenskega nogometa Jana Oblaka med vratnicama slovenske reprezentance Samir Handanović je na dobri poti, da ponovi podvig vratarja Atletica Madrida iz leta 2018, ko je ta v ligi Europa šel do konca. Inter je v ponedeljek navdušil in v drugem polčasu napolnil mrežo Šahtarja Donecka. Zmagovalca tega tekmovanja iz leta 2009, ko so Ukrajinci do svoje edine evropske lovorike prišli v zadnji sezoni, ko smo to tekmovanje poznali še po imenu pokal UEFA. Inter je v tem tekmovanju prav tako zmagoval, ko se je ta imenoval še pokal UEFA, in sicer v letih 1991, 1994 in 1998.

Zdaj imajo Handanović in soigralci priložnost, da pridejo do četrte zmage v tem tekmovanju in prve evropske lovorike po letu 2010, ko so postali evropski prvaki. V ponedeljek so po enem golu v prvem in kar štirih v drugem polčasu povsem razbili Šahtar ter se zanesljivo prebili v veliki finale. Blestel je predvsem Argentinec Lautaro Martinez, ki se je ob dveh pomembnih golih za vodstvo z 1:0 in 3:0 izkazal tudi z asistenco. Dvakrat je zadel tudi Belgijec Romelu Lukaku. Handanović veliko dela ni imel. Le enkrat je moral braniti poizkus nasprotnika in se izkazal.

Veliko veselje nogometašev Seville po zmagi nad Manchester Unitedom. Foto: Reuters

Sevilla, absolutna kraljica lige Europa, v kateri je zmagala že kar petkrat, kar je rekord, je v nedeljo premagala Manchester United, potem ko je po zgodnjem vodstvu velikana z Old Trafforda kaznovala neučinkovitost Angležev in prišla do zmage z 2:1.

Vse štiri zmage v ligi Europa je Sevilla sicer dočakala v tem tisočletju, med letoma 2014 in 2016, ko je bila najboljša zadnjič, pa je nanizala kar tri sezone z naslovom zmagovalke lige Europa.

Finale bo v petek, 21. avgusta, v Kölnu.

Liga Europa, polfinale: Nedelja, 16. avgust:

Sevilla : Manchester United 2:1 (1:1)

Suso 26., de Jong 78.; Fernandes 9./11-m. Ponedeljek, 17. avgust:

Inter : Šahtar 5:0 (1:0)

Martinez 19., 74., D'Ambrosio 64., Lukaku 78., 84.

