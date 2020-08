Pravljica Lyona se nadaljuje: po Ronaldu izločil še Guardiolo!

Lyon se po senzacionalni zmagi nad Juventusom ni ustrašil niti bogate Man Cityja. Francozi so tudi prvi zadeli. V 24. minuti je za vodstvo Lyona poskrbel Maxwel Cornet, ki je bil strah in trepet sinjemodrih že v lanski sezoni. City in Lyon sta si takrat delila skupino. Cornet je pri zmagi 2:1 in remiju 2:2 dosegel tri zadetke.

V prvem polčasu nismo več videli zadetkov in tudi dolgo ne v drugem, ko so favorizirani Angleži v 69. minuti vendarle prebili zid in prišli do izenačenja. Po lepem preigravanju in podaji Raheema Sterlinga je v polno zadel Kevin de Bruyne.

Veselje čete Josepa Guardiole ni dolgo trajalo. Že deset minut kasneje je Lyon spet povedel. V polno je meril Moussa Dembele, ki je v zadnjih minutah tekme poskrbel tudi za končnih 3:1 in nadaljevanje pravljice Lyona.

Popoln potop velike Barcelone, atomski Bayern v polfinalu

V finalu pred finalom je v petek atomski Bayern ponižal veliko Barcelono in jo izločil s komaj verjetnih 8:2. Thomas Müller in Philippe Coutinho s po dvema zadetkoma, pa Ivan Perišić, Serge Gnabry, Joshua Kimmich in najboljši strelec letošnje lige prvakov Robert Lewandowski so preluknjali mrežo Marca-Andreja Ter Stegna, medtem ko so Katalonci sami zabili en sam gol, dosegel ga je Luis Suarez v 57. minuti (prvi je bil avtogol Bayernovega branilca Davida Alabe v sedmi minuti), ko je poskrbel za izid 2:4 in takrat še prinesel Barceloni nekaj upanja za preobrat, a Bavarci so bili nocoj veliko premočni. Španci so tako že po četrtfinalnih dvobojih ostali brez svojega predstavnika.

Barcelona je bila ponižana kot že dolgo ne. Foto: Reuters

Kamplovi usodni za Oblakove

V četrtek se je v Lizboni igralo na "Šporarjevem" stadionu Jose Alvarade, kjer sta se za drugo polfinalno vstopnico pomerila Atletico Jana Oblaka in RB Leipzig Kevina Kampla. V prvem polčasu nismo videli veliko akcije niti zadetkov, zato pa se je mreža zatresla na začetku drugega polčasa (51. minuta), ko so Nemci izpeljali odlično akcijo in premagali Oblaka. Konrad Laimer je na stran lepo podal rojaku Marcelu Sabitzerju, ta pa nato še Daniju Olmu, ki je natančno meril z glavo.

Kevin Kampl je kraljeval na sredini igrišča in rdečim bikom pomagal do veličastne zmage. Foto: Reuters

Trdoživi Španci se niso predali in so 20 minut pozneje izenačili na 1:1. Rezervist Joao Felix, ki je v igro vstopil v 58. minuti, je najprej izsilil enajstmetrovko, podrl ga je Lukas Klostermann, nato pa še sam uspešno izvedel enajstmetrovko.

Ko je že vse kazalo, da bomo v Lizboni spremljali podaljške, je po izgubljeni žogi Atletica Leipzig izpeljal bliskovit protinapad. Angelino se je izstrelil po levi strani, nato pa lepo videl Tylerja Adamsa, ki je brez obotavljanja sprožil z roba kazenskega prostora. Močan strel je na poti proti golu zadel Stefana Savića, žoga pa je toliko spremenila smer, da je bil Oblak povsem brez moči. Atletico se do konca srečanje ni več pobral in moral stisniti desnico nemškemu nasprotniku. Kampl je za zmagovalce odigral celotno srečanje, enako velja tudi za Oblaka.

PSG po norem preobratu razžalostil Iličićeve

Zaključni turnir, kakršnega v zgodovini najmočnejšega klubskega tekmovanja v Evropi še ni bilo (vsi dvoboji od četrtfinala potekajo v Lizboni, o napredovanju pa odloča ena sama tekma), se je začel s spopadom med Atalanto in PSG. Pri italijanskem predstavniku, ki se je že v krstni sezoni v ligi prvakov uvrstil med osem najboljših, je zaradi osebnih razlogov manjkal Josip Iličić, zaradi poškodbe so pogrešali tudi prvega vratarja Pierluigija Gollinija.

Oslabljeni so bili tudi favorizirani Parižani, Angel Di Maria ni igral zaradi kazni, Marco Verratti pa zaradi poškodbe mečne mišice. Eden od najboljših napadalcev na svetu Kylian Mbappe, ki ga pestijo težave z gležnjem, je srečanje začel na klopi, na koncu pa pomembno prispeval k napredovanju.

Marquinhos je v 90. minuti izenačil, Maxim Choupo-Moting pa nedolgo zatem zadel za polfinale. Foto: Reuters Obračun so bolje odprli člani Atalante, a je Keylor Navas ob strelih Hansa Hateboerja in Mattie Caldare v prvih 15 minutah dobro posredoval. Na drugi strani je bil že v tretji minuti nevaren Neymar, ki se je sam znašel pred vratarjem Marcom Sportiellom, a je streljal mimo gola. V 27. minuti so se razveselili v taboru Italijanov, Mario Pašalić je z izjemnim strelom znotraj kazenskega prostora matiral Navasa in popeljal Atalanto v vodstvo. Parižani so pritiskali, lovili izenačenje, najbolj razigran je bil še naprej Neymar, a je bil pri zaključkih nenatančen, tako da so se Iličićevi na odmor odpravili z minimalnim vodstvom.

V 74. minuti je do lepe priložnosti prišel rezervist Mbappe, ki je v igro vstopil v 60. minuti, a streljal neposredno v Sportiella, ki se je večkrat izkazal. Deset minut pred koncem se je zgodila menjava v vratih PSG, poškodovanega Navasa je zamenjal Sergio Rico.

Atalanta je bila na pragu zgodovinskega uspeha, a nato so Parižani zrežirali velik preobrat. V 90. minuti je po podaji igralca tekme Neymarja izenačil Marquinhos, v 93. pa je po lepi podaji Mbappeja Maxim Choupo-Moting iz bližine zabil za zmago 2:1 in napredovanje v polfinale.

Finale bo 23. avgusta na stadionu Luz.