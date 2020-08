Dišalo je po novem veličastnem večeru Atalante, a tudi ponovnem velikem razočaranju bogatega PSG v ligi prvakov. Vsaj do zadnje minute, v katero so Parižani vstopili z zaostankom (0:1). Nato pa je v Lizboni sledil mogočen preobrat, ki bo še dolgo odmeval. Izčrpana Atalanta je v nekaj minutah ostala brez vsega, francoski prvak pa proslavljal čudežni podvig, po katerem je želja po evropskem naslovu večja kot kadarkoli prej. Parižani čutijo, da je napočil trenutek za zgodovinski uspeh.

Če se dan pozna po jutru, bodo dvoboji izločilnega dela lige prvakov na Portugalskem napeti in dramatični do zadnjih sekund. V prvem četrtfinalnem dvoboju je Atalanto od mogočne zmage delilo le nekaj minut. Kazalo je na nadaljevanje pravljice kluba iz Bergama, ki je v zadnjih mesecih zaradi novega koronavirusa trpel kot le malokateri. Atalanta je brez Josipa Iličića drvela proti zgodovinskemu polfinalu, a se ji načrt ni posrečil. Zveneči tekmec je v izdihljajih srečanja le uravnal strelske naprave in iz lige prvakov izločil še zadnjega italijanskega predstavnika.

Junak PSG, čeprav konec meseca zapušča Pariz

V Lizboni se je sprva smejalo Atalanti. Hrvat Mario Pašalić je v 27. minuti atraktivno zadel za 1:0. Vodstvo je trajalo vse do zadnje minute ... Foto: Reuters Čeprav ima PSG ogromno zvezdnikov, se je pod odločilni zadetek nepričakovano podpisal rezervist, na katerega je pred srečanjem pomislil le malokdo. Atalanto je poslal domov Kamerunec Eric Maxim Choupo-Moting. V igro je vstopil v 79. minuti, ko se je Parižanom vedno bolj mudilo, saj so še zaostajali.

Na koncu je zadel v polno globoko v sodnikovem podaljšku, navijače Atalante spravil v jok, hkrati pa poskrbel za norišnico na pariških ulicah, kjer so si temperamentni privrženci PSG dali duška. O tem pričajo tudi posnetki, ki so hitro zaokrožili po spletu. Veselje je bilo neizmerno. Le kako ne bi bilo, ko pa se je pariški klub, prvič, odkar je del drznega in zelo dragega katarskega projekta, zavihtel med štiri najboljše v Evropi.

Kako so navijači PSG proslavljali v Parizu:

"To je bila nora tekma. Zelo težka tekma proti zahtevnemu tekmecu. Ko sem vstopil v igro, sem si dejal, da ne smemo izgubiti. Da se ne smemo tako vrniti domov. Verjel sem v nas, spremljal me je dober občutek. Vesel sem, da nam je na koncu resnično uspelo," je dejal izkušeni napadalec, 31-letni sin Kamerunca in Nemke, rojen v Hamburgu, ki je večino kariere nastopal v nemški bundesligi, zdaj pa je s Parižani od evropskega naslova oddaljen le še dve zmagi. Kot kaže, bo kmalu zapustil klub, saj mu pogodba poteče 31. avgusta. V tej sezoni je s Parižani osvojil že štiri lovorike, zdaj želi še peto. Največjo.

Predsednik PSG: Neymar in Mbappe ne gresta nikamor Predsednik PSG Nasser Al-Khelaifi, ki je v razvoj PSG vložil že več kot milijardo evrov, po zmagi nad Atalanto ni skrival sreče. Foto: Getty Images To bi si močno želel tudi katarski mogotec Nasser Al-Khelaifi, ki je po infarktnem srečanju, katerega končnica ni bila primerna za srčne bolnike, zlasti tiste, ki stiskajo pesti za Atalanto, čutil posebno zadovoljstvo. Vrsto let je poslušal očitke o tem, da poskuša zgraditi nogometni imperij s petrodolarji, nesramno dragimi nakupi in bolestnim kopičenjem zvezdnikov, vendar mu ne bo nikoli uspelo. Tudi zato, ker je PSG v nasprotju s preostalimi četrtfinalisti lige prvakov v zadnjih mesecih pogrešal tekmovalne izkušnje. Pred tekmo so zato številni ljubitelji nogometa, prepričani o tem, da ni vse v denarju, veliko raje stiskali pesti za "majhno" Atalanto, ki ne ravna tako razsipno z milijoni kot PSG. "Govorili so, da ne bomo pripravljeni za ligo prvakov, o tem ste dvomili tudi mediji, a smo pokazali izjemen značaj. In odlične predstave igralcev. Imamo visok cilj, a še ne razmišljamo o finalu. V naših mislih je le polfinale. Zelo je pomembno, da spremenimo miselnost," je za RMC Sport poudaril prvi mož serijskih francoskih prvakov in po veliki zmagi z izbranimi besedami spregovoril o Neymarju. Brazilec, ki je prejel priznanje za igralca tekme, je podal rojaku Marquinhosu za izenačenje na 1:1, le nekaj minut pozneje pa je sodeloval v akciji, po kateri je mladi francoski zvezdnik Kylian Mbappe idealno podal Choupu-Motingu. 🥇 Neymar takes the award 👏👏👏#UCLMOTM | #UCL pic.twitter.com/YS6JyVs0ow — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 12, 2020 "Neymar in Mbappe spadata med najboljše igralce na svetu, a nista igrala dobro le onedva, ampak celotna ekipa. Je bil pa Neymar res neverjetno dober. V zadnjih mesecih se je v naši ekipi spremenil. Oba bosta ostala z nami, nikoli ne bosta zapustila PSG," je Katarec zavrnil govorice, da bi lahko največja asa zapustila Park princev (Neymarja se že dolgo povezuje z vrnitvijo k Barceloni, Mbappe pa naj bi bil v mislih Reala). PSG je po poročanju ESPN zgolj za prihod Neymarja in Mbappeja zapravil več denarja, kot ga je Atalanta zapravila za vso svojo ekipo od sezone 2001/02: Neymar + Mbappé = 🔥🔥



𝙄𝙣𝙨𝙥𝙞𝙧𝙚𝙙.#UCL pic.twitter.com/Pvq2FAI8Vv — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 12, 2020

Liga prvakov česa takega ni doživela že 12 let

Veselje Neymarja in strelca zmagovitega zadetka Choupa-Motinga Foto: Reuters Neymar, najdražji nogometaš na svetu, a tudi samosvoj zvezdnik, na katerega so bili privrženci PSG v preteklosti že večkrat zelo jezni, je proti Atalanti zapravljal zrele priložnosti kot po tekočem traku. Bil je razigran, preigraval kot za stavo, bil neprestana nevarnost za obrambo Atalante, ko je prišel do zaključnega strela, pa ga je natančnost pustila na cedilu. To je nekaj, česar od tako cenjenega igralca, enega največjih imen svetovnega nogometa, ne bi pričakovali. Ko je že kazalo, da bo Brazilec, čeprav je bil nerešljiva uganka za branilce Atalante, postal tragični junak srečanja, saj je italijanski klub vodil še do zadnjih sekund rednega dela, pa je sledil preobrat.

"Do konca smo verjeli v naše napredovanje. Vedeli smo, da je Atalanta odlična ekipa in da ne velja kar tako za presenečenje tega tekmovanja. A nikoli nismo pomislili, da bi lahko izpadli. Želimo iti v finale. Zdaj se moramo dobro odpočiti, saj je bila ta tekma v psihološkem smislu zelo naporna," je dejal prvi zvezdnik pariškega kluba in razkril razlog, zaradi katerega verjame v evropski naslov. "Smo kot velika družina. Z našim pristopom nas je nemogoče izločiti," je prepričan Neymar, ki mu je proti Atalanti uspelo kar 16 uspešnih preigravanj. Toliko jih liga prvakov na eni tekmi ni doživela vse od leta 2008, ko je bil tako uspešen njegov nekdanji soigralec pri Barceloni Lionel Messi.

Danes branilec PSG Presnel Kimpembe praznuje 25. rojstni dan.

🤳😏



Une fin soirée très spéciale pour notre Titi @kimpembe_3 🎂❤️💙 pic.twitter.com/PpNh3H9SdW — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 13, 2020

Tuchel je vedel, da ga bodo zabili

Trener Thomas Tuchel bi lahko v polfinalu računal še na bolje pripravljenega Kyliana Mbappeja, ki je proti Atalanti vstopil v igro s klopi. Foto: Reuters Na Neymarja je bil upravičeno ponosen tudi trener Thomas Tuchel: "Nanj se lahko na tekmah, ko gre na izločanje, vedno zaneseš. Je pravi tekmovalec. Lačen je zmag, sovraži poraze, to je najpomembneje. Skupaj s Kylianom in Maurom (Mauro Icardi, op. p.), ponavadi tudi Angelom Di Mario (Argentinec je zaradi kazni dvoboj spremljal s tribun, op. p.), mu je lažje, tokrat pa je bilo največje breme na njegovih plečih. Nekaj priložnosti ni izkoristil, a se ni predal. Nosil nas je naprej, pokazal veliko željo in nam pomagal do uspeha," je nemški strateg spregovoril o najboljšem igralcu tekme in dodal, kako težko se je bilo sploh pripraviti na srečanje zaradi pomanjkanja tekmovalnega ritma. PSG je namreč od marca odigral le dve uradni tekmi.

"Ves čas sem vedel, da bomo dosegli zadetek. Pomočnikom sem celo dejal, da bomo v primeru izenačenja kmalu zatem dosegli še en gol. Zasluženo smo zmagali. Če dosežeš zadetke tako pozno, ti pri tem pomaga tudi sreča, ki pa jo na takih tekmah vedno potrebuješ," je še dejal Tuchel.

Slavje nogometašev PSG po zmagi nad Atalanto:

Zaradi zlomljene noge, ovite v mavec, je ves čas med tekmo sedel. Če bi bil povsem zdrav, bi morda, vsaj tako je namignil, ob zmagovitem zadetku stekel v objem igralcev. Tako bi tekel vsaj 40 metrov. Je pa Nemec še toliko bolj vesel, da se je PSG uvrstil v polfinale lige prvakov ravno na klubsko obletnico, saj PSG praznuje 50 let.

Proti Oblaku ali Kamplu?

Jan Oblak se je pred leti omenjal kot želja PSG. Se bo prihodnji teden z njim spoprijel v polfinalu? Foto: Reuters PSG je prvič, odkar je leta 2011 vstopil v "katarsko" ero, v polfinalu lige prvakov. Tam ga čaka eden izmed klubov, v katerih nastopata tudi slovenska nogometaša. To bo Atletico Jana Oblaka oziroma RB Leipzig Kevina Kampla, ki se bosta v Lizboni udarila zvečer. Polfinale bo na sporedu prihodnji torek na stadionu Luz, veliki finale pa 23. avgusta.

Parižanom bi bilo lahko v polfinalu lažje, saj se v ekipo vrača Angel di Maria, morda bo pripravljen tudi Marco Verratti, Kylian Mbappe bi lahko že zaigral od prve minute, po drugi strani pa ostaja vprašanje, kako resna je poškodba vratarja Keylorja Navasa.