Ganljiva dejanja in besede, ki polnijo srce Josipu Iličiću

V uvodnem četrtfinalnem spopadu lige prvakov, ki bo minil pred praznimi tribunami stadiona Luz v Lizboni, se bosta zvečer spopadla Atalanta in PSG. Italijanski predstavnik iz Bergama v tej sezoni piše zgodovino. Prvič nastopa v ligi prvakov, v kateri mu sprva ni šlo vse po načrtih, saj je najprej doživel ponižanje v Zagrebu pri Dinamu (0:4), nato pa prvo točko osvojil šele v četrtem evropskem nastopu, a mu je le steklo. Kot dobro naoljen stroj je premagoval ovire, v osmini finala, ko je na drugi strani stala Valencia, pa prepričljivo izločil še netopirje.

Z dopadljivo, napadalno in preprosto igro, s katero si je hitro razširil krog oboževalcev, je španskemu velikanu nasul osem zadetkov (4:1 in 4:3). Pod kar pet golov se je podpisal Josip Iličić. Blestel je zlasti na povratnem srečanju v Španiji, ko je mrežo gostiteljev zatresel štirikrat in popravil kar nekaj evropskih rekordov. Takrat je bil neustavljiv. Spadal je med najboljše nogometaše na svetu, njegovi mojstrski zadetki, atraktivne podaje, poudarjanje kolektivnega duha in nič kaj vzvišena drža na igrišču so pričali o tem, da je v življenjski formi. Zanj so se zanimali največji evropski klubi, Slovenijo je lahko razganjalo od ponosa.

Po derbiju z Juventusom se je umaknil

Zadnjo tekmo v dresu Atalante je odigral pred dobrim mesecem na derbiju v Torinu. Foto: Guliver/Getty Images Pravljice pa je bilo žal konec. Čez noč. Vročo "jojomanijo" je kruto prekinil izbruh novega koronavirusa. V Bergamu, enem izmed največjih žarišč v Italiji, je sejal smrt skoraj na vsakem koraku. Mesto je bilo zavito v črno, covid-19 je vzel tri tisoč življenj, v celotni pokrajini Lombardiji pa skoraj šestkrat toliko. Nogomet je padel v drugi plan. Ko je serie A po večmesečnem prisilnem premoru pognala kolesje in se je pred praznimi tribunami končala sezona, se je na igrišču zbrala drugačna Atalanta.

Uspehi so se nadaljevali, ni pa bilo več "spomladanskega" Iličića. Zbral je le še nekaj nastopov, nazadnje nastopil ob nesrečnem remiju Atalante v velikem derbiju z Juventusom (2:2), nato pa se oddaljil od moštva. Razlogi so bili zaviti v tančico skrivnosti. Če so v začetku pokoronskega obdobja v klubu večkrat oznanili, da ima Iličić težave s poškodbami, so potem italijanske medije preplavili drugačni razlogi, tisti bolj psihološke narave. Kranjčan se je vrnil v domovino, Atalanta pa se je brez njega odpravila na Portugalsko. Na najpomembnejšo evropsko pot v zgodovini kluba, na kateri je od velikega naslova oddaljena le tri zmage.

Zvezdnik PSG zelo ceni Slovenca

Marco Verratti želi s Parižani osvojiti ligo prvakov. Foto: Reuters O tem, kako močno bo Atalanta pogrešala 32-letnega slovenskega velemojstra, pričajo števulne besede. Med njimi izstopajo zlasti tiste, ki prihajajo iz vrst tekmecev. Prejšnji teden je eno največjih pohval, ki govori o tem, kaj Iličić predstavlja v nogometu, izrekel nihče drug kot Marco Verratti. Eden (naj)večjih zvezdnikov bogatega pariškega kluba, ki želi s pomočjo katarskih petrodolarjev končno osvojiti evropski vrh, kot dolgoletni italijanski reprezentant dobro ve, o čem govori.

Dogajanje v serie A spremlja podrobno, zato se še toliko bolj zaveda, kaj Kranjčan pomeni svoji ekipi. "Odsotnost Iličića se Atalanti pozna toliko, kot bi se Barceloni, če ne bi mogla računati na Messija, ali pa Juventusu, če bi pogrešal Ronalda," je dejal italijanski reprezentant, ki danes podobno kot Iličić ne bo mogel pomagati soigralcem. Zaradi poškodbe mečne mišice je na seznamu poškodovanih igralcev.

Po Oblaku doživel primerjavo z Messijem še Iličić

V četrtfinale lige prvakov sta se izmed Slovencev uvrstil tudi Jan Oblak (na fotografiji) in Kevin Kampl. Foto: Getty Images Verratti je Iličiću namenil podoben kompliment, kakršnega je letos od svojega trenerja pri Atleticu slišal Jan Oblak. "Imamo najboljšega vratarja na svetu. Tako kot ima Barcelona Messija, ki dela razliko na igrišču, imamo mi Oblaka," je po zadnji evropski tekmi, nepozabni zmagi Atletica na Anfieldu, s katero je izločil Liverpool, dejal Oblakov trener Diego Simeone.

Z Lionelom Messijem, argentinskim superzvezdnikom, za katerega mnogi napol v šali, napol pa zares pravijo, da ne prihaja s tega sveta (v petek bo njegov obračun z Bayernom sodil Damir Skomina), so tako primerjali že dva slovenska zvezdnika. Sta največja ponosa slovenske reprezentance, spadata v evropski vrh, s svojima kluboma pa naskakujeta največji naslov. V polfinalu bi se lahko njuna kluba srečala, ne pa tudi slovenska prijatelja, saj Iličić v nasprotju z Oblakom na Portugalskem ne bo mogel pomagati soigralcem.

Bergamo preplavile podobe Iličića

Kaj Iličić pomeni mestu Bergamo, ki ima nekaj več kot sto tisoč prebivalcev in je v zadnjih mesecih trpelo kot že dolgo ne, je pokazala ganljiva poteza navijačev. Prejšnji teden so zidove po mestu prelepili s posterji Kranjčana. V znak podpore. V čast velikemu junaku Atalante, za katerega vsi skupaj držijo pesti, da bi se lahko vrnil na zelenico v začetku prihodnje sezone in z Boginjo (La Da) spisal še veliko lepih zgodb.

While in Bergamo we met local artist Cabot Cove. We joined him and a group of supporters to plaster his posters of Josip Ilicič around the city. The @Atalanta_BC striker has been going through a rough period as of late, and hasn't returned to football since the lockdown. pic.twitter.com/lebCaBuZrq — COPA90 (@Copa90) August 5, 2020

Lokalni umetnik Cabot Cove je oblikoval plakat, na katerem je izpostavljena podoba Iličića, njegove znamenite številke 72, poudarjen pa je tudi Triglav, ponosni simbol Slovenije, ki ga krasi tudi na državnem dresu. Triglav pa je tudi ponos nogometnega Kranja, rojstnega mesta igralca, ki je v zadnjem desetletju zaznamoval serie A.

Alla vigilia della notte sportiva più importante della sua storia recente, Bergamo è con Ilicic. Qui uno dei manifesti che potete trovare appesi per la città, qui il mio, di cuore, per Josip @ilfoglio_it https://t.co/5bm1tnztDo pic.twitter.com/YThb6uhZre — Emanuele Corazzi (@EmanueleCorazzi) August 12, 2020

Navijači Atalante so zavihali rokave in po mestu izobesili ničkoliko posterjev. S tem so dali vedeti, koliko jim pomeni Iličič in kako močno ga pogrešajo, ker v tem obdobju, ko se odloča o evropskem naslovu, ni z ekipo."'Poklical ga bom pred tekmo in po njej. Kot da bi bil z nami. Upam, da se vrne v začetku nove sezone. Verjamem v to," je dejal 67-letni predsednik Atalante Andrea Percassi. Nekdanji branilec, zdaj pa uspešen poslovnež in milijarder je prvi mož Atalante od leta 2010. Danes bo priča največji evropski tekmi, največjemu izzivu, ki mu je neposredno izpostavljen trener Gian Piero Gasperini.

Josip Iličić je v sezoni, v kateri so nogometaši Atalante dosegli že 118 zadetkov, zadel v polno kar 21-krat. Kolumbijca Duvan Zapata in Luis Muriel sta dodala 19 golov. Foto: Reuters

Priljubljeni italijanski strateg priznava, da Atalanta nima igralca s paleto takšnih kakovosti in sposobnosti, ki bi predstavljale dodano vrednost ekipi na način, kot je to večino sezone počel Iličić. Njegovo vrzel so poskušali zapolniti drugi. Zato so se Hrvat Mario Pašalić, Argentinec Papu Gomez in Ukrajinec Ruslan Malinovsky znašli v novih vlogah.

"Iličić je naš ključni igralec. Do marca je navduševal v prvenstvu in pokalu, to je bila njegova življenjska sezona," se spominja Gasperini. S tretjim mestom v serie A je omogočil Iličiću, da bo del evropske elite tudi v prihodnji sezoni. Velik cilj je že dosežen, zdaj lahko na Portugalskem poskrbijo le še za dodatno nagrado.