Celje prvi favorit za prvaka? ''Lepo vas prosim, seveda ne.'' #video

Po zgodovinskem uspehu, prvem državnem naslovu, s katerim se je Celje pridružilo Mariboru, Ljubljani, Novi Gorici, Domžalam in Kopru na seznamu mest prvakov, so imeli Celjani na voljo le nekaj dni za pravi sproščeni oddih.

Kaj kmalu po velikem slavju, ki je sledilo nepozabnemu remiju z Olimpijo (2:2), po katerem je kapetan Mitja Lotrič na stadionu Z'dežele visoko v zrak dvignil "kanto", so se začele že nove priprave. "Ni bilo veliko za filozofirati. Želimo osvežiti stvari, ki so nas popeljale do naslova," sporoča Dušan Kosić, ki še vedno na vsakem koraku sprejema čestitke za odmeven uspeh.

Nesebično razdajanje drug drugemu

Celjani so v soboto izgubili na prijateljskem dvoboju v Zagrebu proti hrvaškemu prvaku (0:3). Foto: Grega Valančič/Sportida Ljubljančan sporoča, da se morajo njegovi varovanci zavedati, kje so, zavedati tako kakovosti kot tudi neizkušenosti, ki se je poznala v soboto na evropski generalki v Zagrebu (poraz s hrvaškim prvakom Dinamom 0:3, ob katerem je bila igra veliko boljša od rezultata, op. p.), in umiriti glave.

"Točno vemo, kaj moramo delati bolj dosledno, da bomo uspešnejši. To je bila dobra izkušnja. Začutili smo kvaliteto odličnih posameznikov Dinama, naša moč pa mora biti kolektivna igra in nesebično razdajanje drug drugemu," poudarja glavno orožje celjske ekipe, ki ne pozna in tudi noče poznati superzvezdnikov, ampak zagovarja zlasti borbenost in kolektivni duh. Z njegovo pomočjo bodo Celjani poskušali ponoviti največji uspeh v 101-letni zgodovini kluba.

"Naša dolžnost je, da skušamo ubraniti naslov prvaka. Na to meri pol lige. Veselim se sezone, dobrih tekmecev in kvalitetne lige. Upam, da bo vsaj tako razburljiva, kot je bila zadnja," ne bi imel nič proti, če bi se ponovno o prvaku odločalo v zadnjem krogu in bi bilo v krogu kandidatov za naslov tudi Celje.

Pogovor z Dušanom Kosićem pred začetkom sezone 2020/21:

Še naprej skromni in ponižni

Kosić je prejel nagrado za najboljšega trenerja Prve lige Telekom Slovenije v prejšnji sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida Na vprašanje novinarja Planet TV Damjana Medice, ali je Celje po prvem naslovu in šampionski sezoni, v kateri je prehitelo vse tekmece, tudi Maribor in Olimpijo, zdaj prvi favorit tudi v tej, je strateg prvakov odgovoril kratko in jedrnato: "Lepo vas prosim, seveda ne." Odgovor je bil povsem v slogu prejšnje sezone, ko so Celjani ponižno in skromno gradili pot, osvajali točke in poudarjali, da bodo o tem, kam jih bo to popeljalo, konkretneje govorili po zadnjem krogu. Niso se obremenjevali z visokimi cilji ali drznimi zahtevami.

Podobno bo očitno tudi v sezoni, ki se približuje in jo bodo Celjani, če ne bo zapletov zaradi dodatnih okužb z novim koronavirusom, začeli v sredo proti pokalnemu zmagovalcu Muri. V Kosićevih mislih sta tako še vedno na seznamu favoritov na prvem mestu Maribor in Olimpija, večna tekmeca, ki sta v prejšnji sezoni ostala brez lovorik.

Ne bežijo od tega, da je bil žreb naklonjen Celju

Pri irskem prvaku Dundalk igra tudi nekdanji napadalec ljubljanske Olimpije Nathan Oduwa. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Če sta v zadnjih devetih letih v kvalifikacijah za ligo prvakov nastopala le mariborski in ljubljanski klub, pa bo letos drugače. Celjani se bodo 19. avgusta zoperstavili irskemu prvaku Dundalku, za katerega igra tudi nekdanji zmaj Nathan Oduwa, splošno mnenje javnosti v knežjem mestu pa je, da je Celjane pri plesu kroglic poljubila sreča. Nesreča v sreči je bila le ta, da Celjani, čeprav je tako pokazal žreb, ne bodo mogli domače tekme igrati v mestu ob Savinji, ampak zaradi posebnih okoliščin glede covid-19 na Madžarskem. Na nevtralnem prizorišču.

"Ta dejstva moramo sprejeti. Žreb, ki nam je bil naklonjen, od tega ne bežimo, ni nobeno zagotovilo, da nam bo uspelo. Hočemo iti naprej, igrati tudi z boljšimi tekmeci. Neizmerno spoštujemo Dundalk, ki ima več mednarodnih izkušenj od nas. Sam sem že igral v Evropi. Imam tudi izkušnje s predstavnikom Irske. Vse, kar bo manj od 100-odstotne angažiranost na igrišču, ne bo dovolj za uspeh," je prepričan trener slovenskih prvakov, ki v nasprotju z Domžalami in Aluminijem v svojih vrstah nimajo nogometaša, okuženega z novim koronavirusom.

Noče, da bi se zgodila histerija ali obsojanje

Vodstvo NK Celje upa, da testiranje ne bo postreglo s pozitivnimi primeri v knežjem mestu. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Danes bodo znani rezultati ponedeljkovega testiranja, ki so ga opravili nogometaši Celja, v taboru prvakov pa upajo, da ne bo kakšnih zapletov. Vseeno je zaradi zadnjih novic o okužbah slutiti nekaj zaskrbljenosti in vprašanj, ali bo sezona 2020/21 sploh lahko potekala po začrtanih časovnicah.

"Na testiranju je mogoče vse. Dejstvo je, da se lahko pojavijo težave, bi pa apeliral na to, da se najdejo razumne rešitve. Da se ne zgodi histerija ali obsojanje. Karkoli se zgodi, moramo sprejeti in iti naprej. Tudi Uefa je tako naredila, da bo lahko nogomet, če se bodo pojavljali pozitivni primeri, kljub temu še vedno deloval. Je pa zdravje na prvem mestu," si želi, da bi se sezona, v kateri čakajo Celjane dvoboji na treh frontah, začela s čim manj zapletov. Kakor je videti za zdaj, jih bo na začetku kar nekaj, saj so prestavljeni že štirje dvoboji. Trije uradno, četrti neuradno. Uvodni tekmi Domžal in Aluminija.