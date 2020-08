Če bodo padli Irci, pridejo v Celje "severnjaki"

Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu je v ponedeljek potekal žreb 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov. V njem je sodelovalo 20 prvakov in pa šest klubov, podprvakov, ki so si nastop v kvalifikacijah največjega tekmovanja zagotovili po zaslugi visokega koeficienta držav, kjer nastopajo v prvenstvu.

Celjani, ki bodo 19. avgusta igrali na nevtralnem prizorišču na Madžarskem (tako je odločila Uefa na željo Ircev, ki bi morali v primeru gostovanja v Sloveniji ob vrnitvi na Irsko za 14 dni v obvezno karanteno), se pripravljajo tako na začetek nove sezone Prve lige Telekom Slovenije kot tudi na zgodovinski spopad v Evropi.

Molde je v prejšnji sezoni v play-offu kvalifikacij za ligo Europa izpadel proti beograjskemu Partizanu. Foto: Reuters Če bi preskočili uvodno oviro, bi bili korak bližje preboju v skupinski del lige prvakov. Za velik preobrat, ki je v zgodovini samostojne Slovenije uspel le Mariboru (trikrat), bi morali premagati štiri tekmece, le v play-offu pa se igrata dve tekmi. Če bi Celje izločilo Dundalk, bi se lahko (vsaj na papirju) spet pohvalilo z vlogo gostitelja. V knežjem mestu bi tako lahko gostoval bodisi norveški bodisi finski prvak.

Slovenski klubi imajo večinoma slabe izkušnje s skandinavskimi tekmeci. Barve štirikratnega norveškega prvaka Moldeja je pred leti branil nekdanji slovenski reprezentant Matej Mavrič Rožič, v zadnjem desetletju je v Evropi izločil tudi Gorico, kar šest let pa ga je vodil zdajšnji strateg Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer. Norveški prvak je bil usoden za slovenskega že v prejšnji sezoni, ko je Rosenborg v kvalifikacijah za ligo prvakov izločil Maribor.

Ljubljanska Olimpija je leta 2018 izločila HJK Helsinki s skupnim rezultatom 7:1! Zmaji so doma zmagali s 3:0, na Finskem pa so bili boljši s 4:1. Foto: SPS/NK Olimpija Ljubljana

Ko se je slovenski predstavnik nazadnje meril proti finskemu klubu, je bil zelo dobre volje. Olimpija je leta 2018 v kvalifikacijah za ligo prvakov nadigrala finskega prvaka HJK Helsinki, leto pred tem pa ji ni bilo do smeha, ko je na začetku kvalifikacij za ligo Europa nepričakovano ostala praznih rok proti VPS Vaasa. KuPS, ki prihaja iz mesta Kuopio, je postal finski prvak po 43 letih.

Če bodo rumeno-modri v kvalifikacijah za ligo prvakov neuspešni, jih čaka tolažilna nagrada, nadaljevanje evropskih nastopov v kvalifikacijah za ligo Europa. Tako bodo lahko navijači Celja stiskali pesti (vsaj pred televizijskimi zasloni) za ljubljence vsaj na dveh evropskih tekmah, saj bodo tribune zaradi ukrepov proti zajezitvi širitve izbruha novega koronavirusa prazne, žreb pa bo določil, ali bodo Celjani deležni prednosti domačega igrišča ali ne.

Ime morebitnega tekmeca v 2. krogu so poleg Celja izvedeli tudi številni slovenski nogometni legionarji. Petru Stojanoviću (Dinamo Zagreb) se nasmiha obračun z romunskim prvakom CFR Cluj, Miha Blažič (Ferencvaroš) bi se v primeru, če izloči švedskega prvaka, verjetno spoprijel s slovitim škotskim Celticom, Alen Ožbolt, Kenan Bajrić in Žan Medved (vsi Slovan Bratislava) bi se v primeru napredovanja udarili s švicarskim prvakom Young Boys, Dejan Petrović (Rapid Dunaj) se bo pomeril s hrvaškim podprvakom Lokomotivo, Elvis Džafić (Sarajevo) pa bi se nameril na zmagovalca belorusko-kazahstanskega dvoboja.

Termini kvalifikacijskih tekem lige prvakov:

Predkrog: 8. in 11. avgust

1. krog: 18. in 19. avgust

2. krog: 25. in 26. avgust

3. krog: 15. in 16. september

4. krog (play-off): 22./23. in 29./30. september

Žreb parov 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov bo že v ponedeljek, 10. avgusta.