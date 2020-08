Že kaj hitro po žrebu, ki je Celjanom namenil irskega prvaka Dundalk, so na uradni strani slednjega zapisali, da bo dvoboj najverjetneje potekal na nevtralnem prizorišču. Republika Irska namreč na zeleni seznam držav, v katere bi zasedba lahko potovala in se vrnila brez omejitev, ni uvrstila Slovenije. So pa na njem Estonija, Finska, Grčija, Grenlandija, Madžarska, Italija, Latvija, Litva, Norveška in Slovaška.

Dogovor v skladu z navodili Uefe

Irsko moštvo bi tako imelo težave pri vrnitvi iz Celja (kdor na Irsko pripotuje iz države, ki ni na zelenem seznamu, mora v 14-dnevno karanteno), zato sta kluba v skladu z navodili UEFA morala sprejeti dogovor o nevtralnem prizorišču tekme.

Kot so zapisali Celjani, bodo dvoboj v sredo, 19. avgusta, ob 19:00 uri odigrali na Szusza Ferenc Stadionu v Újpestu, nedaleč od prestolnice Budimpešte.

Trener Dušan Kosić je prepričan, da se bodo na irsko ekipo dobro pripravili. . Foto: Grega Valančič/Sportida

"Glede na to, da smo novinci v tem tekmovanju, vsakega nasprotnika spoštujemo, si pa seveda želimo napredovanja v naslednji krog. Ni dvoma, da se bomo ustrezno pripravili na njih," je o žrebu v klubski mikrofon dejal trener Dušan Kosić, kapetan Mitja Lotrič pa je, še pred spremembo prizorišča, dodal: "Veselim se dejstva, da bomo tekmo odigrali na domačih tleh, kar je morda manjša prednost za nas. Če želiš v naslednji krog, moraš premagati vsakega nasprotnika. Verjamem, da smo sposobni zmagati in se uvrstiti v naslednji krog."

Lotrič in soigralci se bodo tako za napredovanje - odločal bo zgolj en dvoboj - borili na Madžarskem.