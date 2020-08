Maribor, Olimpija in Mura dobili evropske tekmece!

Po Celju, ki se bo v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov 19. avgusta na nevtralnem prizorišču na Madžarskem udaril z irskim prvakom Dundalkom, so evropske tekmece dobili še trije slovenski predstavniki v kvalifikacijah za ligo Europa . Olimpija se bo na nevtralnem prizorišču udarila z islandskim Vikingurjem, Mura bo gostovala pri estonskem Nomme Kalju, Maribor pa se bo pomeril z zmagovalcem obračuna med predstavnikom Severne Irske in San Marina.

Na sedežu Uefe v Nyonu je v ponedeljek potekal žreb 1. kroga kvalifikacij za ligo Europa. V njem so sodelovale tudi tri kroglice, ki predstavljajo slovenske klube.

Pari 1. kroga kvalifikacij za ligo Europa: Maribor (Slo) - Coleraine (SIr)/La Fiorita (SMa)

Olimpija (Slo) - Víkingur Reykjavík (Isl)

Nõmme Kalju (Est) – Mura (Slo)

Nogometaši Celja se pripravljajo na zgodovinski izziv, saj se bodo 19. avgusta prvič v zgodovini kluba pomerili v kvalifikacijah za ligo prvakov, na drugi strani bodo stali igralci irskega Dundalka, trije slovenski klubi pa bodo svojo pot v kvalifikacijah za evropsko ligo začeli nekoliko pozneje. Na delu bodo dober teden po državnih prvakih iz knežjega mesta, v prvem krogu kvalifikacij za ligo Europa pa jih bodo pričakali klubi iz ''premagljivih'' držav.

Maribor s Severnimi Irci?

Sergej Jakirović ima z Mariborom v Evropi velike načrte. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Slovenski podprvak Maribor, ki je lani v Evropi izpadel na zadnji stopnički kvalifikacij v ligi Europa, se bo pomeril z boljšim iz predkroga med Colerainom in La Fiorito. Favoriti so predstavniki Severne Irske, ki jih 20. avgusta čaka dvoboj z amaterji iz San Marina. Vijolice pod vodstvom Sergeja Jakirovića načrtujejo odmeven rezultat v Evropi, v 1. krogu pa bodo poleg statusa nosilca deležni tudi vloge absolutnega favorita.

S tekmecem iz Severne Irske je imela od ljubljanskih klubov nazadnje opravka ljubljanska Olimpija, ki je leta 2018 zlahka izločila Crusaders (5:1 in 1:1), starejši navijači Mariborčanov pa se spominjajo leta 1997, ko so vijolice v kvalifikacijah za ligo prvakov brez težav preskočile severnoirsko oviro in izločile Derry City. Žreb je odločil, da bo Maribor deležen prednosti domačega igrišča, a obstaja možnost, da bi bilo srečanje odigrano na nevtralnem prizorišču.

Vikingi do zgodovinskega remija v Sloveniji

Vikingur je leta 2015 gostoval v Sloveniji in po remiju na Bonifiki izpadel iz Evrope. Foto: Vid Ponikvar Če mora Maribor še počakati na dokončnega tekmeca, pa sta Olimpija in Mura že izvedela konkretnega tekmeca. Zeleno-beli bodo pričakali predstavnika Islandije. V Ljubljani bi moral gostovati Vikingur Reykjavik (s polnim imenom Knattspyrnufélagið Víkingur), ki je lani na domačem prvenstvu osvojil šele sedmo mesto, a si je evropsko vozovnico priigral po zaslugi pokalne lovorike. Ker pa je Slovenija na Islandiji na seznamu držav, v katere se ne sme potovati, bo tekma odigrana na nevtralnem terenu. Lokacija dvoboja bo sporočena naknadno, obstaja pa velika možnost, da bo na Madžarskem.

Vikingur je v finalu islandskega pokala zmagal 14. septembra 2019, torej pred slabim letom. Takrat je bil boljši od FH (1:0), tekmeca, ki je leta 2017 v Evropi izpadel proti Mariboru. Ekipo sestavljajo po večini islandski igralci. Vikingur je bil petkratni islandski prvak (nazadnje leta 1991), pokal pa je osvojil dvakrat, tako da se je lani veselil prve klubske lovorike po 28 sušnih letih.

V Evropi je nastopil šestkrat, a venomer izpadel v prvem krogu. Nazadnje, ko je igral v kvalifikacijah za ligo Europa, ga je ples kroglic leta 2015 povezal s Koprom. Primorci so v gosteh zmagali z 1:0, a so nato ''vikingi'' pokazali zobe na povratnem srečanju, kjer so bili blizu napredovanja, a so Koprčani le izvlekli remi 2:2, nato pa v naslednjem obračunu izpadli proti splitskemu Hajduku. To je bil tudi prvi remi Vikingurja v Evropi, pred tem so nanizali 11 porazov.

Estonci že izločali močne tekmece

Slovenske pokalne zmagovalce Muro čaka gostovanje v Estoniji. Muro čaka 27. avgusta gostovanje v Estoniji. Nomme Kalju spada med najboljše estonske klube, leta 2018 je bil prvak, lani je osvojil superpokal, v prvenstvu pa osvojil tretje mesto. Letos mu gre še bolje, saj je trenutno na drugem mestu. V Evropi je že izločil nekaj tekmecev, v kvalifikacijah za ligo prvakov HJK Helsinki (2013), lani makedonsko Shkendijo (2019), v kvalifikacijah za evropsko ligo pa norveški Stjarnan (2018), B36 iz Ferskih otokov (2017), izraelski Maccabi Haifa in litovski Riteriai (oba 2016), Aktobe iz Kazahstana (2015) ter Fram iz Islandije (2014).

Zanimivo je, da sta se Olimpija in Maribor, oba sta deležna statusa nosilca, znašla v isti skupini. Uefa ju je uvrstila v prvo skupino, tako da se je seznam 86 nastopajočih na njeni uradni strani začel prav s slovenskima velikanoma, ki sta v prejšnji sezoni ostala brez lovorik, v prvenstvu pa zaostala za Celjani. Če so Ljubljančani in Mariborčani zaradi boljšega koeficienta, posledice uspešnosti v evropskih tekmovanjih v zadnjih petih sezonah, deležni statusa nosilcev, pa je povsem obratno pri Muri, ki v Evropo vstopa kot nenosilec.

