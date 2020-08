Se bo Mandarićeva drzna želja uresničila v peto?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Olimpije Milan Mandarić je večkrat izrazil željo, da z Olimpijo ne bi osvajal le domačih lovorik (od leta 2015 je bil dvakrat prvak in dvakrat pokalni zmagovalec), ampak ustvaril tudi prodoren uspeh v Evropi. Bo podvig dočakal letos, ko bodo Ljubljančani začeli evropsko pot 27. avgusta v Stožicah proti islandskemu pokalnemu zmagovalcu Vikingurju?

Predsednik Olimpije Milan Mandarić želi na moč in sposobnost visokega dometa zmajev opozoriti tudi onkraj slovenskih meja. Ljubljanski klub želi preleviti v enega najmočnejših v tej regiji.

Odkar je prvi mož Olimpije, še ni uresničil cilja. Najdlje so zeleno-beli v Evropi prišli leta 2018, ko so jih na za zdaj najdaljši evropski poti vodili kar trije strategi. Najprej Ilija Stolica, nato Aleksandar Linta, kot zadnji pa Safet Hadžić. Zmaji so izpadli v play-offu kvalifikacij za ligo Europa, od tako želenega vstopa v skupinski del evropskega tekmovanja jih je delila le še ena ovira, a se je Spartak iz Trnave izkazal za premočnega tekmeca.

Olimpiji šlo na roko novo pravilo Uefe

Finski predstavnik VSP Vaasa je leta 2017 presenetil Olimpijo. Foto: Urban Urbanc/Sportida Pred tem je Mandarić doživel dve grenki evropski izkušnji. Olimpija je po prvem državnem naslovu, odkar je bogati Američan srbskih korenin prevzel vajeti ljubljanskega kluba, nespretno izpadla v prvem krogu kvalifikacij proti Trenčinu (3:4 v Ljubljani, 3:2 na Slovaškem), nepričakovano hitro pa se je od Evrope poslovila tudi leto dni pozneje, ko je dvakrat z 0:1 klonila proti finskemu VPS Vaasa.

Nato je prišla že omenjena sezona 2018/19, kjer se je Olimpija še tretjič zapored spotaknila ob prvi oviri, izpadla proti azerbajdžanskemu prvaku Qarabagu (0:1 in 0:0), a zaradi novega pravila Evropske nogometne zveze (Uefa), ki je poraženim prvakom v prvem krogu dopuščal popravni izpit v evropski ligi, prejela še eno priložnost. Preselila se je v kvalifikacije za ligo Europa, navdušila proti prvakoma Severne Irske (Crusaders – 5:1 in 1:1) ter Finske (HJK Helsinki – 3:0 in 4:1), nato pa si zagotovila preboj v play-off, kjer pa je morala priznati premoč Slovakom (Spartak Trnava – 0:2 in 1:1).

Olimpija je leta 2018 v play-offu izpadla proti Spartaku. Usoden je bil domač poraz na prvi tekmi z 0:2. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Po najdaljši evropski poti je sledil še nastop v kvalifikacijah za ligo Europa v sezoni 2018/19, v tekmovanju, kjer se bo preizkusila tudi letos. Najprej je po hudem boju izločila latvijskega predstavnika RFS (domač poraz v Ljubljani z 2:3 in zmaga v Rigi z 2:0, drugi zadetek je bil dosežen v sodnikovem podaljšku), nato pa nesrečno izpadla proti turškemu Malatyasporju (2:2 v Turčiji in 0:1 v Stožicah). Razočaranje Olimpije je bilo veliko, takratna četa Safeta Hadžića je čutila, da bi lahko v Evropi napravila bistveno več, na koncu stresne sezone, v kateri je nato Ljubljančan zapustil trenerski stolček, pa je ostala tudi brez želenega državnega naslova.

Skender se (še) ni resneje poglabljal v Islandce

Dino Skender bo prvič v trenerski karieri začel novo sezono na klopi Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida V poletnem prestopnem roku – nova sezona se bo začela le tri tedne po bolečem remiju v Celju (2:2), po katerem je Olimpija padla na tretje mesto – so Ljubljančani prevetrili zasedbo. Igralski kader je doživel silne spremembe. Za zdaj je odhodov več kot prihodov, a se seznam uradnih okrepitev dopolnjuje iz dneva v dan, tako da velja pričakovati še nekaj novincev. Tako je tik pred vrati uradna potrditev sklenitve sodelovanja z nekdanjim vratarjem Krškega in hrvaškega Interja Žigo Frelihom.

Nova prvenstvena sezona se bo začela 13. avgusta, ko bo v Stožicah gostovala povratnica Gorica, nato čaka Olimpijo še zahtevno gostovanje pri še enem primorskem povratniku, Kopru, evropska sezona pa se bo začela 27. avgusta. Do takrat bi lahko Dino Skender že bolje uigral varovance, ki so po zadnji sezoni ostali brez številnih nosilcev igre. V želji, da bi se čim bolje pripravili na evropske izpite, bo sledila tudi temeljita analiza tekmeca. A šele po začetnih prvenstvenih izzivih.

"V nasprotnika v ligi Europa se še nismo resneje poglabljali, saj smo osredotočeni na tekmo prvega kroga prvenstva, zagotovo pa bomo nasprotnika dobro proučili in analizirali. Vemo, kako Islandci igrajo nogomet, torej trdo, čvrsto in odgovorno. Veseli smo, da bomo obračun odigrali na domačem terenu, in naredili bomo vse, da napredujemo," je mladi hrvaški strateg priznal, da se po ponedeljkovem žrebu še ni poglabljal v moč Vikingurja iz Reykjavika, tekmeca Olimpije v 1. krogu kvalifikacij za ligo Europa.

Olimpija bo šla korak za korakom

Ante Vukušić, najmočnejše orožje Olimpije v napadu, še dobro pomni zapravljeno priložnost na zadnji evropski tekmi, ko so zmaji doma izpadli proti Malatyasporju. Bo Dalmatinec bolj natančen 27. avgusta proti Islandcem? Foto: Grega Valančič/Sportida To bo storil po uvodnih tekmah Prve lige Telekom Slovenije, ko bodo zeleno-beli iskali zalet, ki bi jim učvrstil samozavest pred začetkom evropskih izpitov. Ti bodo v tej sezoni potekali bistveno drugače kot v preteklosti, saj bodo zaradi pomanjkanja igralnih terminov po koronakrizi v izločilnem delu namesto dveh igrali le eno tekmo.

Olimpija je imela srečo, saj ji je žreb za dvoboj z Islandci, ta bo v Stožicah 27. avgusta, namenil vlogo gostitelja. "Osredotočali se bomo na vsak obračun posebej. Za začetek si želimo napredovanja v drugi krog, potem pa bomo razmišljali o naslednjih tekmah. Šli bomo korak za korakom," je Skender predstavil pričakovanja v kvalifikacijah. Olimpija bo svojo zgodbo gradila previdno, brez pretencioznih napovedi o evropskem uspehu.

Za začetek želi izločiti Islandce, nato pa nadaljevati sezono po najboljših močeh in se morda na koncu razveseliti velike nagrade. Za zdaj so se v skupinski del evropskih tekmovanj uvrstili le Mariborčani, Olimpija pa je podobno kot Domžale in Mura zaigrala v zadnjem krogu kvalifikacij. Bo letos sledil še korak naprej? Skender o tem noče razmišljati, ampak želi raje stopati korak za korakom.