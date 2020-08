Olimpija odprla vrata Hrvatu in Bolgaru

Športni direktor Olimpije Mladen Rudonja je ob začetku priprav na novo sezono, v katero bodo Ljubljančani vstopili v četrtek doma proti Gorici, napovedal številne spremembe. Sprva je zmajevo gnezdo zapustilo veliko igralcev, a so nato začeli deževati tudi prihodi. Kot zadnja sta se Ljubljančanom pridružila hrvaški napadalec Dražen Bagarić in bolgarski branilec Angel Lyaskov.

Po Urošu Korunu in Maticu Finku, ki sta se Olimpiji pridružila prejšnji teden in v zeleno-belem dresu že odigrala pripravljalno tekmo s Krko (1:3), je trener zmajev Dino Skender pozdravil še dva novinca. Strateg iz Osijeka se zaveda, da bo zaradi številnih sprememb potreboval veliko časa, da bo uigral novo zasedbo, pred prvenstvenim uvodom pa drži pesti, da bo seznam poškodovanih igralcev, ki so bili v prejšnji sezoni pomembni nosilci igre, do četrtka že ožji.

Bagarić: Vem, v kakšen klub prihajam

Praznino, ki je nastala v napadu z odhodom nekaterih zelo pomembnih igralcev, največjo nevarnost za obrambe tekmecev sta predstavljala Stefan Savić (podpisal za Wislo iz Krakova) in Luka Menalo (vrnil se je k zagrebškemu Dinamu in se izkazal na sobotni prijateljski tekmi s Celjem – 3:0), bo poskušal zapolniti 27-letni Hrvat Dražen Bagarić. Rodil se je na Dunaju, tako da ima poleg hrvaškega tudi avstrijsko državljanstvo, nazadnje pa je nastopal v prvenstvu BiH, kjer je branil barve Širokega Brijega.

V Ljubljano prihaja kot prosti igralec, tako da zmajem zanj ni bilo treba plačati odškodnine. Okusil je že igranje v številnih državah, med drugim tudi v Belorusiji in Izraelu, na Hrvaškem pa je največ izkušenj zbral v dresu nekdanjega prvoligaša Splita, lani pa so se za njegov prihod zanimale Domžale.

''Vesel sem, da sem podpisal za velik klub, kot je Olimpija. Vem, v kakšen klub prihajam, in upam, da mi bo uspelo izpolniti pričakovanja trenerja in ostalih,'' je povedal novopečeni napadalec Olimpije ob sklenitvi enoletne pogodbe. Zmaji bodo danes izvedeli tekmeca v 1. krogu kvalifikacij za ligo Europa, kjer jim bodo prišle še kako prav izkušnje Hrvata, ki je zbral že 14 evropskih nastopov.

Lyaskov: Soigralci so me lepo sprejeli

Če je Bagarić okrepil napad, pa je 22-letni Bolgar Angel Lyaskov poskrbel za večjo konkurenco v zadnji vrsti. Bolgarski reprezentant, v članski izbrani vrsti je debitiral pri 20 letih, je nazadnje igral pri CSKA iz Sofije, dokazoval pa se je tudi za Litex in Botev Vratsa. ''Počutim se zelo dobro. Prišel sem v dober klub in novi soigralci so me lepo sprejeli. Upam, da bom v dresu Olimpije prikazal dobre predstave, si prislužil spoštovanje trenerja in tehničnega osebja ter seveda naklonjenost navijačev,'' sporoča Bolgar, ki igra najraje na levem bočnem položaju.

Ljubljančani, ki so danes v Spodnji Šiški opravili obvezno testiranje za covid-19, bodo v uvodnem krogu sezone 2020/21 Prve lige Telekom Slovenije v Stožicah gostili povratnika v druščini najboljših, Gorico.