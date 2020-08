Kako je Olimpija izgubila s Krko in zakaj Skender ostaja optimist? #video

Nogometaši Olimpije so v pripravljalnem obdobju, v katerem je igralski kader zmajev utrpel nemalo sprememb, odigrali le eno prijateljsko tekmo. V četrtek so v prevetreni postavi v Stožicah izgubili proti drugoligaškemu klubu Krka (1:3). Trener Dino Skender je po porazu povedal, kako mu poškodba še enega igralca, tokrat jo je skupil Enrik Ostrc, ne prinaša nič dobrega, a v novo sezono vseeno vstopa z zvrhano mero optimizma.

Predsednik Olimpije Milan Mandarić od nogometašev ljubljanskega kluba zahteva le boj za prvo mesto. Kaj drugega ne pride v poštev. Čeprav je prestopni rok za zdaj iz zmajevega gnezda odpeljal več igralcev, kot jih je prišlo, ostajajo zeleno-beli optimisti. O tem pričajo tudi besede Harisa Kadrića, mladega napadalca, ki bi lahko prihodnji teden, če bo imel prvi strelec Prve lige Telekom Slovenije Ante Vukušić še vedno težave z zdravjem, proti Gorici zaigral v prvi enajsterici.

Haris Kadrić po dvoboju s Krko:

''Negativni rezultat ni dobra popotnica pred začetkom prvenstva. Smo v nekem specifičnem obdobju, ampak to velja tako za nas kot tudi za naše tekmece. Moramo se maksimalno pripraviti, da bomo naslednji teden proti Gorici že pravi,'' je za Planet TV povedal Velenjčan, ki je priča občutni menjavi igralskega kadra.

''Problematično je, ko se zamenja celotno ogrodje ekipe. Ko pridejo novi igralci, časa za uigravanje pa ni dosti. Vseeno verjamem, da bomo na koncu našli rešitev, ki bo najboljša za nas. Kljub odhodom in prihodom igralcev je Olimpija klub, ki bo imela vedno visoke ambicije. Tudi letos bomo, ne glede na vse, skušali napasti čim višje. Upam, da se nam uresniči,'' ohranja optimizem mladi up Olimpije, ki je del prejšnje sezone nabiral izkušnje pri Rudarju, zdaj pa želi napredovati pri zmajih.

Poškodba Ostrca, Skender upa, da bo v četrtek že drugače

Dino Skender je z Olimpijo končal sezono na tretjem mestu. Do naslova prvaka mu je zmanjkal le en zadetek na zadnji tekmi v Celju. Foto: Vid Ponikvar Trener Dino Skender mu je na pripravljalni tekmi proti Krki (1:3) namenil priložnost v drugem polčasu. ''Nismo še v optimalnem stanju. Naredili smo dve kombinirani ekipi. Vsaka je odigrala en polčas. Žal nam je otežila zadeve poškodba Ostrca. Že tako imamo nekaj poškodovanih igralcev, zdaj pa še on,'' ni skrival slabe volje po ''generalki'' za prvenstveni uvod z Gorico. Olimpija je izgubila proti Novomeščanom, mladi reprezentant Enrik Ostrc pa je moral zaradi poškodbe mišice z igrišča že po 20 minutah. Ker so zaradi zdravstvenih težav manjkali tudi Ante Vukušić, Nejc Vidmar, Endri Čekiči, Erik Boakye, Vitja Valenčič in Nik Kapun, se je s tem seznam poškodovanih igralcev še povečal, kar ni dobra popotnica za bližajočo se uverturo z motiviranimi vrtnicami.

''Upam, da se bomo "kompletirati" do prihodnjega tedna. Da bodo nekateri odpravili poškodbe, hkrati pa bo prišlo še nekaj novincev,'' je razkril željo hrvaški strateg, ki želi v sezoni 2020/21 na vsakem igralnem položaju računati na dva kakovostna igralca. Zaveda se, da bo potrebno kar nekaj časa, da uigra moštvo.

Trener Olimpije upa, da bo Ante Vukušić hitro odpravil zdravstvene težave in da bo pripravljen za nastop že 13. avgusta proti Gorici. Foto: Grega Valančič/Sportida

''To je proces, ki ne gre čez noč. Tega se zavedam, a sem potrpežljiv. Sem optimist. Sploh, ko se nam vrnejo poškodovani igralci, hkrati pa bo prišlo še nekaj novih igralcev. Proti Gorici bomo zaigrali že v bolj kompletni postavi,'' je prepričan Skender, ki je proti Krki preizkusil nekaj mladih igralcev.

Tudi Gorica je, podobno kot Olimpija, odigrala generalko za prvenstveni uvod v četrtek. Tudi vrtnice so izgubile z 1:3, na Bledu so priznale premoč češkemu velikanu, praški Sparti.