Nogometaši Gorice so pred štirinajstimi leti nazadnje postali državni prvaki, pretekli četrtek pa so slavili vrnitev v prvo ligo. "Kar lep sprejem smo doživeli v Novi Gorici. Vse se je kar nekoliko nepričakovano odvilo na Bevkovem trgu, tako da je bilo lepo proslaviti z navijači," je bil zadovoljen vezist Gorice Luka Volarič.

Za Gorico je težko obdobje, česar se zaveda tudi športni direktor kluba Miran Burgić. "Za slovenske razmere je Gorica velik klub. Pri vsakem klubu pa pridejo tudi slabša obdobja. Eno takšno krajše obdobje je zdaj za nami in upam, da se bo zdaj krivulja obrnila navzgor," upa Burgić. Goričani zato trenirajo tudi v slabem vremenu. Najboljši posameznik Bede Amarachi Osuji je odšel v Izrael, okrepitev ali dve bodo še pripeljali. Gorica bo na prvo ligo pripravljena, zatrjuje nekdanji reprezentant Burgić. "Jedro ekipe bo ostalo in je pripravljeno. Ogromno je teh naših domačih fantov, ki so konec koncev že igrali v prvi ligi," pojasnjuje športni direktor kluba.

Situacija v klubu stabilna

"Nimamo enega, da bi rekli po domače 'šejka', da bi v Gorico vložil denar. Tako da se je treba boriti s tem, kar imaš in delati na domačih igralcih. Treba je imeti več potrpljenja," pojasnjuje Volarič. Gorica je danes stabilen, a varčen klub. Kot je pojasnil predsednik kluba Hari Arčon, članska ekipa ne bo dražja kot preteklo sezono. "Proračun se ne more zvišati, zato ker smo enostavno v tem okolju sposobni zbrati samo toliko in to je dejstvo. Približno tam okrog 450 tisoč evrov, toliko je nekje predvideno. Je pa potem treba še toliko zbrati za delovanje kluba in mladinsko šolo," pravi Arčon.

Prav mladi so njihova usmeritev. 17-letni Tjaš Begić se je že dokazal na tekmi s Triglavom. "Še kar nekaj fantov je v naši nogometni šoli. Predvsem letnik 2003 so zelo perspektivni fantje," pojasnjuje Burgić. "Ko imaš, bom rekel, neko identiteto in predvsem tradicijo, ki sloni na šoli, je klub precej bolj miren," pa meni Arčon.

Želijo izpolniti osnovni cilj

Prva liga še ni bila tako močna in izenačena, zato bo izziv izpolniti že osnovni cilj - obstanek. "To ne pomeni, da se bomo borili do zadnjega kroga za obstanek, ampak da mirno plujemo skozi sezono in da afirmirano še kakšnega našega mladega igralca. Potem pa naslednje leto zgodbo nadgradimo, upa Burgić, ki bo sezono z Gorico začel naslednjo sredo zvečer v Stožicah. "Jaz se res veselim in fantje se tudi veselijo te tekme. Povsem sproščeno. Mislim, da lahko presenetimo Olimpijo," je še prepričan prvi mož Gorice.

