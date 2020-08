Handanović za finale proti Šahtarju, Manchester United pa proti Sevilli

Znani so polfinalisti lige Europa. To so Inter, Šahtar, Manchester United in Sevilla. V četrtfinalu je Inter tudi s pomočjo nekdanjega slovenskega reprezentanta Samirja Handanovića z 2:1 premagal nemškega predstavnika Bayer Leverkusen. Ljubljančan za italijanskega velikana brani že osem let, a še vedno ni osvojil nobene lovorike. Bi lahko izpolnil otroško željo še ta mesec v Nemčiji?

Dvoboj med Interjem in Bayerjem je potekal pred praznimi tribunami v Düsseldorfu. Navijače italijanskega kluba, ki so doma spremljali obračun, je v delirij spravil 23- letni Nicolo Barella, ki je v 15. minuti dosegel prvi gol na tekmi. Šest minut pozneje so imeli nogometaši Interja nov razlog za veselje. Romelu Lukaku je povišal naskok na 2:0. Pičle tri minute so se veselili, ko je Samirja Handanovića premagal veliki up nemškega nogometa, 21-letni Kai Havertz.

Rezultat se do konca tekme ni več spremenil, kar je pomenilo, da se je Handanović kot kapetan moštva skupaj s soigralci veselil preboja v polfinalu, v katerem se bodo pomerili s Šahtarjem, ki je v torek s 4:1 premagal švicarski Basel.

Bruno Fernandes je odločil zmagovalca četrtfinalnega srečanja v Kölnu. Foto: Reuters

V drugem ponedeljkovem četrtfinalu je Manchester United v Kölnu prišel do napredovanja šele po podaljšku. V 94. minuti je za rdeče vrage z bele točke zadel nekdanji nogometaš Sportinga iz Lizbone Bruno Fernandes. V polfinalu Rdeče vrage čaka Sevilla, ta se je v torek namučila z Wolverhamptonom in ga premagala z 1:0, odločilni zadetek pa je v 88. minuti prispeval Argentinec Lucas Ocampos. Lahko bi bilo tudi drugače, če bi Raul Jimenez v 13. minuti tekme zadel z enajstih metrov in Volkove popeljal do vodstva, a je ni.

Polfinalni tekmi bosta 16. in 17. avgusta v Kölnu in Düsseldorfu, finale pa 21. avgusta v Kölnu.

Liga Europa, četrtfinale: Ponedeljek, 10. avgust:

Inter : Bayer Leverkusen 2:1 (2:1)

Barella 15., Lukaku 21.; Havertz 24.

Samir Handanović (Inter) je branil celotno tekmo Manchester United : Köbenhavn 1:0* (0:0, 0:0)

Fernandes 94./11-m Torek, 11. avgust:

Šahtar : Basel 4:1 (2:0)

Moraes 2., Taison 22., Alan Patrick 75./11m, Dodo 88.; van Wolfswinkel 90+2



Wolverhampton : Sevilla 0:1 (0:0)

Ocampos 88.



* po podaljških