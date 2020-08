Nič ne bo, koronavirus prestavil uverturo v Ljudskem vrtu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novi koronavirus je poskrbel za novo spremembo v tekmovalnem urniku Prve lige Telekom Slovenije. Zaradi okužbe enega izmed nogometašev Aluminija je odpovedan dvoboj uvodnega kroga med Mariborom in Kidričani, ki bi moral biti v sredo v Ljudskem vrtu. Mariborčani bodo v sezono vstopili šele na tekmi 3. kroga, saj je zaradi okužbe v vrstah Domžal prestavljen tudi obračun 2. kroga v Domžalah, kjer bi sicer morale vijolice gostovati konec tedna.

Igralci Maribora in Aluminija bi morali uverturo v novo sezono odigrati v sredo, 12. avgusta, ob 19. uri, a bodo morali ljubitelji nogometa na štajerski spopad še malce počakati. Nov termin še ni znan, Nogometna zveza Slovenije (NZS) se bo kot vodstvo tekmovanja o tem odločila šele po testiranju nogometašev Aluminija, ki so današnje skupno testiranje (obvezno) zaradi inkubacijske dobe izpustili. Tako obstaja tudi velika verjetnost, da bo odpovedana še tekma 2. kroga med Aluminijem in prvakom Celjem, ki bi morala biti na sporedu v soboto, 15. avgusta.

Tekma 1. kroga #PLTS med @nkmaribor in Aluminijem, ki bi morala biti na sporedu 12. avgusta v Mariboru, bo zaradi okužbe enega izmed nogometašev v vrstah Aluminija prestavljena. pic.twitter.com/Vm7ebpVd8T — #PLTS (@PrvaLigaSi) August 10, 2020

To je že tretja prestavljena tekma v tej sezoni. Zaradi okužbe enega izmed nogometašev Domžal sta namreč uvodni tekmi rumene družine v Prvi ligi Telekom Slovenije prestavljeni. Domžale bi morale v prvem krogu najprej gostovati pri Bravu v Ljubljani, nato pa se v drugem krogu pomeriti še z Mariborom.

Ker sta prestavljena oba dvoboja, bosta omenjena kluba uvodno sezono v tej sezoni začela šele v 3. krogu, s tem pa si bosta poletni "premor" v pripravljalnem obdobju podaljšala skoraj za dve tekmi. Vijolice se bodo v 3. krogu, tekma bo predvidoma 22. avgusta, pomerile z Bravom, Domžale pa čaka zahteven vstop v novo sezono, saj bo njihov tekmec prvak Celje.