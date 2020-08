Koprčani pripravljeni na visoke cilje: Pritisk mora biti #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Tekmeci bodo točke izgubili že na Črnem Kalu. Naš cilj je Evropa," so visokoleteči cilji predsednika Kopra Anteja Guberaca, ambiciozni pa so tudi nogometaši, ki upajo, da so dobro izkoristili dolg premor.

Koprski klub se v prvo ligo vrača po treh letih. Okostje ekipe sestavljajo izkušeni Dare Vršić, Aleksander Rajčević in Ivica Guberac. Še bolje pa prvo ligo pozna njihov trener Miran Srebrnič.

Trener Miran Srebrnič upa, da se jim dolgi tekmovalni premor ne bo poznal. Foto: Vid Ponikvar Koper je oddelal običajne šesttedenske priprave. Brez uradne tekme so od osmega marca, stari prvoligaši pa so v zadnjih dveh mesecih odigrali 11 tekem. Gorici se dolg premor ni poznal. "Upam, da bomo tudi mi izkoristili ta premor. Dobro smo trenirali, dobro smo se pripravili. Imamo res super fante, super ekipo. Ne vidim težav, da ne bi bilo vse v najboljšem redu," se nadeja kapetan Koprčanov Ivica Guberac.

"Težko je zdaj reči, kaj je bolje. Odpočiti bi si morali bolj. Ni pa tistega ritma, ki pa ga moramo hitro ujeti. Glede tega je drugače. Ampak mislim, da je bolj pomembno, da se bomo mentalno dobro pripravili na tekme," pred četrtkovim gostovanjem pri Sežani razmišlja trener Miran Srebrnič.

"Če nisi ambiciozen, ne moreš pričakovati dobrega"

Tudi zato, ker je predsednik kluba Ante Guberac postavil visok cilj: uvrstitev v Evropo. "Pritisk je vedno prisoten, pritisk mora biti. Normalno, da je predsednik ambiciozen, tudi mi smo," dodaja 50-letni strateg. Prikimal mu je tudi kapetan: "Tako je tudi prav, kajti če nisi ambiciozen, če nisi tekmovalen, se ne moreš ničesar dobrega nadejati."

Aleksander Rajčević se je po desetletju v Mariboru vrnil v matični klub. Foto: Vid Ponikvar

Rajčević: Treba je upoštevati zahteve predsednika

Pritiskov je vajen tudi branilec Aleksander Rajčević, ki se je po desetih letih v Mariboru vrnil v matični klub: "Na splošno se s tem živi v športu, tako da se je treba sprijazniti. Treba je upoštevati zahteve predsednika." Koper se je okrepil še z izkušenim Stefanom Stevanovićem, ki se je preselil iz Tabora, iz Maribora je prišel še mladi Nardin Mulahusejnović.

"Ko začneš kariero oziroma ko že od malih nog tukaj igraš nogomet, si vedno prizadevaš, da bi tukaj tudi končal. Zdaj sem se vrnil in upam, da bom zdržal čim dlje," pravi Rajčević.

Kapetan Ivica Guberac je pripravljen na visokoleteče cilje. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Guberac pričakuje čarobno leto

Že od lani sta v Kopru Guberac in Vršić, oba z izkušnjami iz prve lige in tujine. "Vemo, da je preskok iz druge v prvo ligo velik. Mislim, da se bomo prvo leto še malo lovili. Ampak imamo dovolj izkušeno ekipo. Veliko nas je starejših. Dober "miks" z mladimi. Imamo res kakovostno ekipo. Mislim, da bo to leto res eno čarobno leto."

Pozitivno za Primorsko

Še posebej za Primorsko. Po devetih letih bo imela znova tri prvoligaše. "Tako Koper kot Gorica sta kluba z etiketo, kluba, ki sta že osvajala naslove, pokale. Tukaj je tudi Sežana, ki je pokazala lansko leto zelo dobro podobo," pravi Srebrnič. Guberac pa dodaja: "To je za Primorsko ena pozitivna in velika stvar. Vsi vemo, da bo to nek dodaten naboj, tekme bodo zagotovo drugačne. Igraš ta primorski derbi. Nek dodaten naboj bo." Še posebej za trenerja Kopra Srebrniča, sicer legendo Gorice. Primorski derbi jih čaka že v tretjem krogu.

