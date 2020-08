Tabor Sežana ostala brez kapetana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški nogometaš Antonio Azinović, dosedanji kapetan nogometnega kluba Tabor Sežana se poslavlja od kluba in se seli v Avstrijo. Kariero bo namreč nadaljeval pri tamkajšnjem drugoligašu SV Horn, so sporočili na spletni strani kluba.

Visokorasli hrvaški osrednji branilec je pri Taboru igral dve sezoni in pol, v tem času pa je v Prvi ligi Telekom Slovenije in v drugoligaški konkurenci zbral 71 tekem in dosegel dva zadetka.

Bil je tudi kapetan Kraševcev, v minuli sezoni pa je odigral 32 tekem v PLTS. Pogodbo s Taborom je imel podpisano do konca sezone 2021/22.

"Rad bi se zahvalil vsem v klubu in vsem soigralcem, ki so mi vedno stali ob strani. Zelo sem vesel, da sem lahko igral za Tabor. Bilo mi je v veliko čast biti kapetan te ekipe. Hvala vsem, ki ste mi omogočili, da sem se v Sežani počutil kot doma," je ob odhodu dejal 28-letni Hrvat.