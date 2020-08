Neprijetna novica, s koronavirusom okužen nogometaš Aluminija!

Do začetka nove sezone Prve lige Telekom Slovenije je le še pet dni, po zapletih v Domžalah, ki je prejšnji teden zaradi pozitivnega primera na Covid-19 miroval z aktivnostmi, je za novo neprijetnost poskrbel Aluminij. Kidričani, ki so v svoje vrste privabili nekdanjega nogometaša Rudarja Aljaža Krefla, so namreč sporočili, da je s koronavirusom okužen eden izmed njihovih igralcev. Tako so ustavili vse aktivnosti, do ponedeljkovega obveznega testiranja, ki bo potekal pod vodstvom Nogometne zveze Slovenije, pa bodo vsi nogometaši v samoizolaciji.

Nogometna zveza Slovenije (NZS) žal poroča o novem primeru okužbe z novim koronavirusom med nogometaši. Prejšnji teden so zaradi pozitivnega primera morali z dejavnostmi prekiniti igralci Domžal, a so v petek razveselil slovensko javnost z novico, da so petkovo testiranje za Covid-19 prestali z negativnimi rezultati. Po novem imajo z okuženim nogometašem opravka tudi v Kidričevem.

V samoizolaciji do ponedeljkovega testa

Nogometaši Aluminija do nadaljnjega ostajajo v samoizolaciji. Foto: Vid Ponikvar Petkov test je razkril, da je pozitiven na Covid-19. Kidričani, ki so v petek odigrali zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom prvenstvene sezone in napolnili mrežo tretjeligašu Vidmu (4:0), dan pozneje pa so uradno sklenili dogovor o prihodu donedavnega nogometaša Rudarja Aljaža Krefla, so zaradi primera okužbe takoj zaustavili vse aktivnosti članskega moštva in ostale nogometaše preventivno poslali v samoizolacijo, kjer bodo počakali na navodila NIJZ. Krovna zveza sporoča, da omenjeni nogometaš Aluminija v zadnjih dneh sicer ni bil v stiku z moštvom, saj je zaradi procesa elektive preventivno ostal doma.

"Vodstvo kluba je vse aktivnosti članskega moštva preventivno odpovedalo do nadaljnjega, igralci pa morajo naslednje dneve preživeti v samoizolaciji, medtem pa so stiki z zunanjim svetom povsem prepovedani. O nadaljnjih korakih, povezanih s pozitivnim primerom okužbe v NK Aluminij Kidričevo, bo javnost pravočasno obveščena," se glasi uradno sporočilo iz Kidričevega.

Nogometaši in strokovno vodstvo so po petkovi novici o pozitivnem primeru prekinili stik z zunanjim svetom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Varnost in zdravje nogometašev sta za Nogometno zvezo Slovenije na prvem mestu, zato bodo vsi prvoligaši pred začetkom novega prvenstva testirani, kar pomeni, da bodo nogometaši Aluminija ponedeljkovo testiranje, obvezno za vse udeležence Prve lige Telekom Slovenije v sezoni 2020/21, počakali v samoizolaciji.NZS je kljub pozitivnemu primeru optimistična, saj so v Kidričevem primer okužbe odkrili dovolj hitro, tako da bi se lahko nogometne aktivnosti v klubu kmalu nadaljevale.

Domžalčani prvič na delu šele v 3. krogu

Delegiranje prvega kroga do rezultatov ponedeljkovih testov zaenkrat ostaja nespremenjeno, je pa za dodatno spremembo poskrbela tekma 2. kroga med Domžalami in Mariborom, ki bo odigrana v poznejšem terminu. To pomeni, da bodo dvakratni državni prvaki v novo sezono vstopili šele v 3. krogu, ko se bodo pomerili z aktualnim prvakom Celjem.

V Domžalah 40 negativnih testov V Domžalah gre na bolje, nogometaši so karanteno spremenili z gibanjem, omejenim na trening in bivalno površino. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Člansko moštvo Domžal, tako nogometaši, trenerji kot tudi ostali člani strokovno štaba, je v petek v celoti opravilo testiranje za Covid-19. Test je postregel z dobrimi novicami, saj ni novih pozitivnih primerov koronavirusa. Testiranje je opravilo 40 oseb. Obvezna sedemdnevna karantena se tako po poročanju domžalskega kluba od sobote naprej spremeni v gibanje, ki bo omejeno na trening in bivalno površino. Izbranci Dejana Djuranovića so se tako ob upoštevanju številnih ukrepov kot so izvajanje elektive, ohranjanje primerne razdalje, razkuževanje in ne uporabljanje klubskih prostorov, na igrišče vrnili v soboto dopoldan.