Začetek 1. SNL? Ne še, najprej vsi na testiranje!

Ponavlja se zgodba. Pred "pokoronskim" nadaljevanjem sezone 2019/20 Prve lige Telekom Slovenije so nogometaši vseh prvoligaških klubov opravili testiranje na novi koronavirus. Ni bilo pozitivnega primera, tako da se je lahko stresna sezona, ki se je zavlekla pozno v julij, vendarle razpletla na igrišču. Ta mesec, ko naj bi se začela sezona 2020/21, le tri tedne po koncu prejšnje, bodo morali nogometaši znova na testiranje. V občutljivem obdobju drugega vala novega koronavirusa so klubi opravljati testiranje že pred tem, v Domžalah pa se je izkazalo, da je en član "rumene družine" okužen.

V Mariboru dan prej, v Ljubljani dan pozneje

Naslov v prihajajoči sezoni 2020/21 bo branilo Celje. Foto: Grega Valančič/Sportida Domžalčani so zato že teden dni v karanteni, dvoboj uvodnega kroga z Bravom pa je uradno prestavljen. V želji, da bi se vodstvo tekmovanja prepričalo o tem, da v klubih ni dodatnih okužb, je NZS odredila obvezno testiranje na covid-19. Nogometaši ga bodo morali opraviti še pred začetkom nove sezone, podobno velja za strokovna vodstva klubov, pa tudi sodnike, delegirane za uvodni del prvenstva.

"Za Nogometno zvezo Slovenije je ključnega pomena zaščita zdravja vseh vpletenih akterjev in zmanjšanje tveganja za prenos morebitnih okužb med njimi," sporoča krovna zveza, ki je pred dnevi nekoliko spremenila vrstni red srečanj v prvem krogu. Dvoboj med Mariborom in Aluminijem, ki je bil prvotno načrtovan za četrtek, 13. avgusta, bo po novem v Ljudskem vrtu odigran dan prej, obratno pa velja za obračun med Olimpijo in povratniki v prvoligaško druščino, Gorico.

"Superpokal" v Celju

Mura bo v uvodnem krogu gostovala v knežjem mestu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ker je obračun v Domžalah prestavljen, bodo ljubitelji prvoligaškega nogometa v prvem krogu lahko spremljali le štiri tekme. Zanimivo bo tudi videti, kakšna usoda bo doletela tekmo 2. kroga med Domžalami in Mariborom (po zadnjih informacijah bi bila lahko odigrana 18. oziroma 19. avgusta).

Vse skupaj se bo začelo v Celju, mestu aktualnega prvaka, kjer bo gostoval pokalni zmagovalec Mura. Tako se bosta v prvem uradnem dvoboju nove sezone pomerila osvajalca lovorik. Če bi obveljala tradicija, ki je bila na sončni strani Alp prisotna pred leti, ko se je še igral superpokal, bi se pomerila ravno Celje in Mura, tako pa bo enega od teh klubov doletela čast, da kot prvi prevzame vodstvo na novi lestvici Prve lige Telekom Slovenije. A le v primeru, če na testiranju na covid-19 ne bo neprijetnih presenečenj.