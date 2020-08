"Bil je šok, saj smo se že pripravljali na novo sezono, ko je udarila korona …" #video

Nogometni klub Domžale bo novo sezono Prve lige Telekom Slovenije začel z zamudo. V četrtek, 13. avgusta, bi se morali Domžalčani pomeriti z Bravom, pa je Nogometna zveza Slovenije to tekmo prestavila, domžalski nogometaši so namreč trenutno v karanteni, saj je bil eden med njimi okužen s covid-19. "To je bil kar šok, saj smo že prišli v neko normalo, odigrali končnico prvenstva in se že pripravljali na novo sezono," nam je priznal trener Domžal Dejan Djuranović.

Prvi val epidemije novega koronavirusa je šport ustavil tudi v Sloveniji, ki pa je nato z nekajmesečno zamudo vendarle izpeljala državno nogometno prvenstvo do konca. Domžalčani so ga končali na osmem mestu in si zagotovili obstanek v prvoligaški druščini, v novi sezoni, ki se začenja že čez dober teden dni, pa so si postavili višje cilje, a priprave na to so se jim zapletle, ko je pred dnevi odjeknila vest, da je eden izmed njihovih nogometašev pozitiven na novi koronavirus.

"Nekateri igralci so to sprejeli malo težje, drugi lažje, ampak prilagoditi se moramo vsi," nam je v pogovoru prek Zooma povedal trener Domžal Dejan Djuranović.

"Po enotedenskem premoru smo se že zbrali, začeli trenirati in vse misli že usmerili v to 14-dnevno pripravo na začetek novega prvenstva, po drugem dnevu priprav pa nas je šokirala ta novica," nam je prek Zooma sporočil Djuranović, ki se je s svojimi varovanci in člani osebja znašel v obvezni enotedenski karanteni. "Nekateri igralci so to sprejeli malo težje, drugi lažje, ampak prilagoditi se moramo vsi. Zdravje je na prvem mestu, takoj smo z vsemi možnimi ukrepi odreagirali, situaciji se prilagajamo," je še dodal.

Prva tekma z Bravom prestavljena

Vodstvo Prve lige Telekom Slovenije je prestavilo prvo tekmo Domžal, ki bi se morale v prvem krogu sezone 2020/21 v četrtek, 13. avgusta, pomeriti z Bravom. Djuranović je vesel dodatnega časa, ki ga bo izkoristil za pripravo ekipe na nove izzive: "Igralcem smo pripravili program, da ga izvajajo v teh sedmih dneh. Verjamem, da bomo po teh sedmih dneh začeli normalno funkcionirati. Verjamem, da bomo približno dosegli tak nivo, kot smo si ga zastavili pred tem dogodkom in da bomo šli v prvenstvo dobro pripravljeni."

Strah obstaja, a verjame, da se bodo stvari umirile

Možnost okužbe je tudi nogometašem vselej grozila, zdaj je udarila v tabor Domžal. Bi bila lahko to šele napoved težav, bi lahko vrnitev koronavirusa ogrozila izvedbo prvenstva? "Glede na to, kaj se dogaja pri nas in po svetu, zagotovo obstaja možnost, da je ogrožen začetek prvenstva. Če se bodo pojavljali ti primeri, seveda lahko pričakujemo, da bodo uveljavljeni tudi ukrepi, ki so določeni v takih primerih, kar pa lahko zopet pripelje tudi do prekinitve oziroma preložitve prvenstva. Jaz sicer verjamem, da bo tega vse manj in da bomo lahko kolikor toliko normalno funkcionirali," meni 52-letni Bistričan, ki je krmilo domžalske nogometne barke prevzel junija letos, ko je na klopi nasledil Andreja Razdrha.

"Glede na to, kaj se dogaja pri nas in po svetu, zagotovo obstaja možnost, da je ogrožen začetek prvenstva. Jaz sicer verjamem, da bo tega vse manj in da bomo lahko kolikor toliko normalno funkcionirali."

Počakati je treba na rezultate testov

Karantena jim za zdaj ne povzroča večjih težav, Djuranović je prepričan, da bo trajala le teh predpisanih sedem dni, nato se bo z varovanci lahko zopet popolnoma posvetil nogometu. "V zadnjem mesecu smo imeli kar dobre obremenitve, imeli smo tekme na tri dni, odmor po koncu prvenstva pa je bil zelo kratek, in smo že začeli s treningi. Fantje niso veliko izgubili pri fizični pripravi, in če bo ta karantena trajala samo teden dni, potem verjamem, da bomo prišli na nivo, ki si ga želimo."

Trenutno ga skrbi za fante, ki so bili v najtesnejšem stiku z okuženim, a ti strahovi so postali že del našega vsakdana, pravi: "Bojazen seveda vedno obstaja, še posebej za nogometaše, ki so bili v tesnem stiku z okuženimi, zaenkrat nimamo potrditve, da bi imel kdo kakršnekoli simptome, kakršnekoli težave. Verjamem, da bomo na testiranju, ki sledi, vsi negativni in bomo lahko spet začeli normalno delati, a seveda moramo najprej počakati na rezultate."

