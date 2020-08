Domžalčani v karanteni najmanj do petka, tekme z Bravom ne bo

Nogometaši Domžal bodo morali po pozitivnem testu v klubu v karanteni ostati najmanj do petka, so sporočili na uradni spletni strani. Obenem bo člansko moštvo ostalo brez skupnih treningov najmanj teden dni, tekma prvega kroga proti Bravu pa bo po navedbah kluba "zagotovo prestavljena". Dokončna odločitev o tem bo padla naslednji teden.

"V ponedeljek bo znana usoda o začetku nove tekmovalne sezone. Domači dvoboj z Bravom, ki bi moral biti odigran 13. avgusta, zaradi obvezne karantene žal ne bo na sporedu. Hkrati je postalo jasno, da bosta odpovedani tudi pripravljalni srečanji z Beltinci (sreda, 5. avgust) in Krko (četrtek, 6. avgust)," so zapisali.

Ponoči so iz domžalskega nogometnega prvoligaša sporočili, da je bil ob vstopu v novo sezono eden od igralcev pozitiven na novi koronavirus. Vodstvo kluba pa je vse dejavnosti članskega moštva preventivno sprva odpovedalo najmanj do ponedeljka, igralci in preostali člani kluba pa so morali v samoizolacijo.

"Stanje je zelo resno in temu primerno se bomo odzvali. Vrnili smo se v stanje, ki je vladalo pred nekaj meseci, vendar verjamem, da bo tokrat vse skupaj trajalo malce manj časa in da bomo čez dober teden že lahko skupaj trenirali," je dejal trener Domžalčanov Dejan Djuranović.

Nogometaši bodo do ponovnih skupnih treningov lahko trenirali le samostojno po navodilih stroke.

Klub bo o nadaljnjih korakih v povezavi s pozitivnim primerom še naprej pravočasno obveščal javnost.