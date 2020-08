Mladi ljubljanski klub Bravo, eno največjih pozitivnih presenečenj prejšnje sezone, je v ponedeljek presenetil serijskega avstrijskega prvaka. Proti Salzburgu je ostal neporažen (2:2) in nakazal, da bi lahko Šiškarji nadaljevali izjemne predstave tudi brez treh najboljših igralcev, ki so zapustili Ljubljano.

Bravo vstopa v novo sezono, svojo drugo, odkar se dokazuje v elitni druščini, brez treh igralcev, ki so v prejšnji sezoni skupaj dosegli kar 24 zadetkov. Ljubljano so zapustili tako Aljoša Matko in Martin Kramarič, ki sta se vrnila v Maribor in že nastopata za vijolice, kot tudi Roko Baturina, ki ga je po zaslugi izjemnega spomladanskega niza zagrebški Dinamo prodal madžarskemu prvaku Ferencvarošu za milijonov evrov.

Grabić: Imamo dovolj talenta

Bravo je v ponedeljek navdušil na prijateljskem dvoboju s Salzburgom. Foto: Sportida Navijači Brava se zdaj sprašujejo, kdo bo vskočil namesto omenjene trojke in tresel mreže tekmecev. Trener Dejan Grabić jim sporoča, da ni razlogov za zaskrbljenost. "Imamo dovolj talenta v klubu, verjetno bodo prišli še kakšni igralci in zaostrili konkurenco, potem pa bomo videli, kako se bodo vklopili," meni trener, ki posveča ogromno pozornosti mladim igralcem.

Konkurenco v napadu je ta teden okrepil 20-letni Dalmatinec Michele Šego, nekdanji up splitskega Hajduka, ki je nazadnje nabiral izkušnje pri Slaven Belupu iz Koprivnice. Njegov novopečeni kapetan Ovbokha Agboyi ne skriva optimizma. "Verjamem, da bomo našli druge igralce, ki bodo zabijali gole. To je velik udarec, vendar lahko to vrzel hitro zapolnimo," sporoča pri soigralcih zelo priljubljeni Afričan.

Fotogalerija s tekme Salzburg : Bravo, fotograf Sportida:

Zaveda se pasti naslednje sezone

Bravo je imel v sezoni 2019/20, svoji krstni v prvi ligi, najdaljši niz nepremagljivosti, pa tudi najdaljši niz zmag. Točke je osvojil proti vsem tekmecem. "Zelo smo veseli, da smo suvereno obstali, se pa zavedamo pasti prihodnje sezone. To bo treba zdaj potrditi," je previden Grabić. Mladi strateg, predan študioznosti, se je dvojno razveselil nedavnega gostovanja v Avstriji. Ne le, da so njegovi izbranci lahko preizkusili moč serijskega prvaka Avstrije, nove izkušnje je pridobil tudi sam, saj je ob podaljšanem obisku pripravljalnega centra Salzburga opravil daljši pogovor s strokovnim vodstvom najboljšega avstrijskega kluba, znanega po vzornem delu z mladimi.

Na pripravljalni tekmi Brava v Avstriji je nastopil tudi Nino Žugelj, mladi up Maribora, ki so ga vijolice v prejšnji sezoni posodile ptujski Dravi. Foto: Sportida

"Salzburg je verjetno vodilni razvojni klub na 'top' nivoju. Hvaležni smo, da nam je glavni trener Jesse Marsch (nekdanji reprezentant ZDA, op. p.) namenil eno uro časa. Pogovarjali smo se o modelu igre, preanalizirali poglede na tekmo in govorili o trendih razvoja nogometne igre," je pohvalil sodelovanje z avstrijskim prvakom. Delovnega sestanka se je udeležil tudi trener mladinske ekipe Aleš Arnol, s katerim Grabić tesno sodeluje in izbira kandidate, ki bi lahko vskočili v prvo ekipo iz klubskega podmladka.

Mladi hrvaški vratar Matija Orbanić, ki pri Olimpiji ni dočakal resnejše priložnosti, je proti Salzburgu debitiral med vratnicama Brava. Foto: Sportida

Poleg številnih mladih igralcev, ki trkajo na vrata najmočnejše enajsterice, pa lahko Grabić računa tudi na zelo izkušenega Luko Žinka. S 37 leti spada med najstarejše igralce v ligi, pred kratkim pa je zvestobo Bravu podaljšal za eno leto. "Vsaka ekipa potrebuje nekaj starejših igralcev, da v določenih trenutkih pokažejo neko mirnost, avtoriteto," je v pogovoru za Planet TV poudaril nekdanji slovenski reprezentant.

Žinko: Z disciplino in borbenostjo se lahko kosamo tudi z močnejšimi

Luka Žinko je podaljšal sodelovanje z Bravom, pri katerem se preizkuša tudi kot trener mlajših kategorij. Foto: Vid Ponikvar Na zadnji pripravljalni tekmi, v kateri je Bravo na avstrijskih tleh presenetil Red Bull Salzburg (2:2), se je izkazal. Čeprav so rdeči biki, katerih igralska zasedba je na mednarodni tržnici vredna več kot 140 milijonov evrov, igrali z najmočnejšo postavo, niso premagali Ljubljančanov. Tekma se je končala z remijem, končni rezultat pa je s prostega strela postavil prav Žinko.

"Ostaja v vlogi igralca, ker je še vedno na taki ravni, da nam lahko kot igralec veliko da," je Grabić, ki si je pred leti z Žinkom delil slačilnico v Domžalah in z njim tudi proslavljal naslov prvaka, vesel, da lahko še naprej računa na njegovo pomoč.

"Z disciplino in borbenostjo se lahko kosamo tudi s kakšnim močnejšim tekmecem. Salzburg je res eden največjih klubov v tej regiji," je prepričan 37-letni Žinko. Bravo je bil v prejšnji sezoni že strup za največje klube. S prvakom Celjem je trikrat remiziral 2:2, Olimpijo in Maribor je premagal v gosteh.

Mustafa Nukić, strelec prvega zadetka v Avstriji, in soigralci bodo v sezono 2020/21 v 1. SNL vstopili v dvoboju z Gorico. Foto: Sportida

Zdaj bo poskušal ohraniti takšen status še v novi sezoni, ki pa jo bo začel nekoliko pozneje od večine tekmecev. Dvoboj prvega kroga z Domžalami je namreč zaradi okužbe enega izmed nogometašev rumenih z novim koronavirusom prestavljen, tako da bo Bravo podaljšal priprave in v novo prvenstveno sezono vstopil šele na dvoboju s povratnikom Gorico. To bo sploh njuna prva tekma, ki bo štela za točke, v zgodovini obeh klubov.