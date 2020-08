Koprivec okrepil sežanski Tabor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni prvoligaš Tabor iz Sežane je v svoje veste pripeljal izkušenega vratarja in nekdanjega reprezentanta Jana Koprivca, so sporočili iz kraškega kolektiva.

Dvaintridesetletni Koprčan je večino kariere branil v Italiji, kjer je nosil drese Cagliarija, Udineseja, Gallipolija, Barija in Perugie, in na Cipru, kjer je igral za Anorthosis in Pafos.

Nazadnje je bil član škotskega prvoligaša Kilmarnocka. Nekdanji slovenski reprezentant se tako 13 letih vrača v Slovenijo, z rdeče-črnimi pa je sklenil triletno pogodbo.

Sežanci bodo novo sezono Prve lige Telekom Slovenije začeli prihodnji četrtek, ko bodo gostili povratnika v prvo ligo Koper.

