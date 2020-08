Rudonji se je zahvalil, nato ga je prepričal sloviti Nemec

Ni manjkalo veliko, pa bi lahko Tomislav Tomić pred dobrima dvema tednoma občutil ogromno čast in kot kapetan Olimpije v Celju dvignil v zrak pokal, namenjen prvaku Prve lige Telekom Slovenije. Dvoboj, ki ga je presenetljivo začel na klopi, nato pa po poškodbi Endrija Čekičija hitro vstopil v igro, se je končal z 2:2. Ljubljančanom je zmanjkal zadetek do naslova prvaka, na koncu so stresno sezono končali na tretjem mestu.

Ostaja v "srcu" Evrope

Občasnemu reprezentantu Bosne in Hercegovine, ki je državni dres oblekel dvakrat, je po koncu sezone potekla pogodba z Olimpijo. Sodelovanja ni obnovil, čeprav mu je športni direktor Mladen Rudonja ponudil novo pogodbo. Zapustil je Slovenijo in prejel proste roke pri izbiri novega delodajalca. Čeprav so mediji v BiH naznanjali, da bi se lahko vrnil v domovino in znova oblekel dres Zrinjskega iz Mostarja, se je odločil drugače. Izbral je Avstrijo, Admiri pa za njegov prihod ni bilo potrebno plačati odškodnine.

''Ostal sem v ''srcu'' Evrope. Liga je kakovostna, močnejša od slovenske, hkrati pa sem tudi blizu domovine in družine. Imel sem tudi ponudbe iz Izraela, Poljske in Turčije, ko pa sem o vsem dobro premislil, sem prišel do spoznanja, da mi najbolj odgovarja ponudba Admire,'' je za bosanski Faktor dejal Tomić.

Tomislav Tomić si je prislužil mesto v idealni enajsterici Prve lige Telekom Slovenije (2019/20). Foto: Grega Valančič/Sportida

Pojasnil, zakaj ni podaljšal z Olimpijo Olimpija je z njim želel podaljšati sodelovanje, a se je zahvalil Mladenu Rudonji. ''To mi ni odgovarjalo. Klub so že zapustili številni nogometaši, v novi sezoni bo vstopil z manjšim proračunom. Ekipo vodi tudi nov trener, tako da sem ocenil, kako ne bi bilo smiselno ostati v Ljubljani,'' je pred dnevi zaupal v pogovoru za Večernji list in dodal, kako je zelo ponosen na priznanje, ko so ga nogometaši, stroka in navijači v posebnem glasovanju SPINS XI uvrstili v najboljšo enajsterico sezone 2019/20.

Izkušeni zvezni igralec, ki se je dres Olimpije nosil tri sezone in hitro pridobil naklonjenost navijačev, saj na igrišču na položaju zadnjega zveznega igralca ni skoparil z borbenostjo, na večnem derbiju v Ljudskem vrt pa je poskrbel za enega najlepših zadetkov kariere, je star 29 let.

Evrogol Tomića v Ljudskem vrtu (2018):

Pod vodstvom Solda, Komljenovića in Magatha

Ljubljanskemu klubu je pomagal do državnega naslova in dveh pokalnih lovorik. Foto: Morgan Kristan / Sportida Z Admiro je sklenil dveletno sodelovanje. Njegov trener bo nekdanji hrvaški reprezentant Zvonimir Soldo, ki mu pri delu pomaga dolgoletni sodelavec Fabijan Komljenović, nekdanja ''desna roka'' Milana Mandarića pri zmajih, za kadrovsko politiko pa je zadolžen Felix Magath. Sloviti Nemec, ki se lahko pohvali z vrhunsko kariero tako kot igralec kot tudi trener, se je pri 66 letih odločil, da bo pomagal Admiri.

V nedavno končani sezoni si je klub, za katerega je pred davnimi desetletji igral žal že preminuli Marko Elsner, stežka zagotovila obstanek. V ligi za obstanek avstrijskega prvenstva je osvojila predzadnje mesto in bila od Swarovskega iz Tirola, za katerega je nekdanji slovenski reprezentant Zlatko Dedić dosegel 12 zadetkov, boljša za dve točki, v novi pa načrtuje boljše rezultate. Tudi s pomočjo nekdanjega kapetana Olimpije.