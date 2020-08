Martinović okrepil domžalsko zvezno vrsto

Devetnajstletnik, ki prihaja iz Mostarja, je nogometno kariero začel pri tamkajšnjem HŠK Zrinjski, nakar je pri 15 letih odšel v Hajduk Split.

Leta 2016 se je Martinović odpravil na Portugalsko, kjer je nastopal za kadetsko in mladinsko moštvo slovite Benfice, pred začetkom tekmovalne sezone 2018/19 pa se je vrnil v domače okolje in okrepil drugo moštvo splitskega Hajduka.

Nekdanji član mlajših reprezentanc Hrvaške do 17 in 18 let ter Bosne in Hercegovine do 16 let je v pretekli sezoni nastopil na devetih ligaških tekmah, skupaj s soigralci pa je v nepopolni sezoni s 26 osvojenimi točkami na 19 odigranih tekmah osvojil končno šesto mesto v 2. HNL.

🗣 | “Prihod v urejeno okolje, kjer so na voljo izvrstni pogoji za nadaljni razvoj, je zares dobrodošel,” je povedal 19-letni novinec Marko Martinović! #Since1920 #ToJeNasaZgodba #100LetRumeneDruzine Objavil/a NK Domžale dne Sreda, 05. avgust 2020

"Domžale so klub, ki je v preteklosti pokazal, da veliko računa na mlade nogometaše in prav zaradi tega razloga sem se tudi odločil za prihod v Slovenijo. V drugem moštvu Hajduka je prišlo do zamenjave generacij, zato je prestop v urejeno okolje, kjer so na voljo izvrstni pogoji za nadaljnji razvoj, zares dobrodošel," je dejal Martinović.

"Kot igralec lahko povem, da najbolj uživam na položaju prednjega vezista, tik za napadalcema, saj tako vselej predstavljam nevarnost za vrata nasprotnika, seveda pa bom s trdim delom na treningih, ki jih komaj čakam, naredil vse, da si najprej zagotovim mesto v začetni enajsterici," je dejal mladi up, ki je sklenil triletno sodelovanje.

