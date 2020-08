Aluminij ostal brez najboljšega, a tudi uresničil željo trenerju

Nogometni klub Aluminij v sezono 2020/21 vstopa brez najboljšega strelca Anteja Živkovića. Hrvaški napadalec se seli v Turčijo, vrata Kidričanov pa so se odprla Aljažu Kreflu, ki je nazadnje branil barve velenjskega Rudarja. Pestro sobotno dogajanje v Kidričevem je sicer zaznamovala neprijetna novica o okužbi enega izmed nogometašev z novim koronavirusom, zaradi česar so vsi v klubu do nadaljnjega v samoizolaciji.

Slovenski prvoligaški klub iz Kidričevega, ki je v zadnji sezoni osvojil peto mesto, v pokalnem tekmovanju pa izpadel v polfinalu, je potrdil spremembi v igralskem kadru. Kidričane je zapustil najboljši strelec Ante Živković. V prejšnji sezoni je dosegel 15 zadetkov, zanj pa je največje zanimanje pokazal turški klub Umraniyespor.

''Vsem v klubu, tako soigralcem, upravi kot strokovnemu štabu bi se zahvalil, da so me od prvega dne sprejeli na najboljši možni način. Aluminij mi bo za vedno ostal v srcu, in od sedaj bom največji navijač Aluminija. Klubu želim srečo v novi sezoni in jim sporočam, naj poskušajo premakniti meje, ki smo jih postavili v pravkar končani sezoni, saj je očitno, da klub iz leta v leto napreduje. Prav tako bi se zahvalil vsem navijačem, ki so nas čez leto bodrili,'' se je 27-letni Dalmatinec poslovil od Slovenije. Za Aluminij je zbral 37 nastopov in dosegel 15 zadetkov.

Trener Grubor ga pozna že iz Olimpije

Aljaž Krefl je s Kidričani sklenil dveletno pogodbo. Foto: NK Aluminij Živković je zapustil klub, novi član Aluminija pa je postal levi bočni branilec Aljaž Krefl. ''Aluminij je klub, ki mi lahko da še nekaj več, da lahko v svoji karieri še napredujem. Trener me je želel, to je najpomembnejše, pozna me že iz Olimpije. Sam sem pa si tudi želel okolja, kot je Aluminij, kjer lahko pokažem svoje sposobnosti in pomagam klubu po najboljših močeh. Sedaj samo upam, da bom ostal zdrav, da bom s tem imel srečo, želim pa tudi veliko uspehov,'' je po sklenitvi dvoletnega sodelovanja s Kidričani sporočil novopečeni ''šumar''.

Krefl je pri 26 letih že stari znanec 1. SNL, poleg velenjskega Rudarja, s katerim je izpadel iz prve lige, pa je zaigral tudi za Olimpijo, s katero je osvojil naslov prvaka, a ni imel sreče z zdravjem, tako da ni zbral veliko nastopov. Kratek čas je izkušal tudi igranje v srbski ligi (Spartak).

Nogometaši Aluminija so zaradi pozitivnega primera koronavirusa pri enem izmed igralcev prekinili z dejavnostmi. Ostajajo v samoizolaciji, v ponedeljek pa bodo izvedli obvezno testiranje pred začetkom prvenstvene sezone 2020/21.