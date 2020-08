Novica iz Švice spravila NK Maribor v dobro voljo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski podprvak NK Maribor bo evropsko sezono začel 27. avgusta v Ljudskem vrtu, na drugi strani pa bo stal boljši iz predkroga kvalifikacij za ligo Europa, ko se bosta pomerila Coleraine (Severna Irska) in La Fiorita (San Marino). ''Moramo upravičiti status favorita in se dvoboja lotiti z najvišjo stopnjo resnosti,'' opozarja strateg vijolic Sergej Jakirović, ki je nenadejano ostal brez ''generalke'' na domačem prvenstvu.

Ples kroglic v Nyonu je Mariboru v 1. krogu kvalifikacij za ligo Europa zagotovil tekmeca, ki je na papirju še kako premagljiv. To bo zmagovalec dvoboja med Colerainom in La Fiorito.

''Z razpletom smo zadovoljni. Igramo v Ljudskem vrtu in sprejemamo vlogo favorita, ki pa jo bomo morali potrditi na igrišču. Letošnja posebnost bo igranje kvalifikacij na eno tekmo, kar pomeni, da bo imela veliko težo tudi dnevna forma. Analizirali bomo oba možna nasprotnika, se temeljito pripravili in v dvoboj šli z veliko mero previdnosti, vendar odločno v namenu, da si zagotovimo napredovanje,'' sporoča športni direktor Oliver Bogatinov, ki je prvič, odkar opravlja tako odgovorno vlogo v Ljudskem vrtu, prisostvoval evropskem žrebu.

Dobra plat žreba, da ne bo treba na pot

Mariborčani so v Evropi nazadnje igrali lani, ko so v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo izpadli proti Ludogorcu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Coleraine je podobno kot Maribor na domačem prvenstvu Severne Irske osvojil drugo mesto, tudi on še ni začel nove sezone. Podobno velja za La Fiorito, amatersko zasedbo iz San Marina, ki je bila v zadnji sezoni četrta. O tem, kdo bo tekmec Maribora v 1. krogu, bo dokončno znano 20. avgusta, z vlogo favorita pa se bodo spopadli Otočani iz Severne Irske.

''Prvi vtis je pozitiven. Igramo doma, ni nam treba na potovanje ob vseh omejitvah, ki veljajo. To je dobra plat žreba, verjamem pa, da imamo ob organizacijskem razlogu razlog tudi za tekmovalno zadovoljstvo. Počakati je treba na razplet dvoboja med predstavnikoma Severne Irske in San Marina, moramo pa upravičiti status favorita ter se lotiti dvoboja z najvišjo stopnjo resnosti, zbranosti, saj gre le za eno tekmo, ko obstaja večja možnost za presenečenje,'' je po žrebu poudaril trener Sergej Jakirović, ki bo v tekmovalno sezono 2020/21 vstopil v prevetreni postavi.

Mariborčani bodo v sezono 2020/21 vstopili šele 22. avgusta. Pet dni pozneje jih čaka prvi evropski dvoboj. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mariboru so se nedavno pridružili (občasni reprezentant) Jan Repas, Ilija Martinović in Ažbe Jug, iz Brava pa sta se vrnila Aljoša Matko in Martin Kramarič. Mariborčani bi morali v novo sezono vstopiti v sredo, ko bi morali v Ljudskem vrtu gostiti Aluminij, a je dvoboj zaradi okužbe nogometaša z novim koronavirusom v vrstah Kidričanov prestavljen.

Ker je enaka usoda doletela tudi dvoboj 2. kroga med Domžalami in Mariborom, bodo vijolice v novo sezono vstopile šele 22. avgusta, ko se bodo v 3. krogu prvenstvene sezone pomerile z ljubljanskim Bravom. To bo generalka za evropski dvoboj, odgovor na vprašanje, ali se bodo na Štajerskem pomerili s predstavnikom Severne Irske ali San Marinom, pa bo dokončno znan 20. avgusta.