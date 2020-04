Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ne, to ni prvi april. Daleč od tega. To je realnost. Josip Iličić je trenutno najboljši nogometaš na svetu, njegova najbližja zasledovalca pa Cristiano Ronaldo in Lionel Messi. Zbrana je elita, mojster ob mojstru. Takšen je izbor ameriškega portala Bleacher Report, ki je s tem poskrbel za novo priznanje izjemnim predstavam 32-letnega Slovenca in mu vsaj za nekaj trenutkov polepšal dan ob grozotah, ki jih spremlja v karanteni v Bergamu.

Kdo je najboljši nogometaš na svetu? Lani je bil to Lionel Messi. Za najboljšega sta ga izbrala tako Fifa (FIFA The Best) kot tudi France Football (zlata žoga). Kdo pa bi si najbolj zaslužil prestižno priznanje, če bi se upoštevala le uvodna četrtina letošnjega leta?

O tem se je spraševal ameriški športni portal Bleacher Report, sestavil lestvico 15 najboljših nogometašev tega leta, izbral najboljše in pošteno ogrel slovenska srca. Na vrh je namreč postavil Josipa Iličića, izkušenega slovenskega reprezentanta, ki pri Atalanti igra v življenjski formi in razvaja ljubitelje nogometa z izjemnimi mojstrovinami.

Najbližja zasledovalca Ronaldo in Messi

Cristiano Ronaldo lahko izjemne predstave Josipa Iličića spremlja v italijanskem prvenstvu. Foto: Reuters Kranjčan je tako navdušil svet, da se je na prav posebni lestvici znašel povsem na vrhu. Takoj za njim sta Portugalec Cristiano Ronaldo in Argentinec Lionel Messi, z naskokom največja nogometna asa tega tisočletja, sledijo Poljak Robert Lewandowski, Brazilec Neymar, Francoz Kylian Mbappe … Zbrani so le nogometni velikani, vzorniki milijonom mladih, vredni bogastva, a prav vsi zaostajajo za Iličićem, neizmernim ponosom slovenskega nogometa.

Žal je njegov čaroben niz - na zadnji tekmi, ki jo je odigral, je na Mestalli na tekmi lige prvakov dosegel kar štiri zadetke in bil izbran za igralca tedna - prekinila pandemija koronavirusa. Lahko si le predstavljamo, kaj vse bi lahko še dosegel priljubljeni Jojo, ki je z Atalanto strelsko najbolj navdihnjena ekipa v serie A, nogometni sladokusci pa obožujejo njen napadalen pristop. Namesto nogometnih užitkov v zadnjih tednih skupaj s someščani v Bergamu izkuša pravcati pekel, saj se je znašel v enem največjih žarišč novega koronavirusa v Italiji.

Izbor ameriških novinarjev mu je lahko ob grozotah, ki jih spremlja v karanteni na Apeninskem polotoku, vsaj za nekaj trenutkov polepšal dan. In poslal sporočilo v svet, da Slovenija že dolgo časa ni imela nogometaša v igralnem polju, ki ne bil stal med vratnicama (Jan Oblak oziroma Samir Handanović), ampak izstopal v svetovnem nogometu, kot to počne Iličić.

Njegovo ime ni tako prepoznavno, a je boljši od vseh

Atalanti gre v tej sezoni imenitno. V ligi prvakov se je uvrstila med najboljših osem, v serie A zaseda četrto mesto, ki zagotavlja ponoven nastop med evropsko elito. Foto: Reuters Zakaj so Američani na prvo mesto postavili Iličića? Na začetku so izpostavili dva statistična podatka. Njegovih 14 zadetkov v tem koledarskem letu, kar je z naskokom največ med nogometaši, ki nastopajo v petih najmočnejših ligah v Evropi, ter kar pet golov na dveh tekmah lige prvakov. Branilcem Valencie se bo še dolgo prikazoval v nočnih morah.

Zapisali so, da je bil njegov talent vedno nesporen, a ga ni bilo trenerja, ki bi znal odpraviti njegovo nihanje v formi in poskrbeti, da bi jo ohranil na stalni visoki ravni. Odkar Gorenjec sodeluje z Gianom Pierom Gasperinijem pri Atalanti, je drugače. Letos je zabil že dva hat-tricka in navijače obnorel z nepozabnim zadetkom, doseženim skoraj s polovice igrišča. Njegova levica je natančna kot še nikoli.

Lionel Messi je bil lani izbran za najboljšega nogometaša na svetu. Bi ga lahko na seznamu nasledil Slovenec, ki je v tej sezoni v življenjski formi? Foto: Reuters

"Njegovo ime v nogometnem svetu ne premore takšne moči kot Ronaldo, Neymar ali Messi, a je letos boljši od vseh. Če bi hotel biti najboljši tudi ob koncu leta, kar je v zadnjem desetletju poleg Ronalda in Messija uspelo le še Luki Modriću, bi moral poskrbeti za še mnogo podobnih podvigov. A po tem, kar pravijo dejstva in številke, bi si v tem trenutku najbolj zaslužil to nagrado," meni novinar Bleacher Reporta Sam Tighe, eden izmed mnogih, ki jih je očaral slovenski nogometni genij. Kapo dol, Josip!