Biser evropskega nogometa hvaležen Iličiću

"Berem, kuham, gledam vse, kar je povezano s košarko, in veliko igram Playstation," se je iz karantene javil Dejan Kulusevski, eden najbolj obetavnih evropskih nogometašev, za katerega je Juventus, čeprav Šved, makedonskih korenin, sploh še ni dopolnil 20 let, odštel kar 35 milijonov evrov. Stara dama ga je do konca sezone posodila Parmi, nato pa se bo pridružil Cristianu Ronaldu, Paolu Dybali in drugim zvezdnikom v Torinu.

Iličiću ni para v Evropi

Josip Iličić je v letu 2020 dosegel kar 14 zadetkov. Naslednja na lestvici, kar se tiče petih najmočnejših lig, sta Cristiano Ronaldo in Erling Braut Haaland (oba po 11). Foto: Getty Images Mladi Skandinavec se je v intervjuju za Gli Autogol, ko je na vprašanja odgovarjal prek družbenega omrežja Instagram, dotaknil številnih stvari, povezanih z italijanskim prvenstvom. Med drugim je izpostavil tudi Josipa Iličića, ki je v tej sezoni eden najbolj vročih nogometašev na svetu. Zgolj v tem koledarskem letu je dosegel kar 14 zadetkov, kar je dosežek, ki mu v svetu, če vzamemo v obzir vse nogometaše iz petih najmočnejših lig v Evropi, ni videti para.

Bil je v izjemni formi, na zadnji tekmi lige prvakov v Valencii dosegel kar štiri zadetke, zdaj pa mora podobno kot vsa nogometna Evropa prisilno počivati, saj so tekmovanja zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjena. Na boljše čase čaka v Bergamu, enem največjih žarišč koronavirusa v Italiji, dan pa mu je lahko vsaj malce polepšala pohvala nekdanjega soigralca.

Od slovenskega asa se je veliko naučil

Lani je debitiral za člansko reprezentanco Švedske. Foto: Reuters Kulesevski, ki je pot dokazovanja v Italiji začel ravno pri Atalanti, si je z Iličićem delil slačilnico v prejšnji sezoni. Ko je moral v intervjuju izbrati najboljšega nogometaša, s katerim je sodeloval v ekipi, ni dolgo razmišljal, ampak kot iz topa izstrelil: "To je Josip Iličić. Zagotovo. Je odličen, zelo močan igralec. Eden najboljših na svetu, o tem ni nobenega dvoma. Od njega sem se veliko naučil," je zaupal mladi biser evropskega nogometa, ki je lani že zaigral za člansko izbrano vrsto Švedske in bi bil lahko prihodnje leto, ko naj bi potekalo evropsko prvenstvo, že eden pomembnejših členov švedske zasedbe. Hvaležen je nekdanjemu soigralcu iz Slovenije, da je lahko vpijal njegovo bogato znanje in se naučil marsikaj uporabnega, kar bi mu lahko pomagalo na nadaljnji nogometni poti.

Bralce in bralke je spomnil na vzdevek, ki naj bi se v slačilnici Atalante oprijel izkušenega slovenskega asa. "Kličejo ga Babica, a je vse kaj drugega kot starec," je dejal mladi Šved. O tem, zakaj Iličića povezujejo z babico, je lani pojasnjeval trener Gian Piero Gasperini. Navedel je primer, kako prihaja Iličić na trening vedno utrujen, na vprašanje trenerja, kako se počuti, pa vedno odgovarja, da ne najbolje. Treba je poudariti, da je strateg Atalante, ki je pred kratkim popeljal izbrance med osem najboljših v Evropi, vse skupaj izrekel v šali.

Mladi Skandinavec komaj čaka, ko bo lahko pri Juventusu zaigral skupaj s Cristianom Ronaldom. Portugalca in Brazilca Douglasa Costo ima za najbolj neugodnega tekmeca, s katerima se je srečal na igrišču. V intervjuju je tudi zaupal, da bi rad uresničil željo in v živo spoznal slovitega rojaka Zlatana Ibrahimovića, dodal pa je tudi, da je njegov igralski vzor Belgijec Eden Hazard. Foto: Reuters

Vrag pa je vzel šalo, ko je govora o novem koronavirusu, ki brez milosti seje smrt na Apeninskem polotoku. Ogromno žrtev je zlasti v Bergamu in okolici. Kulusevski bo moral podobno kot Iličić še dolgo čakati, da se bo lahko vrnil na igrišče in zaigral pred tribunami. V teh dneh mu ne preostane drugega, kot da ostaja v samoizolaciji, namesto nogometa pa bere, kuha in veliko igra Playstation. In se spominja številnih nogometnih znanj, ki se jih je naučil od spoštovanega 32-letnega slovenskega reprezentanta.