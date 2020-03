Dokaz, da je Josip Iličić svetovna nogometna smetana

V oklepajih nogometašev so zapisane povprečne ocene za njihove ligaške nastope v tej sezoni. Tudi statistika velja samo za prvenstvene nastope.



Ciro Immobile (7,70)

Foto: Getty Images

Število tekem: 26

Zadetki: 27

Asistence: 7

Odigrane minute: 2288

Že pred leti je ta izkušeni italijanski napadalec precej pridno zabijal gole v Italiji, kjer je navduševal predvsem v majici Torina, a se v tujini, tako v Borussii Dortmund kot tudi pri Sevilli, ni znašel najbolje. Po dveh letih se je leta 2016 vrnil na Apeninski polotok, a si nihče ni mislil, da bo tako dober, kot je. Sploh v tej sezoni.

Odkar se je vrnil, je v italijanski prvi ligi v nepolnih štirih sezonah zabil že kar 94 zadetkov, od tega kar 27 v vsega 26 nastopih v tej sezoni in je glavni junak sijajnega Lazia, ki je 12 krogov pred koncem prvenstva nepričakovano celo na vrhu lestvici in na dobri poti, da prvič po letu 2000 in tretjič v klubski zgodovini osvoji naslov.

Rimljanom gre tako dobro, kot od njih ni pričakoval nihče. Predvsem po zaslugi svojega 30-letnega golgeterja, ki bo tudi velik adut Italije na letošnjem evropskem prvenstva. Če ga bomo sploh dočakali. Saj veste, koronavirus …

Angel di Maria (7,75)

Foto: Reuters

Število tekem: 26

Zadetki: 8

Asistence: 14

Odigrane minute: 2078

Čeprav ima PSG enega najbolj zvezdniških, morda pa celo kar najbolj zvezdniški napad v Evropi, v katerem so tudi tako zveneča imena, kot so Neymar, Kylian Mbappe, Edinson Cavani in po novem tudi Mauro Icardi, je izkušeni argentinski krilni napadalec, ki se najbolje znajde na desni strani, še vedno eden najbolj pomembnih delčkov pariškega nogometnega stroja.

PSG, ki se spogleduje predvsem z ligo prvakov, je v Franciji na dobri poti, da bo dodatno napolnil že tako polne klubske vitrine. V igri za lovoriko je v obeh domačih pokalih, prav tako pa je z naskokom prvi favorit, da še tretjič v nizu osvoji naslov francoskega prvaka. Za 32-letnega nekdanjega zvezdnika Manchester Uniteda in Real Madrida, bi bil že četrti in najverjetneje tudi bo. PSG ima namreč 11 krogov pred koncem kar 13 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem. Tudi po zaslugi svojega argentinskega zvezdnika, ki je v prvenstvu v 26 nastopih zabil že osem golov in prispeval še 14 asistenc.

Kevin de Bruyne (7,92)

Foto: Getty Images

Število tekem: 26

Zadetki: 8

Asistence: 16

Odigrane minute: 2246

Tretjega naslova angleškega prvaka v nizu najverjetneje ne bo osvojil, saj v Angliji za Liverpoolom 11 krogov pred koncem (resda s tekmo manj) zaostaja že kar za 22 točk, a Belgijec v vrstah Manchester Cityja, ki se po nizu domačih lovorik in v luči zadnje stroge kazni Uefe bolj kot kadarkoli spogleduje s končno zmago v ligi prvakov, tudi v tej sezoni blesti. In dokazuje, zakaj je vanj Josep Guardiola, eden največjih nogometnih umov na svetu, enostavno zaljubljen.

Pri 28 letih je Belgijec, ki najbolje operira v ofenzivnem delu zvezne vrste, v najboljših nogometnih letih in v življenjski formi. V trenutku lahko spremeni potek tekme in to v tej sezoni pogosto tudi počne. Včasih z zadetki, ki jih je v tej sezoni v prvenstvu zbral osem, še pogosteje pa z asistencami. Teh se je nabralo že 16.

Če vemo, da je podobno učinkovit tudi v preostalih tekmovanjih in v belgijski reprezentanci, ki je ena od favoritinj letošnjega evropskega prvenstva, potem ni presenečenje, da ga marsikdo uvršča v najožji krog kandidatov za zlato žogo 2020.

Cristiano Ronaldo (7,92)

Foto: Getty Images

Število tekem: 21

Zadetki: 21

Asistence: 2

Odigrane minute: 1971

Ko pogleda na to lestvico, je zagotovo razočaran, saj je pričakoval, da bo višje. Le še en dokaz, kako dober je. In nič ne kaže, da bo kmalu kaj slabši. Pa čeprav je pred natanko mesecem dni praznoval že 35. rojstni dan.

Na začetku sezone je imel nekaj težav s poškodbami, zato je bila njegova strelska forma samo dobra in ne spektakularna, kot smo od njega vajeni že več kot desetletje. "Ugasnil je. Končno," s(m)o takrat govorili. In se zmotili. Decembra lani je začel sijajen strelski niz in v naslednjih 16 tekmah, ki jih je odigral do danes, zabil kar 19 golov. Kar 16 na 11 v prvenstvu. Med strelce se ni uspel vpisati samo dvakrat. V italijanskem superpokalu in v ligi prvakov. V Italiji je zadel na vseh odigranih tekmah v zadnjih treh mesecih.

V prvenstvu je pri 21 golih in se poteguje za enim redkih priznanj, ki jih še ni osvojil. Naziv najboljšega strelca italijanske serie a. Lani mu je ušel iz rok, a je bil s Torinčani zlahka prvak. Letos za strelsko krono 13 tekem pred koncem zaostaja za šest golov, za prvenstveno lovoriko pa z odigrano tekmo manj za prvim Laziom za dve točki.

Očitno bo petkratni dobitnik zlate žoge med glavnimi kandidati za najbolj prestižno individualno predstavo tudi letos, ko se bo za nov naslov evropskega prvaka potegoval tako z Juventusom kot s Portugalsko. Še 14. leto zapored. Noro.

Jadon Sancho (7,94)

Foto: Reuters

Število tekem: 22

Zadetki: 14

Asistence: 14

Odigrane minute: 1834

Nekdanji mladinec Manchester Cityja, ki ga je Borussia Dortmunda iz Etihada na Signal Iduna Park pripeljala že pred tremi leti za, upoštevajoč današnje razmere na nogometni tržnici, kovanec za 50 centov (dejansko pa za osem milijonov evrov), je nase močno opozoril že v prejšnji sezoni, ki jo je končal s 13 goli in 19 asistencami v vseh tekmovanjih.

V tej sezoni angleški krilni napadalec po evropskih nogometnih zelenicah vozi še v prestavi višje. Številke iz prejšnje je že ponovil (trenutno je pri 17 golih in 18 asistencah v vseh tekmovanjih), pa so pred njim še najpomembnejši trije meseci. V njih se bo z Borussio Dortmund boril za naslov nemškega prvaka (štiri točke zaostanka za vodilnim Bayernom) in tudi zmago v ligi prvakov, v kateri so Dortmundčani na prvi tekmi osmine finala v nelagoden položaj spravili PSG in ga premagali z 2:1.

In pazite, fant je star šele 19 let! Še en dragulj svetovnega nogometa, ki so ga dodobra izbrusili pri Borussii Dortmund in ga bodo za milijone prodali naprej. Da se bo to najverjetneje zgodilo že po koncu sezone, jim je najverjetneje jasno. Najstnik, ki vse pomembnejšo vlogo igra tudi v angleški reprezentanci, je enostavno predober in kot tak z najdebelejšim flomastrom podčrtan v knjižicah skavtov vseh največjih in najbogatejših evropskih klubov.

Josip Iličić (7,95)

Foto: Reuters

Število tekem: 21

Zadetki: 15

Asistence: 8

Odigrane minute: 1546

V prejšnji sezoni je bil po zaslugi fantastičnih predstav izbran v idealno enajsterico prve italijanske lige, v tej sezoni je trenutno morda celo glavni kandidat, da v konkurenci Ronalda in še nekaterih zvezdnikov svetovnega nogometa ob koncu v roke prejme celo najbolj laskavo nagrado. Naziv najbolj koristnega posameznika v najboljši nogometni ligi štirikratnih svetovnih prvakov.

Svoj prvenstveni strelski rekord je že presegel in je pri 15 golih, dodal pa je tudi osem asistenc, čeprav je bil na igrišču le redkokdaj od prve do zadnje minute, a morda še bolj kot s številkami navdušuje s tem, kar dejansko kaže na igrišču. Pri 32 letih je dočakal debi v ligi prvakov, v kateri z Atalanto niza zmage eno za drugo in je na pragu uvrstitve med najboljših osem, ob tem pa začel igrati bolje, kot je kadarkoli igral. Pa je že prej blestel. Da ne bo kdo slučajno pozabil.

Atalanta je na četrtem mestu prvenstvene razpredelnice in na dobri poti, da si še drugič v zgodovini kluba zagotovi nastop v elitni in predvsem najbogatejši nogometni ligi na svetu. Prvoligaš iz Bergama, ki evropske tekme igra v Milanu, je zabil že neverjetnih 70 golov v 25 prvenstvenih tekmah in je morda celo najbolj razburljiva nogometna ekipa na svetu ta hip. Tudi po zaslugi sijajnega slovenskega reprezentanta, čigar igra je paša za oči za vse nogometne navdušence in velik plus za njegove delodajalce.

To je nenazadnje dokazal tudi ob zadnji rapsodiji Atalante, ki je v prvenstvu v gosteh s 7:2 premagala Lecce, sam pa je zabil gol in prispeval dve asistenci. Za čisto desetko, ki si jo je na jugu Italije prislužil po oceni portala Whoscored.com. Aplavz, maestro.

Kylian Mbappe (8,14)

Foto: Reuters

Število tekem: 20

Zadetki: 18

Asistence: 5

Odigrane minute: 1583

V sredo se je izkazal s hat-trickom v mreži Lyona za uvrstitev v finale francoskega pokala, a mladi, hitronogi napadalec je podobno učinkovit tudi v preostalih tekmovanjih. V vseh tekmovanjih je v 32 nastopih zabil že 30 golov in pristavil še 17 asistenc.

V francoskem prvenstvu je trenutno pri številkah 20, 18, 5 in na dobri poti, da s PSG spet zlahka prehiti vse zasledovalce. Pred najbližjim ima 11 krogov pred koncem 13 točk naskoka. Ne samo, da je bil svetovni prvak in imel pri velikem zmagoslavju Francozov iz leta 2018 zelo pomembno vlogo, pri 21 letih se bo lahko po koncu sezone najverjetneje pohvalil tudi s četrtim naslovom francoskega prvaka. Enega je, spomnimo, osvojil tudi z Monacom.

Če bo s PSG uspešen tudi v ligi prvakov in bo s Francijo postal evropski prvak, bo ob koncu leta zagotovo tudi v krogu najožjih favoritov za najprestižnejša individualna priznanja. Ni dvoma. Bilo bi presenečenje, če ta hitronogi napadalec v naslednjih letih ne bi osvojil zlate žoge. Vsaj enkrat …

Robert Lewandowski (8,16)

Foto: Reuters

Število tekem: 23

Zadetki: 25

Asistence: 3

Odigrane minute: 2110

Stroj za gole, ki se od leta 2010, ko je zakorakal v Nemčijo, ne ustavlja niti danes, ko je star 31 let. Trenutno je sicer poškodovan, a je za Bayern München v tej sezoni zabil že kar 39 golov v 33 nastopih v vseh tekmovanjih.

V nemškem prvenstvu, v katerem so Bavarci 10 krogov pred koncem vodilni in imajo tri točke prednosti pred RB Leipzigom, je v 21 nastopih zmogel neverjetnih 25 golov. Je na dobri poti, da še tretjič v nizu in petič skupno postane njen najboljši strelec. Vprašanje je le, ali bo presegel svoj strelski rekord (30) iz leta 2016.

Še bolj učinkovit je v ligi prvakov, v kateri je na šestih tekmah zabil že kar 11 golov. Enega tudi v mrežo Chelseaja, ki so ga Münchenčani na prvi tekmi osmine finala v Londonu premagali s 3:0 in se praktično že uvrstili med najboljših osem. Evropski naslov pa je tudi skoraj edini na klubski ravni, ki ga poljski golgeter ni osvojil. Medalje za praktično vsa preostala tekmovanja si je namreč že obesil okoli vratu. Sedemkrat je bil nemški prvak, trikrat je osvojil nemški pokal, štirikrat superpokal …

Neymar (8,58)

Foto: Reuters

Število tekem: 21

Zadetki: 18

Asistence: 12

Odigrane minute: 1888

Najdražji nogometaš v zgodovini, ki je bil lani poleti po neuspelem prebegu v Barelono v Parizu sovražnik številka ena in naj bi to postal tudi letos poleti, ko se bo verjetno spet spogledoval s povratkom na Camp Nou, je v tej sezoni iz takšnih in drugačnih razlogov izpustil številne tekme PSG. Nekaj zaradi poškodb, nekaj zaradi kazni in, seveda, nekaj tudi zaradi rojstnodnevnih zabav. Toda, ko je na igrišču, je kot po pravilu med najboljšimi.

Pri 28 letih še vedno neuspešno hlasta za zlato žogo, a njegove številke so vseskozi impresivne. V 21 nastopih v vseh tekmovanjih je v tej sezoni dosegel 17 golov in zmogel tudi 10 asistenc. Pa seveda še precej več vratolomnih preigravanj.

Če bo ostal zdrav in bo bogate Parižane popeljal do tako želenega naslova evropskega prvaka ob beri lovorik s francoskih zelenic, ki so tako ali tako samoumevne, pa se lahko zgodi, da lahko naposled pride tudi do tako želene nagrade, ki jo ob koncu leta podeljujejo pri priznani francoski nogometni reviji France Football.

Lionel Messi (8,61)

Foto: Reuters

Število tekem: 20

Zadetki: 18

Asistence: 5

Odigrane minute: 1583

Ste mislili, da obstaja lestvica, na kateri je Ronaldo, na njej pa ni njegovega velikega tekmeca iz Argentine? Seveda ne. Kapetan Barcelone, ki je v krizi, a je ta prav po zaslugi njenega najboljšega strelca videti precej manjša, kot v resnici je, tudi v tej sezoni blesti.

Praktično sam vleče voz Barcelone po razburkanih katalonskih nogometnih vodah in skrbi, da je s soigralci še vedno v igri za najpomembnejši lovoriki. V španskem prvenstvu, v katerem kljub porazu na nedavnem el clasicu Barcelona za Real Madridom zaostaja zgolj za točko, in v ligi prvakov, v kateri si je na prvi tekmi osmine finala v Neaplju zagotovila lepo izhodišče za napad na četrtfinale. Remizirala je z 1:1.

Pri 32 letih je še vedno tak, kot ga zdaj poznamo zdaj že skoraj desetletje in pol. Kandidat za zlato žogo, ki jih je do zdaj osvojil že šest, kar je rekord. Ne bi bilo presenečenje, če bi ob koncu leta ta mejnik še nekoliko popravil. Če bo nadaljeval tako, kot igra skozi celotno sezono, v kateri je trenutno pri 30 nastopih, 23 golih in 16 asistencah v vseh tekmovanjih, ob tem pa bo imel še nekoliko večjo pomoč soigralcev in bo z njimi kaj tudi osvojil, nedvomno. Eden najboljših, vseh časov. Tudi o tem ni niti najmanjšega dvoma.