Če ne bodo igrali tekem, bodo morali plačati 842 milijonov evrov

Koronavirusna pandemija je povsem ohromila evropski šport. Razen v Belorusiji, kjer še vztrajajo, so drugod po stari celini prekinjena oziroma odpovedana vsa športna tekmovanja. Z vsakim dnem blokade pa je vse bolj jasno, da bo težko nadaljevati nogometne lige. V Italiji je vedno več somišljenikov, ki so prepričani, da se sezona ne bo končala, na Otoku pa bi lahko televizijske mreže, ki zagotavljajo prenose tekem, v primeru neodigranih tekem zahtevale od klubov astronomsko odškodnino.

V Italiji že na glas omenjajo možnost o predčasnem koncu sezone 2019/20 serie A. Pred prekinitvijo je po 26 odigranih tekmah, dvanajst krogov pred koncem sezone, na vrhu seznama torinski Juventus s 63 točkami, Lazio iz Rima pa ima le točko manj na drugem mestu.

Predstavniki italijanskega sindikata profesionalnih igralcev AIC in predstavniki klubov italijanskega elitnega prvenstva serie A so prestavili dokončne pogovore o znižanju plač igralcev zaradi grožnje, da ligaškega tekmovanja ne bo mogoče nadaljevati.

Sindikatu ni treba posredovati, če ...

Damiano Tommasi je vodja združenja igralcev nogometa v Italiji. Foto: Reuters "To seveda vse postavi v povsem novo luč, kar pomeni, da se bomo morali začeti pogovarjati o posledicah predčasnega konca sezone ter kakšen vpliv bo nezmožnost nadaljevanja tekmovanj imela za pogodbe profesionalnih igralcev," je za italijansko tiskovno agencijo Ansa povedal vodja združenja igralcev Damiano Tommasi.

Italijanski minister za šport Vincenzo Spadafora je napovedal, da bo država podaljšala prepoved igranja in vseh športnih aktivnosti do konca aprila. V Italiji so nogomet prenehali igrati 9. marca.

"Kar zadeva znižanje plač, iščemo, če je mogoče, celovito rešitev," je dejal Tommasi. Seveda pa to še ne pomeni, da igralci s klubi ne smejo sami sklepati dogovorov. Predstavniki vodilnega Juventusa so v soboto dosegli dogovor, da jim bodo od marca do junija odpovedali plačo, če se liga ne bo mogla nadaljevati. "Če med klubi in igralci ni sodnih sporov, sindikatu ni treba posredovati," je še dejal.

Najprej varovanje zdravje, nogomet bo prišel na vrsto pozneje

Kdaj bo lahko ponovno Fiorentina zaigrala pred polnimi tribunami? Foto: Reuters Lastnika Fiorentine in Torina, Rocco Commisso in Urbano Cairo, sta v ponedeljek v ločenih izjavah za italijanski nacionalni radio Rai omenila veliko verjetnost, da se sezona serie A 2019/20 ne bo končala,

"Naša razmišljanja so trenutno usmerjena v varovanje zdravja, nogomet pa bo na vrsto prišel kasneje. Ne vemo še, kdaj bodo lahko naši igralci začeli normalno trenirati, zato je vse bolj verjetno, da sezone ne bo mogoče končati," je dejal Commisso.

"Tudi, če bi klubi lahko maja začeli treninge, bi to pomenilo, da bi šele junija lahko nadaljevali tekmovanje, sezona pa bi se končala avgusta. Upoštevajoč, da bi klubi potem imeli en mesec prekinitve, pa nato mesec priprav, bi novo ligaško sezono lahko začeli šele novembra," pa je svoj pogled na trenutno prihodnost nogometa podal Cairo.

Grožnja velike poslovne škode na Otoku

Zaradi pandemije koronavirusa so zaprta tudi vrata stadiona Anfield. Foto: Reuters O usodi sezone se bodo v torek pogovarjali tudi predstavniki nemške bundeslige, predstavniki angleške premier lige pa bodo v petek pretresali vse možne scenarije.

Preigravajo se možnosti, da bi sezono nekako stlačili julija in odigrali samo za televizije pred praznimi tribunami, igralci in strokovni štabi klubov v času, dokler ne bi končali sezone, pa bi bili v karanteni, ločeni od družin. Nad klubi premier league namreč visi grožnja velike poslovne škode. Televizijske mreže, ki zagotavljajo prenose tekem, namreč grozijo, da bodo v primeru neodigranih tekem ter s tem neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti zahtevali odškodnino v višini 842 milijona evrov.

Podaljšanje sezone pa bi imelo za neposredno posledico skrajšanje sezone 2020/21, ker bo prihodnje leto tudi prestavljeno evropsko prvenstvo, špekulirajo na Otoku.

Angleški zvezdnik Harry Kane bi najraje odpovedal sezono. Foto: Reuters

Napadalec Tottenham Harry Kane zagovarja stališče, da bi morali sezono odpovedati, glede na to, da jo ne bo mogoče končati do 30. junija. "Ne vidim neke posebne koristi od tega, da bi igrali nogomet julija oziroma avgusta ter nato kasneje začeli naslednjo sezono," je prepričan Kane.

Liverpool sicer potrebuje le še dve zmagi za potrditev 19. naslova prvaka Anglije, prvega po letu 1990. Rdeči namreč imajo kar 25 točk prednosti pred izzivalci, Manchester Cityjem, poroča STA.