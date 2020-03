Ronaldo ob 3,8 milijona evrov, a revež ravno ne bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andre Agnelli in Fabio Paratici, predsednik in izvršni direktor italijanskega nogometnega velikana Juventusa, sta kapetanu ekipe Giorgiu Chielliniju postavila nalogo, da se s soigralci pogovori o znižanju plače za 10 do 15 odstotkov. Zaenkrat se vsi igralci strinjajo s predlogom, tudi Cristiano Ronaldo, najbolje plačan igralec ekipe.