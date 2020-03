Koronavirus dodobra zarezal tudi v denarnice evropskih velikanov

V zadnjih tednih je svet zaradi koronavirusa povsem obstal. Mrk je prizadel tudi športni svet, zaradi pričakovanja težkih gospodarskih razmer po koncu pandemije so se številni evropski klubski velikani že odločili za zniževanje plač. In če so se v nekaterih klubih velikodušno odrekli svojim mesečnim zaslužkom, se je zaradi takšnih odločitev v preteklih dneh v nekaterih drugih klubih že segrelo ozračje med vodstvom in nogometaši.

Med tistimi, ki so se med prvimi strinjali o znižanju plač, so bili že pretekli teden nogometaši nemškega prvoligaškega kluba Borussia Mönchengladbach. Ti so postali prvi v nemški bundesligi, ki so prostovoljno privolili v znižanje plač ob prekinitvi vseh športnih tekmovanj zaradi pandemije koronavirusne bolezni. Mönchengladbach naj bi z znižanjem plač prihranil več kot milijon evrov na mesec.

Borussia Mönchengladbach se je v bundesligi kot prva odpovedala delu plače. Foto: Getty Images

Četrtouvrščeni ekipi bundeslige so sledili tudi pri Werderju in Schalkeju. Podoben sklep pa so sprejeli tudi pri Bayernu, kjer so se plače vsem v klubu znižale za 20 odstotkov. "To za nas ni bila težka odločitev. Nogometaši smo res privilegirani, zato je pravilno, da v takšnih trenutkih priskočimo na pomoč. V Bayernu je zaposlenih okoli tisoč ljudi, ki pripomorejo k delovanju kluba. Z znižanjem plač želimo zavarovati vse," je po znižanju plač povedal vratar nemškega velikana Manuel Neuer. Delu plače so se po nekajdnevnih pogajanjih odrekli tudi nogometaši Borussie Dortmund. Še bolj "velikodušni" so bili pri enajstouvrščeni ekipi bundesligi, Union Berlin, kjer so se nogometaši odpovedali celotnim plačam.

"Z znižanjem plač želimo zavarovati vse," je po znižanju plač povedal vratar nemškega velikana Manuel Neuer. Foto: Reuters

Nogometni kvartet Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig in Bayer Leverkusen pa se je v teh časih velike negotovosti, ko je ves svetovni šport ustavljen zaradi pandemije novega koronavirusa, hkrati odločil finančno pomagati šibkejšim klubom, da bodo lahko premostili težke čase. V ta namen so namenili 20 milijonov evrov, iz katerega bodo lahko črpali klubi prve in druge nemške lige, ki jih je najbolj prizadela kriza.

Barcelona se upira

Josep Bartomeu se pogaja z nogometaši Barcelone. Foto: Reuters Če so se v Nemčiji več kot sprijaznili z nastalim položajem, pa je nekoliko drugače v Španiji, kjer so ušesa večine nogometašev ob prošnjah vodstva za zdaj ostala gluha. Še posebej zaostrene razmere so v Barceloni, kjer nogometaši ne želijo privoliti v 70-odstotno znižanje plač. Predstavniki nogometašev Gerard Pique, Sergio Busquets, Sergi Roberto in Lionel Messi, ta zasluži dobrih petsto tisoč evrov na teden, naj bi zavrnili predlog predsednika kluba Josepa Bartomeua, temu naj bi sive lase z nestrinjanjem z zniževanjem povzročali tudi košarkarji.

Klub lahko sicer tudi brez privolitve igralcev doseže znižanje plač v primeru posebnih okoliščin, kot je to trenutno v primeru pandemije, za kar se bodo do nadaljnjega odločili pri Barceloni. Znižanje plač so med drugim tudi že napovedali pri Atleticu Madridu Jana Oblaka in Espanyolu. "Znižanje plač je potrebno, če želimo, da klub preživi," je ob tem dejal predsednik Atletica Angel Gil. Za znižanje plač se (še) niso odločili pri Realu Madridu, kjer so svoje domovanje stadion Santiago Bernabeu posodili kot začasno skladišče medicinskih potrebščin in drugih donacij v boju proti koronavirusu.

V francoski ligi so se kot prvi za zniževanje plač odločili pri Amiensu, ki ga vodi slovenski trener Luka Elsner. Devetnajsta ekipa francoske ligue 1 je svoje zaslužke znižala za 16 odstotkov in bo s tem poskušala svoje delovanje obdržati na zeleni veji, kar velja tudi za Montpellier in Nimes, ki sta se reševanja finančne stiske lotila s podobnim scenarijem. O manjših zaslužkih se že nekaj časa govori tudi v italijanski Serie A, kjer naj bi nogometaši zaslužili okoli 30 odstotkov manj kot ponavadi, a do zdaj uradnih odločitev še ni bilo. Enako velja tudi za angleško premier ligo.

Amiens Luke Elsnerja je kot prvi klub v francoski ligi znižal plače svojim igralcem. Foto: Reuters

Vroče na Hrvaškem

Danes je zavrelo pri zagrebškem Dinamu, kjer naj bi vodstvo odpustilo trenerja Nenada Bjelico in preostali del trenerskega štaba. Razlog? Po nogometaših so znižanje plač zavrnili tudi trenerji. V klubu so v začetku tedna tako od igralcev kot od trenerjev zahtevali, da se do septembra odpovedo 30 odstotkom pogodbeno dogovorjenih obveznosti, tretjino plače bi dobili v dogovorjenih rokih, tretjino pa po šestih mesecih. Oboji so ponudbo zavrnili, medtem ko je uprava kluba znižala dohodke kar za 60 odstotkov. Med tistimi, ki so že začeli odpuščanje zaposlenih, so tudi pri belgijskem Anderlechtu.

Kaj pa v Sloveniji? Med tistimi, ki so že napovedali zniževanje plač, je ljubljanska Olimpija. "Zdaj je čas, da vsi pokažemo, da nam je Olimpija pri srcu in da smo pripravljeni prispevati svoj delež za njeno varno prihodnost. Kot predsednik sem to odgovornost vedno postavljal v ospredje, sedaj to pričakujem tudi od drugih. V dobro Olimpije in športa. V naslednjih dneh se bomo še pogovorili o tem. Do takrat vam želim veliko dobrega zdravja," je trenutno situacijo komentiral predsednik NK Olimpija, Milan Mandarić. Da bodo zategnili pasove, so sporočili tudi iz drugoligaškega Kopra, Maribor pa je napovedal racionalizacijo.

