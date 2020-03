Štirje najbogatejši nemški klubi z 20 milijoni evrov na pomoč najšibkejšim

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Solidarni Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig in Bayer Leverkusen

Nogometni kvartet velikih nemških klubov se je odločil v teh časih velike negotovosti, ko je celotni svetovni šport ustavljen zaradi pandemije novega koronavirusa, pomagati finančno šibkejšim klubom, da bodo lahko premostili težke čase. Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig in Bayer Leverkusen bodo v ta namen namenili 20 milijonov evrov.

Kot je poročala nemška tiskovna agencija dpa, bodo nemški udeleženci lige prvakov oblikovali skupni premostitveni finančni sklad, iz katerega bodo lahko črpali klubi prve in druge nemške lige, ki jih je najbolj prizadela kriza.

"Solidarnost v bundesligi ni zgolj beseda"

Omenjena bogata četverica bo v tem nevsakdanjem in hvalevrednem dejanju solidarnosti razdelila 12,5 milijona evrov iz naslova domačih televizijskih pravic, 7,5 milijona evrov pa bo šlo iz njihovih lastnih rezerv. Krovna nemška nogometna federacija DFL bo nato poskrbela, da bo denar šel v prave roke, torej tistim klubom, ki ga najbolj potrebujejo.

"Ta pobuda še enkrat kaže, da solidarnost v bundesligi ni zgolj beseda. Izvršni odbor DFL bi se rad v imenu naše družine klubov zahvalil štirim nemškim predstavnikom v ligi prvakov," je sporočil prvi mož nemške zveze Christian Seifert.

V Nemčiji so zaradi pandemije do 30. aprila zaustavljene vse dejavnosti na igriščih. Sezono 2019/20 bodo skušali nadaljevati in končati poleti.

Številni klubi so se znašli v nezavidljivem položaju. Če sezone ne bo mogoče končati, bo tudi manj sredstev iz televizijskih pravic. Tudi če bodo skušali sezono izpeljati do konca, pa bodo tekme verjetno potekale pred praznimi tribunami, kar pomeni, da ne bo zaslužka od prodanih vstopnic in drugih izdelkov.

