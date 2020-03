Nogometni klubi v Nemčiji nižajo plače igralcem

Nogometaši nemških klubov v teh dneh tesno sodelujejo z upravami in s pristankom na nižanje plač pomagajo klubom pri obstanku, poroča nemški časnik Bild. Samo v münchenskem Bayernu, kjer so v minuli sezoni za plače porabili več kot 336 milijonov evrov, so nogometaši pristali na 20 odstotno znižanje plač.

Že pred Bavarci so se za znižanje plač dogovorili pri Borussii Mönchengladbachu, Werderju iz Bremna, kjer so znižanje predlagali igralci sami, ter pri Schalkeju 04 iz Gelsenkirchna.

Pogovori potekajo v Borussii Dortmund, kjer je trener Lucien Favre sam predlagal znižanje dohodkov, klub pa predlaga 20 odstotno znižanje, če se tekme ne bodo več igrale, in 10-odstotno, če se bo sezona nadaljevala brez navijačev na stadionih.

Dogovore o znižanju plač je potrdil tudi poslovodja Bayerja iz Leverkusna Rudi Völler. "Vsi imamo pomisleke o tem, kako naprej in kako pomagati klubu," je za Bild dejal Völler in dodal, da bo moral vsak prispevati svoj delež.

Ta je še enkrat poudaril, da mora cilj bundeslige ostati ta, da se sezona odigra do konca. "Kljub vsem skrbem, ki jih imamo, bo treba nekega dne nadaljevati," je še dejal nekdanji odličen nogometaš, ki se je leta 1990 z nemško reprezentanco veselil naslova svetovnih prvakov.

Foto: Reuters

Igralci Neaplja in Lazia (še) ne bodo trenirali

Italija je s koronavirusno boleznijo 19 ena najbolj prizadetih držav. Žrtve štejejo v tisočih, italijanski nogomet pa je popolnoma ohromljen že vse od 9. marca. Napovedi predsednikov prvoligaških klubov Napolija in Lazia, da bodo že ta teden prekinili osamitev in obnovili skupinske treninge, so se izkazale za prenagljene.

Predsednik kluba iz Neaplja Aurelio de Laurentis je trenerju Gennaru Gattusu in igralcem ukazal, da se v sredo zberejo in začnejo vadbo. Vrnitev na nogometne zelenice so napovedali tudi pri Laziu.

Napovedi so dvignile precej prahu, glede na to, da se v Italiji iz dneva v dan zaostruje karantena, ki jo je za celotno državo razglasila italijanska vlada. Najbolj prizadet je najbogatejši sever Italije, zlasti dežela Lombardija.

Na jugu škornja izbruh epidemije ni bil tako močan. Še vedno pa veljajo ukrepi za zajezitev širjenja virusa. "Napoli je začasno za nedoločen čas prekinil vse aktivnosti. Kdaj se bodo lahko nogometaši vrnili k treningom na igriščih, pa bomo odločili na podlagi razvoja zdravstvenih razmer v zvezi s širjenjem covid-19," so naknadno sporočili iz Neaplja.

Pri sardinskem prvoligašu iz Cagliarija so se odločili, da bodo njihovi igralci do 31. marca trenirali na daljavo, po dnevnem prilagojenem programu.

Vse manj je možnosti, da bi začeli 3. aprila

V klubu iz prestolnice Italije, Laziu, tudi želijo čim prej začeti treninge, omenjali so možnost treningov brez obiskovalcev, s posebnimi ukrepi, a za zdaj od tega, kot kaže, ne bo nič. Nogometaši so prisiljeni, kot povsod drugod po Evropi, delati od doma po individualnih navodilih.

Za zdaj se kažejo vse manj verjetne napovedi vodstva italijanskega elitnega nogometa, serie A, da bi lahko v Italiji nogomet igrali že po 3. aprilu.

Vodstvo serie A je klubom priporočilo, da zaustavijo aktivnosti do začetka aprila, enako je storil tudi sindikat, ki meni, da z vrnitvijo na treninge nogometaši ogrožajo svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih.

Foto: Gulliver/Getty Images

BVB z domiselno akcijo na pomoč gostincem

Nogometni klub Borussia iz Dortmunda je z domiselno akcijo z nazivom Digitalni dan tekme in pomočjo svojih navijačev zbral skoraj 75 tisoč evrov za gostince, ki v teh dneh zaradi koronavirusa ne morejo opravljati svojega dela.

Zamisel je bila enostavna. V klubu so s pomočjo navijačev določili 86 gostinskih objektov, kjer se navijači ustavijo tudi sicer na poti na stadion in s stadiona. Konec tedna so tako odšli na tekmo digitalno, gostincem pa simbolično namenili nekaj denarja.

Osnovna želja navijačev in kluba je, da pomagajo vsem tistim gostincem, ki so ključnega pomena za druženje po tekmah in da bodo ti navijačem nudili udobje tudi po krizi. "Navdušeni in, po pravici povedano, kar ganjeni smo nad številom ljudi, ki so se odločili, da bodo sodelovali v akciji in z nekaj evri podprli svoje najljubše lokale," je to pokomentiral vodja marketinga pri BVB Carsten Cramer.

Tudi avstralski nogomet v izolacijo

Pandemije koronavirusne bolezni se je razširila tudi na najmanjšo celino, Avstralijo. Za zajezitev širjenja virusa so med prvimi svoje aktivnosti prekinili v tamkajšnjih košarkarski ligi, v rugbyjski ligi in ligi v kriketu. Zadnja med avstralskim športnimi ligami se je za odhod v izolacijo odločila nogometna liga.