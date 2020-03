V serie A za točke tudi julija in avgusta?

Predsednik italijanske nogometne federacije FIGC Gabriele Gravina je odločen izpeljati nogometno sezono 2019/20, kljub trenutni popolni blokadi na Apeninskem polotoku zaradi pandemije koronavirusne bolezni. Vse aktivnosti v serie A so prekinjene do 3. aprila, Gravina pa celo napoveduje, da bi lahko ligaški nogomet na škornju igrali tudi avgusta.

"Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da bomo končali ligaško prvenstvo. Če bo treba, bomo prosili za pomoč tudi krovni zvezi, evropsko in svetovno, Uefo in Fifo, da bi lahko igrali nogomet tudi po 30. juniju ter sezono potegnili v julij in avgust," je dejal Gabriele Gravina za radijsko postajo Radio Marte.

"V tem trenutku je nekoliko prenagljeno govoriti o fiksnih terminih. Zdaj je najbolj pomembno, da razmišljamo pozitivno s širjenjem upanja, da se bodo te razmere čim prej končale, kar je dobro tudi za duševno in splošno zdravje Italijanov," je predsednik italijanske zveze svoj pogled na prihodnost nogometa zaokrožil z motivom priljubljene pesmi Jovanottija Penso Positivo (Misli pozitivno).

Kljub popolni prekinitvi, v kateri se je znašel šport na stari celini, je Gravina prepričan, da bi lahko italijanski ligaški nogomet nadaljevali že 2. maja.

Prvak, odločen za zeleno mizo, najmanj zaželen scenarij

Garbiele Gravina si bo do zadnjega prizadeval, da se sezona 2019/20 spelje do konca. Foto: Guliver/Getty Images Rešitve, kako nadaljevati sezono in razglasiti prvaka, bodo predstavniki nacionalne federacije iskali v četrtek v dialogu s predstavniki italijanske lige, igralskega združenja in zdravstvenih oblasti.

Gravina kot najslabšo ocenjuje možnost, da bi sezono 2019/20 odpovedali oziroma za zeleno mizo razglasili prvaka. "To bi bil res najmanj zaželen scenarij. Kolikor dolgo se bo dalo, bom zavračal takšne možnosti," je po poročanju STA povedal Gravina.

Pred prekinitvijo je po 26 odigranih tekmah na vrhu seznama torinski Juventus s 63 točkami, Lazio iz Rima pa ima le točko manj na drugem mestu.