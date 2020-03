Počutil se je, kot da bi ga povozil tovornjak

Španski nogometni vratar Pepe Reina brani za angleškega prvoligaša Aston Villa. V Birminghamu je v samoizolaciji in je prepričan, da je imel opravka s koronavirusom. Ni šel na testiranje, a so mu zdravniki pojasnili, da je imel vse simptome, povezane z novim koronavirusom, ki seje smrt po svetu. "Trpel sem nekaj dni. Bilo je, kot da bi me povozil tovornjak," je dejal sloviti španski čuvaj mreže.

Nekdanji španski reprezentant Pepe Reina, ki je pred desetimi leti na jugu Afrike postal svetovni prvak, dvakrat pa se je povzpel na vrh tudi v Evropi, je v zadnjih tednih v karanteni v Angliji. Od januarja se kot posojeni vratar Milana dokazuje na Otoku in nastopa za prvoligaški klub Aston Villa.

Po izbruhu novega koronavirusa se je umaknil v samoizolacijo. To je bila prava odločitev, saj je v pogovoru za španski radio Cope razkril, da je čutil velike zdravstvene težave, prav takšne, ki spremljajo bolnike, okužene z novim koronavirusom. "Nisem šel na testiranje, a vem, da sem imel opravka s koronavirusom. Imel sem povišano temperaturo, kašljal sem, oteženo sem dihal. Počutil sem se, kot da bi me povozil tovornjak. Nekaj dni sem zelo trpel. Ko sem se o tem pogovarjal z zdravniki, so mi zagotavljali, da so to znaki okužbe s koronavirusom. Zdaj se počutim že bolje," je 37-letni Španec prepričan, da je imel opravka z zloglasnim virusom, ki je v zadnjih tednih povsem ohromil športno dogajanje po skoraj vsem svetu.

Junaki so tisti, ki ...

Španski vratar je v bogati karieri branil tudi za Barcelono, Villarreal, Liverpool, Napoli, Bayern in Milan. Foto: Reuters Reina ostaja v karanteni v Birminghamu in dodaja, da mu ni težko. "Počutim se privilegiranega, saj živim v veliki hiši z vrtom. Pogosto pomislim na ljudi, ki živijo v stanovanjih, velikih 70 kvadratnih metrov, z dvema ali tremi otroki. To so pogumni ljudje! To so junaki. Zame ni težko živeti v samoizolaciji. Tako bi lahko zdržal tudi več mesecev," je pozval ljudi, naj spoštujejo navodila in ukrepe v boju proti koronavirusu ter ostanejo doma.

Na nogomet je za zdaj pozabil. "Nogomet v tem trenutku sploh ni pomemben. Virus nam jo je pošteno zagodel. Saj sploh ne vem, ali bomo lahko še kdaj igrali nogomet. Tega ne ve nihče. Tekme brez gledalcev nimajo smisla," je še povedal v pogovoru za španski radio in izrazil spoštovanje vsem, ki v tem težkem obdobju nimajo take sreče oziroma življenjskih pogojev kot on.