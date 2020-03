Plemenita akcija NK Maribor, ponosnega na vse zdravstvene delavce v Sloveniji

Pandemija koronavirusa je prekinila nogometno dogajanje pri najuspešnejšem slovenskem klubu NK Maribor ravno v obdobju največjih sprememb po letu 2007. Odšla sta dolgoletna sodelavca, športni direktor Zlatko Zahović in trener Darko Milanič, navijači se sprašujejo, kdo ju bo nasledil, klub pa za zdaj o tem še molči. Igralci so v samoizolaciji, slovenski nogometni prvak pa je za prihodnji teden napovedal krvodajalsko akcijo Vijol'čna kri za vse ljudi, s katero se vključuje v boj proti koronavirusu.

"Smo v trenutkih, ko je najpomembnejša le ena zadeva: skrb za zdravje. Pandemija je ob številnih drugih ustavila tudi nogometne aktivnosti in ob odgovornem ravnanju, z doslednim upoštevanjem navodil, želimo kot klub pomagati še na druge načine. Nadgradili bomo projekt tradicionalne krvodajalske akcije Vijol’čna kri za vse ljudi. Vsako leto organiziramo plemenita dejanja v septembru, tokrat bomo že v marcu. V dneh, ko medicinsko osebje uspeva z nadčloveškimi napori obvladovati neprijetno situacijo, je bistvenega pomena tudi ustrezna zaloga krvi," sporoča mariborski klub, ki se je zaradi izrednih razmer odločil, da bo tradicionalna krvodajalska akcija letos potekala že v začetku spomladi.

Krvodajalci bodo lahko v akciji, v kateri NK Maribor sodeluje z UKC Maribor in Rdečim križem, darovali kri med 30. marcem in 2. aprilom, vsakega udeleženca pa čaka klubsko darilo.

Običajno v septembru, letos tudi v marcu in aprilu. Stopimo skupaj, pomagajmo! Vijol'čni teden darovanja krvi, od 30.3. do 2.4.



Vse o skupni akciji NK Maribor, UKC Maribor in Rdečega križa za omogočanje ustreznih zalog krvi

Krvodajalska akcija Vijol'čna kri za vse ljudi: Zaradi epidemiološke situacije so sprejeti dodatni zaščitni ukrepi, s katerimi krvodajalcem in zaposlenim omogočajo varno okolje in varen odvzem krvi:

- odvzem krvi je preseljen iz Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor na začasno zunanjo lokacijo na Srednji zdravstveni šoli, Trg Miloša Zidanška 3, Maribor,

- vsak krvodajalec se mora OBVEZNO NAJAVITI na termin z namenom preverjanja ustreznosti za odvzem krvi in odsotnosti bolezenskih znakov in upoštevanja ukrepov za preprečevanje prenosa COVID-19,

- zaradi prilagojene organizacije in izvedbe akcij so vabljeni predvsem krvodajalci, ki so že darovali kri,

- tel. št. za najavo krvodajalcev: 041 320-796 ali 02/321 22 71,

- odvzemni čas: ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 12. ure. Ob tem pa velja poziv, da se odzivamo na SMS-vabila k darovanju, ki jih dobimo od Rdečega križa. Urgentne operacije še potekajo, poraba je precejšnja in z darovanjem krvi lahko damo neprecenljiv prispevek k reševanju življenj. Ne pozabimo: krvodajalstvo ni nevarno. Upoštevajmo navodila in stopimo skupaj. Pomagajmo! Naj bo vijol’čna akcija darovanja krvi uvod v naslednje obdobje, ko bo pomoč sočloveku izjemnega pomena in bomo le skupaj lahko prestali ter premagali neprijetne trenutke. Dodatna pojasnila: trenutno niste primerni za darovanje krvi: če ste v zadnjih 28 dneh potovali izven Slovenije (velja za vse države EU in druge celine), če imate prehlad, kašljate in kihate, imate povišano telesno temperaturo, prebolevate nalezljivo bolezen, ste bili v stiku z obolelo osebo, ste v zadnjih 28 dneh preboleli nalezljivo bolezen. #MiSkupajEnoSmo NK Maribor

Milec si je doma pripravil mini fitnes

Martin Milec ostaja v samoizolaciji in skrbi za dobro pripravljenost. Foto: Vid Ponikvar Nogometaši NK Maribor so medtem do nadaljnjega v samoizolaciji. Ostajajo doma in spoštujejo vse ukrepe ter navodila.

"Delamo individualno, vsak zase doma. Prejšnji teden je bil zaradi vremena nekoliko lepši, lahko smo v naravi oddelali predvidene aktivnosti. Zdaj se bo treba prilagoditi, saj so v naslednjih dneh napovedane nižje temperature. Večinoma gre za tekaške treninge, ki so prioriteta. Ob tem pa opravljamo tudi vaje za moč, zato sem si doma pripravil svoj mini fitnes. Ne vemo, kdaj se bo končalo to obdobje, moramo pa poskrbeti, da ostanemo v dobri pripravljenosti. Da bi v trenutku, ko se bomo lahko vrnili v Ljudski vrt, nadaljevali na teh temeljih," je o tem, kako potekajo "nogometne" priprave v karanteni, za klubsko stran pojasnil Martin Milec.

Radi bi pokazali, kako zmorejo več

Eden bolj izkušenih nogometašev Maribora, ki je bil lani večkrat tudi v načrtu selektorja slovenske reprezentance Matjaža Keka, si podobno kot soigralci želi, da bi lahko nadaljeval sezono in se z vijolicami povzpel na višje mesta. Ko je pandemija koronavirusa prekinila prvenstvo, je Maribor po porazu z Bravom ostal brez trenerja Darka Milaniča (začasno ga je nadomestil dolgoletni pomočnik Saša Gajser, kateremu je po novem priskočil na pomoč Oliver Bogatinov) in športnega direktorja Zlatka Zahovića, na lestvici pa zdrsnil na četrto mesto.

Martin Milec o samoizolaciji in dneh, ko nogomet ni v ospredju.

"Ostajamo doma, upoštevamo navodila kluba in strokovnih služb. Vsem zdravstvenim delavcem po celotni Sloveniji pa se zahvaljujemo za vse, kar počnejo zadnje dni in kar še bodo."



➡️: https://t.co/OX6ktNdUKG#PLTS pic.twitter.com/FUxSfREOpq — NK Maribor (@nkmaribor) March 24, 2020

"Žal smo trenutno, kjer smo na lestvici. Pred prekinitvijo smo imeli svoj cilj, da izboljšamo uvrstitev. Radi bi se vrnili na igrišče in pokazali, da zmoremo več, medtem pa upoštevamo navodila kluba in strokovnih služb," dodaja desni bočni branilec, ki je podobno kot soigralci neizmerno ponosen na vse zdravstvene delavce po celotni Sloveniji.

Mesto Maribor ponovno stopilo skupaj

Nogometaši Maribora bodo morali še kar nekaj časa pozabiti na skupne treninge. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "V imenu moštva bi se jim zahvalil za vse, kar počnejo zadnje dni in kar še bodo. Vsi skupaj smo lahko neizmerno ponosni na njih. Videli smo tudi odziv članov navijaške skupine Viole, ki so prišli pred UKC Maribor izrazit podporo in zahvalo junakom, brez katerih pomoči potrebni ne bi imeli ustrezne oskrbe v boju z okužbami. To mesto je velikokrat stopilo skupaj, tudi zdaj bo in verjamem, da bomo skupaj premagali zahtevno, neprijetno situacijo," je iz mesta ob Dravi, ki je že 15-krat nazdravljalo naslovu slovenskega nogometnega prvaka, optimistično sporočil 28-letni branilec Maribora.

Nogometnih aktivnosti, tako je pred dnevi sporočila Nogometna zveza Slovenije (NZS), vsaj do začetka maja ne bo, navijači, ki izpolnjujejo pogoje v zahtevnem obdobju boja proti koronavirusu, pa so vabljeni na krvodajalsko akcijo Vijol'čna kri za vse ljudi. Za plemenito akcijo, s katero želi Maribor pomagati v boju proti virusu, ki ni ohromil le športa, temveč življenje vseh Slovencev.