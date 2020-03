Drama v Zagrebu: Dinamo odpustil trenerje. Razlog? Zavrnitev znižanja plač.

Potem ko so tudi trenerji Dinama zavrnili znižanje plač, pred njimi so to storili že igralci, je vodstvo odpustilo celoten trenerski štab. Glavni trener Nenad Bjelica naj bi po neuradnih podatkih zaslužil 1,5 milijona evrov na leto, igralci pa med 100 tisoč in 800 tisoč evri na leto. Foto: Reuters